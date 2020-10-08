РУС
На Днепропетровщине задержан подросток, ударивший ножом полицейского

Во время следственных действий фигурант уголовного производства ранил ножом сотрудника криминальной полиции г. Краматорска, который находился в служебной командировке в г. Каменское. Нападавшего задержали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"7 октября полицейские Краматорского отделения полиции проводили следственные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по факту мошенничества. Для сбора доказательств правоохранители прибыли к месту учебы 18-летнего юноши. При попытке получить от него объяснения парень неожиданно набросился на одного из стражей порядка с ножом, а затем начал убегать от полицейских. В результате оперативник получил проникающее ранение в живот. В тяжелом состоянии его доставили в больницу и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - отметили в пресс-службе.

На задержание нападавший был ориентирован личный состав полиции города и области. В результате спецназ полка полиции особого назначения совместно с оперативными сотрудниками города и области задержали парня, когда родственники пытались вывезти его за пределы Днепропетровской области.

Читайте также: Трое военных-контрактников найдены мертвыми на Житомирщине, - Нацполиция

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с местной прокуратурой нападающему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Днепропетровская область
А родичів не затримали за співучасть?
Гуманне у нас правосуддя: "не пройшло, ну й не треба"...
08.10.2020 15:41 Ответить
Майбутній депутат України.
08.10.2020 15:40 Ответить
мож даже президент .. иногда подростки после отсидки таких высот достигают .. тем более дамбасские !!
08.10.2020 15:50 Ответить
Хто тільки не знущається над нашою поліцією... Вже навіть "подросткі" мочать поліцейських. А чи потрібні нам такі поліцейські, якщо вже завтра їх вихованці дитсадків будуть гнобити ?....
показать весь комментарий
08.10.2020 15:42 Ответить
предложение, какими они должны быть?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:55 Ответить
Має бути система відбору на службу. Мають бути мотиваційні аспекти. Не всих підряд. А лише тих кого потрібно. Сфера внутрішньої безпеки держави (МВС) і сфера захищенності державного устрою від зовнішніх посягань (армія, розвідка, контррозвідка) - це стержні на яких базується соціально-політичний устрій держави. І ці стержні - мають бути сталевими, а не гнилими.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:08 Ответить
таких правильных будет много на ЗП в 8000 грн?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:52 Ответить
Що там казав Авакорукзакян??? "Менти не люди"... Ось і отримуйте.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:42 Ответить
Б'юся об заклад, що постраждалий поліцейський не служив срочку в армії. Як подивлюся на співробітників нашого райвідділку - діти, дітьми, ще й на вигляд мають образ глухих сільських хлопчиків. Складається враження що понабирали туди дітей з сільських "неблагополучних" (як їх називають) сімей. Згадую свій дємбєль в 90 -у році. Залізничний вокзал м.Київ. Ми з товаришем - дємбєля, які вийшли з потяга. Парадна форма. Груди в медалях. Тільки но вийшли з вагону - підходить співробітник в "штатському" і починає нас "вербувати" в міліцію. Ні, я не про те...Я не сумую за минулими часами. Я про раціональне. Був підхід до відбору кандидатів. Основна, першочергова вимога - служба в армії. Яка б не була тодішня армія (відкинемо ідеологічні моменти), але служба в прикодонних військах, десантурі, внутрішніх військах - то був показник підготовленності 20-и річного юнака до суворих реалій життя на "гражданкє". Далі - спецперевірка. Перевіряли до сьомого коліна всі родинні звязки, чи не був, чи не перебував, чи не притягувався... Знову же відкинемо тогочасну ідеологію, а розглянемо і порівняємо сам принцип відбору. Сьогодні - беруть дітей. Рік пропрацювавши - діти вже приїздять на роботу на власних новеньких "Тойотах". Розкриття злочинів - жах, нікудишнє. Робота по запобіганню злочинності - ні, не чули про таке. ******* поліцейськи виконують функцію статистичної служби: на виклик приїздять години через 2 після виклику, документують подію (принаймні мав досвід коли група приїхала на визов про пограбування магазину шляхом взлому вхідних дверей, навіть без експерта-криміналіста, який би мав хоч відбитки пальців зняти) і їдуть. Справа не розривається, і за строком давності -закривається. За то - наркоманів кришують. За заявами їх ловлять, і за гроші їх відпускають. Тому ї "тойоти", і інші атрибути кучерявого життя - мають
08.10.2020 16:03 Ответить
малолетний имбецил . теперь получит по полной за нападение на мусора и приплюсуют еще мошейничество. будет повышать образовательный ценз на зоне. а там всему научат.
08.10.2020 16:06 Ответить
 
 