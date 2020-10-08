Чехія відкликає посла з Білорусі

Слідом за Польщею, Литвою, Латвією та Естонією своїх послів з Мінська відкликає для консультацій Чехія.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "TUT.by".

Про відкликання посла Чехії повідомила офіційний представник МЗС цієї країни МЗС Зузана Штихова.

"Чехія відкликає для консультацій посла республіки в Білорусі, - зазначила вона. - Він покине Мінськ приблизно через тиждень".

Таким чином Чехія збирається висловити солідарність з іншими країнами, відкликати своїх послів.

"Ми розглядали питання, як висловити солідарність з Польщею і Литвою, пов'язані із заходами, які проти них здійснила Білорусь. Тому МЗС [Чехії] ухвалило рішення відкликати посла Перницького для консультацій. Вони триватимуть приблизно протягом одного тижня", - сказала Штихова.

Читайте також: В Європарламенті білоруських військових закликали не виконувати накази Лукашенка