На Дніпропетровщині затримано підлітка, який ударив ножем поліцейського

Під час слідчих дій фігурант кримінального провадження поранив ножем співробітника кримінальної поліції м. Краматорська, який перебував у службовому відрядженні в м. Кам'янське. Нападника затримали.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

"7 жовтня поліцейські Краматорського відділення поліції проводили слідчі заходи у межах кримінального провадження, відкритого за фактом шахрайства. Для збору доказів правоохоронці прибули до місця навчання 18-річного юнака. Під час спроби отримати від нього пояснення хлопець несподівано накинувся на одного з правоохоронців з ножем, а потім почав тікати від поліцейських. У результаті оперативник зазнав проникаючого поранення у живіт. У тяжкому стані його доставили до лікарні та прооперували. Наразі його життю нічого не загрожує", - зазначили в пресслужбі.

На затримання нападника було орієнтовано особовий склад поліції міста та області. У результаті спецпризначенці полку поліції особливого призначення спільно з оперативними співробітниками міста та області затримали хлопця, коли родичі намагалися вивезти його за межі Дніпропетровської області.

Наразі його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з місцевою прокуратурою нападнику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.