10-летний мальчик в Запорожской области зарезал отца-алкоголика

Во время ссоры родителей мальчик пырнул отца ножом в грудь. Покойный ранее злоупотреблял алкоголем и состоял на учете из-за домашнего насилия.

Трагедия произошла накануне в Вольнянском районе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранение мужчине во время семейного конфликта нанес его 10-летний сын. Полицию и скорую помощь вызвала мать мальчика 1979 года рождения. Работники полиции также выяснили, что глава семейства злоупотреблял спиртными напитками и состоял на учете как лицо, совершившее домашнее насилие", - сказано в сообщении полиции.

Следователи начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

"Дальнейшим расследованием будут установлены все обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции.

