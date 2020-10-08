10-річний хлопчик у Запорізькій області зарізав батька-алкоголіка

Під час сварки батьків хлопчик штрикнув батька ножем у груди. Покійний раніше зловживав алкоголем і перебував на обліку через домашнє насильства.

Трагедія сталася напередодні у Вільнянському районі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поранення чоловікові під час сімейного конфлікту завдав його 10-річний син. Поліцію і швидку допомогу викликала мати хлопчика 1979 року народження. Працівники поліції також з'ясували, що глава сімейства зловживав спиртними напоями і перебував на обліку як особа, яка вчинила домашнє насильство", - сказано в повідомленні поліції.

Слідчі почали провадження по ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Також читайте: На Дніпропетровщині затримано підлітка, який ударив ножем поліцейського

"Подальшим розслідуванням буде встановлено всі обставини події", - додали в поліції.