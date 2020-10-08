РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6673 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
1 243 3

Чехия отзывает посла из Беларуси

Чехия отзывает посла из Беларуси

Следом за Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией своих послов из Минска отзывает для консультаций Чехия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "TUT.by".

Об отзыве посла Чехии сообщила официальный представитель МИД этой страны МИД Зузана Штихова.

"Чехия отзывает для консультаций посла республики в Беларуси, — отметила она. — Он покинет Минск примерно через неделю".

Таким образом Чехия собирается выразить солидарность с другими странами, отозвавшими своих послов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина не будет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске, - Кулеба

"Мы рассматривали вопрос, как выразить солидарность с Польшей и Литвой в связи с шагами, которые против них предприняла Беларусь. Поэтому МИД [Чехии] принял решение отозвать посла Перницкого для консультаций. Они продлятся примерно в течение одной недели", — сказала Штихова.

Автор: 

Беларусь (8018) посол (1838) Чехия (1796)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто соскучился по родине.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:43 Ответить
Украина должна была первой отозвать своего посла.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:47 Ответить
Moloci uvidem kto jest kto.Bolgarija i Slovakija takze otozyvajet svojix poslov
показать весь комментарий
08.10.2020 17:21 Ответить
 
 