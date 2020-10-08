УКР
Справа Шеремета: захист Антоненка хоче допитати Зеленського й Авакова

Адвокати підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка хочуть допитати в суді президента Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Відповідне клопотання адвокати подали в суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Як повідомив адвокат фігурантки справи Юлії Кузьменко Тарас Безпалий, захисники підозрюваних планують допитати близько 30 осіб.

Безпалий також прокоментував бажання сторони обвинувачення допитати в суді 263 свідків. Він сказав, що процес їхнього опитування може бути довгим, адже на те, щоб заслухати кожного, потрібно не менше 15-20 хвилин.

"Взагалі свідків було 700, і добре, що вони 700 не заявили. Ми не знаємо, яке рішення прийме суд, але за законом залучення свідків має бути обґрунтованим. Ми не можемо поки оцінити, чи важливі ці свідки, тому що не написано, що саме вони хотіли б, щоб ці свідки підтвердили або спростували. Можливо, це справді важливо", - сказав Безпалий.

Він також додав, що скарга фігуранта справи Андрія Антоненка до Європейського суду з прав людини, де він оскаржує затримання, розглядатиметься незалежно від процесу в українському суді.

Аваков Арсен Безпалий Тарас допит Зеленський Володимир суд Шеремет Павло Антоненко Андрій
+43
08.10.2020 19:53 Відповісти
+30
Молодцы. Необходимый процессуальный шаг для жалобы в ЕСПЧ. Чтобы потом не отвертелись гниды.
08.10.2020 19:52 Відповісти
+29
Ось це правильно! І дуже цікаво!.
08.10.2020 19:52 Відповісти
08.10.2020 19:52 Відповісти
08.10.2020 19:52 Відповісти
08.10.2020 19:53 Відповісти
«Мнє так Маша Фокіна сказала.»
08.10.2020 19:55 Відповісти
В Омане или ещё раньше , получил « домашнее задание» , 🤢🤡
08.10.2020 19:59 Відповісти
"Шо я, шо я"..
Не туда носа сунул, нюх тебя подвел
08.10.2020 19:58 Відповісти
"Нос" подвел его еще в конце 2018 года.

Справа Шеремета: захист Антоненка хоче допитати Зеленського й Авакова - Цензор.НЕТ 4181
08.10.2020 20:23 Відповісти
пусть обоих допросят в КАГАРЛЫКЕ
08.10.2020 19:56 Відповісти
Давно пора ! Зелеподонок исполнят ,на полусогнутых заказы портнова ,с помощью проститута армянского 🎒 по дискредитации патриотов Украины !
08.10.2020 19:57 Відповісти
Хотеть не вредно
08.10.2020 19:57 Відповісти
Дело Шеремета: защита Антоненко хочет допросить Зеленского и Авакова - Цензор.НЕТ 9715
08.10.2020 19:58 Відповісти
Этих прикрыли- троллей на цензоре что-то меньше стало))))https://kiev.segodnya.ua/kiev/kaccidents/ispolzovali-ukrainskie-politiki-v-kieve-nakryli-finansiruemuyu-iz-rf-botofermu-foto-1481549.html
08.10.2020 20:21 Відповісти
Дело Шеремета: защита Антоненко хочет допросить Зеленского и Авакова - Цензор.НЕТ 6701
08.10.2020 19:58 Відповісти
Мдя.... Подставился ЗЕбанько по полной программе. Этот долбанутый идиот, временно работающий президентом не понял простые вещи. Его высер на прессконференции вместе и с Собаковым - 100% давление на суд, и нормальный судья обязан закрыть это дело, шитое белыми нитками.
08.10.2020 19:58 Відповісти
Він не працює президентом. Він актор, найнятий клопомойським для виконання ролі президента.
А керує кагал. Вони не світяться, вони січуть капусту.
08.10.2020 20:02 Відповісти
...а хто допоміг кагалу втілити в жізнь кіно та обрати маланокацапа, що насміхався над Державою - прєзідєнтом, марсіани? чи "мудрий народ"? - 73% неодумки па-пріколу.
08.10.2020 21:01 Відповісти
Вовіку знадобиться памперс....
08.10.2020 20:00 Відповісти
и не один
08.10.2020 20:06 Відповісти
Это как правильно прочитать?

Адвокаты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко хотят допросить в суде президента Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова
08.10.2020 20:02 Відповісти
Аааааа, Зеленский взорвал))))
08.10.2020 20:03 Відповісти
ся
08.10.2020 20:05 Відповісти
За свої слова, воно привселюдно ляпнуло, що знайшли вбивць Шеремета. Чи ти дурачком по життю виступаєш?
08.10.2020 20:36 Відповісти
Боже, какая прелесть! Да! Да!! И еще раз -- ДА!!!
08.10.2020 20:05 Відповісти
08.10.2020 20:06 Відповісти
Агент фсб - зеленая сопля и рюкзаков должны быть посажены за фейковые уголовные дела против невиновных граждан
08.10.2020 20:08 Відповісти
Антоненко и девочек , нужно выбрать депутатами !
08.10.2020 20:25 Відповісти
Папу Римского пусть требуют допросить.Тот в курсе.
08.10.2020 20:30 Відповісти
папа не объявлял на всю Украину, что Антоненко вероятный убийца Шеремета
08.10.2020 21:03 Відповісти
Их надо не допрашивать, а разрешить сказать последнее слово...
08.10.2020 20:31 Відповісти
Так Зеленский и Аваков голословно обвинили Антоненко и решили, что это и есть их последнее слово.
08.10.2020 21:34 Відповісти
шоо? а за шоо??
Справа Шеремета: захист Антоненка хоче допитати Зеленського й Авакова - Цензор.НЕТ 2345

...
08.10.2020 20:35 Відповісти
Скоро придет время клоуна будут допрашивать каждый день . Закон бумеранга ни кто не отменял
08.10.2020 21:12 Відповісти
Это правильно! Создаётся такое впечатление, что Аваков и Зеленский были свидетелями убийства П.Шеремета, и потому уверены, что это сделал Антоненко.
08.10.2020 21:32 Відповісти
Придет время и Пашу Эмильевича будуть бить и не только за это дело, если не схоронится как "легитимный".
08.10.2020 21:58 Відповісти
Это правильно , есть статья за клевету
08.10.2020 22:30 Відповісти
Обратили внимание - 700 свидетелей. Двое прошли ночью по городу, их долго искали, а оказывается за ними наблюдали 700 человек. А нужно-то допросить всего двоих и желательно с пристрастием.
08.10.2020 23:37 Відповісти
пирожника допросите и его сбушников.
09.10.2020 08:30 Відповісти
 
 