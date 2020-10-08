УКР
На Дніпропетровщині затримано підлітка, який ударив ножем поліцейського

На Дніпропетровщині затримано підлітка, який ударив ножем поліцейського

Під час слідчих дій фігурант кримінального провадження поранив ножем співробітника кримінальної поліції м. Краматорська, який перебував у службовому відрядженні в м. Кам'янське. Нападника затримали.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

"7 жовтня поліцейські Краматорського відділення поліції проводили слідчі заходи у межах кримінального провадження, відкритого за фактом шахрайства. Для збору доказів правоохоронці прибули до місця навчання 18-річного юнака. Під час спроби отримати від нього пояснення хлопець несподівано накинувся на одного з правоохоронців з ножем, а потім почав тікати від поліцейських. У результаті оперативник зазнав проникаючого поранення у живіт. У тяжкому стані його доставили до лікарні та прооперували. Наразі його життю нічого не загрожує", - зазначили в пресслужбі.

На затримання нападника було орієнтовано особовий склад поліції міста та області. У результаті спецпризначенці полку поліції особливого призначення спільно з оперативними співробітниками міста та області затримали хлопця, коли родичі намагалися вивезти його за межі Дніпропетровської області.

Також читайте: Трьох військових-контрактників знайдено мертвими на Житомирщині, - Нацполіція

Наразі його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з місцевою прокуратурою нападнику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

А родичів не затримали за співучасть?
Гуманне у нас правосуддя: "не пройшло, ну й не треба"...
08.10.2020 15:41 Відповісти
Майбутній депутат України.
08.10.2020 15:40 Відповісти
мож даже президент .. иногда подростки после отсидки таких высот достигают .. тем более дамбасские !!
08.10.2020 15:50 Відповісти
Хто тільки не знущається над нашою поліцією... Вже навіть "подросткі" мочать поліцейських. А чи потрібні нам такі поліцейські, якщо вже завтра їх вихованці дитсадків будуть гнобити ?....
08.10.2020 15:42 Відповісти
предложение, какими они должны быть?
08.10.2020 15:55 Відповісти
Має бути система відбору на службу. Мають бути мотиваційні аспекти. Не всих підряд. А лише тих кого потрібно. Сфера внутрішньої безпеки держави (МВС) і сфера захищенності державного устрою від зовнішніх посягань (армія, розвідка, контррозвідка) - це стержні на яких базується соціально-політичний устрій держави. І ці стержні - мають бути сталевими, а не гнилими.
08.10.2020 16:08 Відповісти
таких правильных будет много на ЗП в 8000 грн?
08.10.2020 18:52 Відповісти
Що там казав Авакорукзакян??? "Менти не люди"... Ось і отримуйте.
08.10.2020 15:42 Відповісти
Б'юся об заклад, що постраждалий поліцейський не служив срочку в армії. Як подивлюся на співробітників нашого райвідділку - діти, дітьми, ще й на вигляд мають образ глухих сільських хлопчиків. Складається враження що понабирали туди дітей з сільських "неблагополучних" (як їх називають) сімей. Згадую свій дємбєль в 90 -у році. Залізничний вокзал м.Київ. Ми з товаришем - дємбєля, які вийшли з потяга. Парадна форма. Груди в медалях. Тільки но вийшли з вагону - підходить співробітник в "штатському" і починає нас "вербувати" в міліцію. Ні, я не про те...Я не сумую за минулими часами. Я про раціональне. Був підхід до відбору кандидатів. Основна, першочергова вимога - служба в армії. Яка б не була тодішня армія (відкинемо ідеологічні моменти), але служба в прикодонних військах, десантурі, внутрішніх військах - то був показник підготовленності 20-и річного юнака до суворих реалій життя на "гражданкє". Далі - спецперевірка. Перевіряли до сьомого коліна всі родинні звязки, чи не був, чи не перебував, чи не притягувався... Знову же відкинемо тогочасну ідеологію, а розглянемо і порівняємо сам принцип відбору. Сьогодні - беруть дітей. Рік пропрацювавши - діти вже приїздять на роботу на власних новеньких "Тойотах". Розкриття злочинів - жах, нікудишнє. Робота по запобіганню злочинності - ні, не чули про таке. ******* поліцейськи виконують функцію статистичної служби: на виклик приїздять години через 2 після виклику, документують подію (принаймні мав досвід коли група приїхала на визов про пограбування магазину шляхом взлому вхідних дверей, навіть без експерта-криміналіста, який би мав хоч відбитки пальців зняти) і їдуть. Справа не розривається, і за строком давності -закривається. За то - наркоманів кришують. За заявами їх ловлять, і за гроші їх відпускають. Тому ї "тойоти", і інші атрибути кучерявого життя - мають
08.10.2020 16:03 Відповісти
малолетний имбецил . теперь получит по полной за нападение на мусора и приплюсуют еще мошейничество. будет повышать образовательный ценз на зоне. а там всему научат.
08.10.2020 16:06 Відповісти
 
 