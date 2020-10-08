Справа Шеремета: захист Антоненка хоче допитати Зеленського й Авакова

Адвокати підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка хочуть допитати в суді президента Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Відповідне клопотання адвокати подали в суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Як повідомив адвокат фігурантки справи Юлії Кузьменко Тарас Безпалий, захисники підозрюваних планують допитати близько 30 осіб.

Безпалий також прокоментував бажання сторони обвинувачення допитати в суді 263 свідків. Він сказав, що процес їхнього опитування може бути довгим, адже на те, щоб заслухати кожного, потрібно не менше 15-20 хвилин.

"Взагалі свідків було 700, і добре, що вони 700 не заявили. Ми не знаємо, яке рішення прийме суд, але за законом залучення свідків має бути обґрунтованим. Ми не можемо поки оцінити, чи важливі ці свідки, тому що не написано, що саме вони хотіли б, щоб ці свідки підтвердили або спростували. Можливо, це справді важливо", - сказав Безпалий.

Він також додав, що скарга фігуранта справи Андрія Антоненка до Європейського суду з прав людини, де він оскаржує затримання, розглядатиметься незалежно від процесу в українському суді.