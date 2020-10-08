10-річний хлопчик у Запорізькій області зарізав батька-алкоголіка
Під час сварки батьків хлопчик штрикнув батька ножем у груди. Покійний раніше зловживав алкоголем і перебував на обліку через домашнє насильства.
Трагедія сталася напередодні у Вільнянському районі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Поранення чоловікові під час сімейного конфлікту завдав його 10-річний син. Поліцію і швидку допомогу викликала мати хлопчика 1979 року народження. Працівники поліції також з'ясували, що глава сімейства зловживав спиртними напоями і перебував на обліку як особа, яка вчинила домашнє насильство", - сказано в повідомленні поліції.
Слідчі почали провадження по ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
"Подальшим розслідуванням буде встановлено всі обставини події", - додали в поліції.
У ребенка от этого сильно пострадала психика и необходимо проводить работу по ее восстановлению.
До того ж, - "Під час сварки батьків хлопчик штрикнув батька ножем у груди". 10-річна дитина і б'є дорослого дядька в груди? Хіба що в пузо зміг би дістати. Переконаний, що на слідчому експерименті дитина не зможе відтворити спосіб дій і обставини злочину.
Покійний, за вашими словами, одночасно лаявся з благовірною, і "валявся як свинота обссиканий".
Прямо таки квантова невизначеність. Нобелівку з фізики треба було вам присудити.
2. Полицию и скорую помощь вызвала мать мальчика
2. Кое-что про мать мы не узнали бы