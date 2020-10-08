Чехия отзывает посла из Беларуси

Следом за Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией своих послов из Минска отзывает для консультаций Чехия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "TUT.by".

Об отзыве посла Чехии сообщила официальный представитель МИД этой страны МИД Зузана Штихова.

"Чехия отзывает для консультаций посла республики в Беларуси, — отметила она. — Он покинет Минск примерно через неделю".

Таким образом Чехия собирается выразить солидарность с другими странами, отозвавшими своих послов.

"Мы рассматривали вопрос, как выразить солидарность с Польшей и Литвой в связи с шагами, которые против них предприняла Беларусь. Поэтому МИД [Чехии] принял решение отозвать посла Перницкого для консультаций. Они продлятся примерно в течение одной недели", — сказала Штихова.