На Днепропетровщине задержан подросток, ударивший ножом полицейского

Во время следственных действий фигурант уголовного производства ранил ножом сотрудника криминальной полиции г. Краматорска, который находился в служебной командировке в г. Каменское. Нападавшего задержали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"7 октября полицейские Краматорского отделения полиции проводили следственные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по факту мошенничества. Для сбора доказательств правоохранители прибыли к месту учебы 18-летнего юноши. При попытке получить от него объяснения парень неожиданно набросился на одного из стражей порядка с ножом, а затем начал убегать от полицейских. В результате оперативник получил проникающее ранение в живот. В тяжелом состоянии его доставили в больницу и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - отметили в пресс-службе.

На задержание нападавший был ориентирован личный состав полиции города и области. В результате спецназ полка полиции особого назначения совместно с оперативными сотрудниками города и области задержали парня, когда родственники пытались вывезти его за пределы Днепропетровской области.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с местной прокуратурой нападающему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.