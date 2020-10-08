УКР
Новини
11 455 33

10-річний хлопчик у Запорізькій області зарізав батька-алкоголіка

10-річний хлопчик у Запорізькій області зарізав батька-алкоголіка

Під час сварки батьків хлопчик штрикнув батька ножем у груди. Покійний раніше зловживав алкоголем і перебував на обліку через домашнє насильства.

Трагедія сталася напередодні у Вільнянському районі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поранення чоловікові під час сімейного конфлікту завдав його 10-річний син. Поліцію і швидку допомогу викликала мати хлопчика 1979 року народження. Працівники поліції також з'ясували, що глава сімейства зловживав спиртними напоями і перебував на обліку як особа, яка вчинила домашнє насильство", - сказано в повідомленні поліції.

Слідчі почали провадження по ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Також читайте: На Дніпропетровщині затримано підлітка, який ударив ножем поліцейського

"Подальшим розслідуванням буде встановлено всі обставини події", - додали в поліції.

Автор: 

діти (5316) насилля (304) Нацполіція (15499) пияцтво (580) вбивство (3213) Запорізька область (4086)
+17
Жаль дитину... Бо цеж як потрібно було довести її до такого вчинку???
08.10.2020 16:08 Відповісти
+15
Ну, раз полиция и соответствующие органы, никак не решали проблему, мальчик разрешил её сам.
08.10.2020 16:09 Відповісти
+15
Він її і поніс. Прямісінько в пекло.
08.10.2020 16:24 Відповісти
Жаль дитину... Бо цеж як потрібно було довести її до такого вчинку???
08.10.2020 16:08 Відповісти
Ну, раз полиция и соответствующие органы, никак не решали проблему, мальчик разрешил её сам.
08.10.2020 16:09 Відповісти
Хм-м! Цікавий парадокс. Оскільки хлопець не повнолітній, то вину за вчинений злочин, якраз і повинен нести саме ЙОГО батько.
08.10.2020 16:12 Відповісти
Він її і поніс. Прямісінько в пекло.
08.10.2020 16:24 Відповісти
Преступные действия ребенка обычно оцениваются как ненадлежащее воспитание ребенка родителям. Сам виноват и получил наказание.
У ребенка от этого сильно пострадала психика и необходимо проводить работу по ее восстановлению.
08.10.2020 16:39 Відповісти
Країна де немє ЛТП і алкоголіки повинні жити разом з дітьми, це дурість і злочин, адже аткоголік це тварина, яка потребує лікування, тому дитина не винувата, а винувата тупорила влада і держава, яка умила руки від проблеми.
08.10.2020 17:00 Відповісти
ЛТП от пьянства алкоголиков не вылечивали.
08.10.2020 22:51 Відповісти
Алкоголизм как и наркомания неизлечимы, могут на годик закодировать, но потом опять в штопор, а ЛТП не столько необходимо для лечения, как для изоляции алкаша от семьи чтобы они отдохнули от больного алкоголизмом.
09.10.2020 05:48 Відповісти
Хитрая "маман" уговорила сына соврать (и все взять емутна себя), пугая, как ее закроют в тюрьму, а его отдатут в деддом, где будут регулярно бить и насиловать! От части это может быть правдой,но не способ уйти от ответствености, которуя взала на себя, когда бездумно иинеразборчиао выскочила замуж, когда родила от такого мужа (или не мужа), когда не развелась, а довела до убийства!
08.10.2020 17:09 Відповісти
вы такой умный. вам череп не жмет?
08.10.2020 18:50 Відповісти
большого ума не надо, чтоб увидеть в этой истории очевидное. Если мннты "закроют глаза" *********** правильно экспертизу, и следственный эксперимент, ни привлекут детских психологов, то этой самки сойдет убийство с рук, ее покойный муж может был и сволочью, тогда кто она раз с ним жила, родила ребенка от него и все терпела!?
08.10.2020 19:03 Відповісти
10-річний хлопчик у Запорізькій області зарізав батька-алкоголіка - Цензор.НЕТ 3787
08.10.2020 19:13 Відповісти
Схоже на те. Умовили дитину взяти вину на себе, - бо хлопчику за це нічого не буде, а так залишиться і без батька, і без матері.
До того ж, - "Під час сварки батьків хлопчик штрикнув батька ножем у груди". 10-річна дитина і б'є дорослого дядька в груди? Хіба що в пузо зміг би дістати. Переконаний, що на слідчому експерименті дитина не зможе відтворити спосіб дій і обставини злочину.
08.10.2020 19:48 Відповісти
в чому ти ще переконаний? Папаня валялось як свинота обссиканий.
08.10.2020 20:14 Відповісти
Під час сварки батьків хлопчик штрикнув батька ножем у груди

**********
Покійний, за вашими словами, одночасно лаявся з благовірною, і "валявся як свинота обссиканий".
Прямо таки квантова невизначеність. Нобелівку з фізики треба було вам присудити.
08.10.2020 20:31 Відповісти
А вы не знаете что к вечеру алконавты с ног падают?
08.10.2020 21:14 Відповісти
Жах!
08.10.2020 17:11 Відповісти
Молодец мальчик.
08.10.2020 17:39 Відповісти
Полицию и скорую помощь вызвала мать мальчика 1979 года рождения -- мальчик 79 г.р.? зачетные редакторы у цензора.
08.10.2020 17:44 Відповісти
Ваш вариант без потери информации?
08.10.2020 18:14 Відповісти
1. Полицию и скорую помощь вызвала мать 1979 года рождения
2. Полицию и скорую помощь вызвала мать мальчика
09.10.2020 18:20 Відповісти
1. Годится
2. Кое-что про мать мы не узнали бы
09.10.2020 19:53 Відповісти
ну да, г.р. матери - это очень важная информация )))
15.10.2020 22:02 Відповісти
Не хватает комы.
08.10.2020 18:57 Відповісти
Меткий пацан и мамка, наверное, не торопилась
08.10.2020 18:13 Відповісти
Сам факт ужасный даже не анализируя подробности--десятилетний ребенок...... Как мог такой ребенок и..... Хотелось чтобы компетентные люди в этом разобрались и дали адекватную публичную оцэнку, дабы таких наслоенных ужасов не повторялось больше никогда.
08.10.2020 21:29 Відповісти
Як повертається язик писати, що це трагєдія?
08.10.2020 22:40 Відповісти
Ну так, вони і поліції, і судам всі розказують, що "піл, біл, гулял, нє удєлял"...
09.10.2020 00:08 Відповісти
 
 