Дело Шеремета: защита Антоненко хочет допросить Зеленского и Авакова

Адвокаты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко хотят допросить в суде президента Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Соответствующее ходатайство адвокаты подали в суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщил адвокат фигурантки дела Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, защитники подозреваемых планируют допросить около 30 человек.

Беспалый также прокомментировал желание стороны обвинения допросить в суде 263 свидетелей. Он сказал, что процесс их опроса может быть долгим, ведь на то, чтобы заслушать каждого, нужно не менее 15-20 минут.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: прокурор хочет допросить 263 свидетелей

"Вообще свидетелей было 700, и хорошо, что они 700 не заявили. Мы не знаем, какое решение примет суд, но по закону привлечение свидетелей должно быть обосновано. Мы не можем пока оценить, важны ли эти свидетели, потому что не написано, что именно они хотели бы, чтобы эти свидетели подтвердили или опровергли. Возможно, это действительно важно", - сказал Беспалый.

Он также добавил, что жалоба фигуранта дела Андрея Антоненко в Европейский суд по правам человека, где он оспаривает задержания, будет рассматриваться независимо от процесса в украинском суде.

Также на Цензор.НЕТ: Суд по делу Шеремета: обвиняемые Антоненко, Дугарь и Кузьменко не признают своей вины

Аваков Арсен (3445) Беспалый (24) допрос (1374) Зеленский Владимир (21990) суд (25238) Шеремет Павел (564) Антоненко Андрей (260)
+43
08.10.2020 19:53 Ответить
+30
Молодцы. Необходимый процессуальный шаг для жалобы в ЕСПЧ. Чтобы потом не отвертелись гниды.
08.10.2020 19:52 Ответить
+29
Ось це правильно! І дуже цікаво!.
08.10.2020 19:52 Ответить
08.10.2020 19:52 Ответить
08.10.2020 19:52 Ответить
08.10.2020 19:53 Ответить
«Мнє так Маша Фокіна сказала.»
08.10.2020 19:55 Ответить
В Омане или ещё раньше , получил « домашнее задание» , 🤢🤡
08.10.2020 19:59 Ответить
"Шо я, шо я"..
Не туда носа сунул, нюх тебя подвел
08.10.2020 19:58 Ответить
"Нос" подвел его еще в конце 2018 года.

Справа Шеремета: захист Антоненка хоче допитати Зеленського й Авакова - Цензор.НЕТ 4181
08.10.2020 20:23 Ответить
пусть обоих допросят в КАГАРЛЫКЕ
08.10.2020 19:56 Ответить
Давно пора ! Зелеподонок исполнят ,на полусогнутых заказы портнова ,с помощью проститута армянского 🎒 по дискредитации патриотов Украины !
08.10.2020 19:57 Ответить
Хотеть не вредно
08.10.2020 19:57 Ответить
Дело Шеремета: защита Антоненко хочет допросить Зеленского и Авакова - Цензор.НЕТ 9715
08.10.2020 19:58 Ответить
Этих прикрыли- троллей на цензоре что-то меньше стало))))https://kiev.segodnya.ua/kiev/kaccidents/ispolzovali-ukrainskie-politiki-v-kieve-nakryli-finansiruemuyu-iz-rf-botofermu-foto-1481549.html
08.10.2020 20:21 Ответить
Дело Шеремета: защита Антоненко хочет допросить Зеленского и Авакова - Цензор.НЕТ 6701
08.10.2020 19:58 Ответить
Мдя.... Подставился ЗЕбанько по полной программе. Этот долбанутый идиот, временно работающий президентом не понял простые вещи. Его высер на прессконференции вместе и с Собаковым - 100% давление на суд, и нормальный судья обязан закрыть это дело, шитое белыми нитками.
08.10.2020 19:58 Ответить
Він не працює президентом. Він актор, найнятий клопомойським для виконання ролі президента.
А керує кагал. Вони не світяться, вони січуть капусту.
08.10.2020 20:02 Ответить
...а хто допоміг кагалу втілити в жізнь кіно та обрати маланокацапа, що насміхався над Державою - прєзідєнтом, марсіани? чи "мудрий народ"? - 73% неодумки па-пріколу.
08.10.2020 21:01 Ответить
Вовіку знадобиться памперс....
08.10.2020 20:00 Ответить
и не один
08.10.2020 20:06 Ответить
Это как правильно прочитать?

Адвокаты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко хотят допросить в суде президента Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова
08.10.2020 20:02 Ответить
Аааааа, Зеленский взорвал))))
08.10.2020 20:03 Ответить
ся
08.10.2020 20:05 Ответить
За свої слова, воно привселюдно ляпнуло, що знайшли вбивць Шеремета. Чи ти дурачком по життю виступаєш?
08.10.2020 20:36 Ответить
Боже, какая прелесть! Да! Да!! И еще раз -- ДА!!!
08.10.2020 20:05 Ответить
08.10.2020 20:06 Ответить
Агент фсб - зеленая сопля и рюкзаков должны быть посажены за фейковые уголовные дела против невиновных граждан
08.10.2020 20:08 Ответить
Антоненко и девочек , нужно выбрать депутатами !
08.10.2020 20:25 Ответить
Папу Римского пусть требуют допросить.Тот в курсе.
08.10.2020 20:30 Ответить
папа не объявлял на всю Украину, что Антоненко вероятный убийца Шеремета
08.10.2020 21:03 Ответить
Их надо не допрашивать, а разрешить сказать последнее слово...
08.10.2020 20:31 Ответить
Так Зеленский и Аваков голословно обвинили Антоненко и решили, что это и есть их последнее слово.
08.10.2020 21:34 Ответить
шоо? а за шоо??
Справа Шеремета: захист Антоненка хоче допитати Зеленського й Авакова - Цензор.НЕТ 2345

...
08.10.2020 20:35 Ответить
Скоро придет время клоуна будут допрашивать каждый день . Закон бумеранга ни кто не отменял
08.10.2020 21:12 Ответить
Это правильно! Создаётся такое впечатление, что Аваков и Зеленский были свидетелями убийства П.Шеремета, и потому уверены, что это сделал Антоненко.
08.10.2020 21:32 Ответить
Придет время и Пашу Эмильевича будуть бить и не только за это дело, если не схоронится как "легитимный".
08.10.2020 21:58 Ответить
Это правильно , есть статья за клевету
08.10.2020 22:30 Ответить
Обратили внимание - 700 свидетелей. Двое прошли ночью по городу, их долго искали, а оказывается за ними наблюдали 700 человек. А нужно-то допросить всего двоих и желательно с пристрастием.
08.10.2020 23:37 Ответить
пирожника допросите и его сбушников.
09.10.2020 08:30 Ответить
 
 