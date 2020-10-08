10-летний мальчик в Запорожской области зарезал отца-алкоголика
Во время ссоры родителей мальчик пырнул отца ножом в грудь. Покойный ранее злоупотреблял алкоголем и состоял на учете из-за домашнего насилия.
Трагедия произошла накануне в Вольнянском районе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Ранение мужчине во время семейного конфликта нанес его 10-летний сын. Полицию и скорую помощь вызвала мать мальчика 1979 года рождения. Работники полиции также выяснили, что глава семейства злоупотреблял спиртными напитками и состоял на учете как лицо, совершившее домашнее насилие", - сказано в сообщении полиции.
Следователи начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
"Дальнейшим расследованием будут установлены все обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции.
У ребенка от этого сильно пострадала психика и необходимо проводить работу по ее восстановлению.
До того ж, - "Під час сварки батьків хлопчик штрикнув батька ножем у груди". 10-річна дитина і б'є дорослого дядька в груди? Хіба що в пузо зміг би дістати. Переконаний, що на слідчому експерименті дитина не зможе відтворити спосіб дій і обставини злочину.
Покійний, за вашими словами, одночасно лаявся з благовірною, і "валявся як свинота обссиканий".
Прямо таки квантова невизначеність. Нобелівку з фізики треба було вам присудити.
2. Полицию и скорую помощь вызвала мать мальчика
2. Кое-что про мать мы не узнали бы