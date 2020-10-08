Дело Шеремета: защита Антоненко хочет допросить Зеленского и Авакова

Адвокаты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко хотят допросить в суде президента Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Соответствующее ходатайство адвокаты подали в суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщил адвокат фигурантки дела Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, защитники подозреваемых планируют допросить около 30 человек.

Беспалый также прокомментировал желание стороны обвинения допросить в суде 263 свидетелей. Он сказал, что процесс их опроса может быть долгим, ведь на то, чтобы заслушать каждого, нужно не менее 15-20 минут.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: прокурор хочет допросить 263 свидетелей

"Вообще свидетелей было 700, и хорошо, что они 700 не заявили. Мы не знаем, какое решение примет суд, но по закону привлечение свидетелей должно быть обосновано. Мы не можем пока оценить, важны ли эти свидетели, потому что не написано, что именно они хотели бы, чтобы эти свидетели подтвердили или опровергли. Возможно, это действительно важно", - сказал Беспалый.

Он также добавил, что жалоба фигуранта дела Андрея Антоненко в Европейский суд по правам человека, где он оспаривает задержания, будет рассматриваться независимо от процесса в украинском суде.

Также на Цензор.НЕТ: Суд по делу Шеремета: обвиняемые Антоненко, Дугарь и Кузьменко не признают своей вины