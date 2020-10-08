РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5040 посетителей онлайн
Новости
11 455 33

10-летний мальчик в Запорожской области зарезал отца-алкоголика

10-летний мальчик в Запорожской области зарезал отца-алкоголика

Во время ссоры родителей мальчик пырнул отца ножом в грудь. Покойный ранее злоупотреблял алкоголем и состоял на учете из-за домашнего насилия.

Трагедия произошла накануне в Вольнянском районе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранение мужчине во время семейного конфликта нанес его 10-летний сын. Полицию и скорую помощь вызвала мать мальчика 1979 года рождения. Работники полиции также выяснили, что глава семейства злоупотреблял спиртными напитками и состоял на учете как лицо, совершившее домашнее насилие", - сказано в сообщении полиции.

Следователи начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

"Дальнейшим расследованием будут установлены все обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Домашнее насилие в Украине является второй проблемой после Covid-19

Автор: 

дети (6732) насилие (403) Нацполиция (16771) пьянство (867) убийство (6609) Запорожская область (3549)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Жаль дитину... Бо цеж як потрібно було довести її до такого вчинку???
показать весь комментарий
08.10.2020 16:08 Ответить
+15
Ну, раз полиция и соответствующие органы, никак не решали проблему, мальчик разрешил её сам.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:09 Ответить
+15
Він її і поніс. Прямісінько в пекло.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жаль дитину... Бо цеж як потрібно було довести її до такого вчинку???
показать весь комментарий
08.10.2020 16:08 Ответить
Ну, раз полиция и соответствующие органы, никак не решали проблему, мальчик разрешил её сам.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:09 Ответить
Хм-м! Цікавий парадокс. Оскільки хлопець не повнолітній, то вину за вчинений злочин, якраз і повинен нести саме ЙОГО батько.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:12 Ответить
Він її і поніс. Прямісінько в пекло.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:24 Ответить
Преступные действия ребенка обычно оцениваются как ненадлежащее воспитание ребенка родителям. Сам виноват и получил наказание.
У ребенка от этого сильно пострадала психика и необходимо проводить работу по ее восстановлению.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:39 Ответить
Країна де немє ЛТП і алкоголіки повинні жити разом з дітьми, це дурість і злочин, адже аткоголік це тварина, яка потребує лікування, тому дитина не винувата, а винувата тупорила влада і держава, яка умила руки від проблеми.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:00 Ответить
ЛТП от пьянства алкоголиков не вылечивали.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:51 Ответить
Алкоголизм как и наркомания неизлечимы, могут на годик закодировать, но потом опять в штопор, а ЛТП не столько необходимо для лечения, как для изоляции алкаша от семьи чтобы они отдохнули от больного алкоголизмом.
показать весь комментарий
09.10.2020 05:48 Ответить
Хитрая "маман" уговорила сына соврать (и все взять емутна себя), пугая, как ее закроют в тюрьму, а его отдатут в деддом, где будут регулярно бить и насиловать! От части это может быть правдой,но не способ уйти от ответствености, которуя взала на себя, когда бездумно иинеразборчиао выскочила замуж, когда родила от такого мужа (или не мужа), когда не развелась, а довела до убийства!
показать весь комментарий
08.10.2020 17:09 Ответить
вы такой умный. вам череп не жмет?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:50 Ответить
большого ума не надо, чтоб увидеть в этой истории очевидное. Если мннты "закроют глаза" *********** правильно экспертизу, и следственный эксперимент, ни привлекут детских психологов, то этой самки сойдет убийство с рук, ее покойный муж может был и сволочью, тогда кто она раз с ним жила, родила ребенка от него и все терпела!?
показать весь комментарий
08.10.2020 19:03 Ответить
10-річний хлопчик у Запорізькій області зарізав батька-алкоголіка - Цензор.НЕТ 3787
показать весь комментарий
08.10.2020 19:13 Ответить
Схоже на те. Умовили дитину взяти вину на себе, - бо хлопчику за це нічого не буде, а так залишиться і без батька, і без матері.
До того ж, - "Під час сварки батьків хлопчик штрикнув батька ножем у груди". 10-річна дитина і б'є дорослого дядька в груди? Хіба що в пузо зміг би дістати. Переконаний, що на слідчому експерименті дитина не зможе відтворити спосіб дій і обставини злочину.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:48 Ответить
в чому ти ще переконаний? Папаня валялось як свинота обссиканий.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:14 Ответить
Під час сварки батьків хлопчик штрикнув батька ножем у груди

**********
Покійний, за вашими словами, одночасно лаявся з благовірною, і "валявся як свинота обссиканий".
Прямо таки квантова невизначеність. Нобелівку з фізики треба було вам присудити.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:31 Ответить
А вы не знаете что к вечеру алконавты с ног падают?
показать весь комментарий
08.10.2020 21:14 Ответить
Жах!
показать весь комментарий
08.10.2020 17:11 Ответить
Молодец мальчик.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:39 Ответить
Полицию и скорую помощь вызвала мать мальчика 1979 года рождения -- мальчик 79 г.р.? зачетные редакторы у цензора.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:44 Ответить
Ваш вариант без потери информации?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:14 Ответить
1. Полицию и скорую помощь вызвала мать 1979 года рождения
2. Полицию и скорую помощь вызвала мать мальчика
показать весь комментарий
09.10.2020 18:20 Ответить
1. Годится
2. Кое-что про мать мы не узнали бы
показать весь комментарий
09.10.2020 19:53 Ответить
ну да, г.р. матери - это очень важная информация )))
показать весь комментарий
15.10.2020 22:02 Ответить
Не хватает комы.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:57 Ответить
Меткий пацан и мамка, наверное, не торопилась
показать весь комментарий
08.10.2020 18:13 Ответить
Сам факт ужасный даже не анализируя подробности--десятилетний ребенок...... Как мог такой ребенок и..... Хотелось чтобы компетентные люди в этом разобрались и дали адекватную публичную оцэнку, дабы таких наслоенных ужасов не повторялось больше никогда.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:29 Ответить
Як повертається язик писати, що це трагєдія?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:40 Ответить
Ну так, вони і поліції, і судам всі розказують, що "піл, біл, гулял, нє удєлял"...
показать весь комментарий
09.10.2020 00:08 Ответить
 
 