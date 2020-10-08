Дело Шеремета: прокурор хочет допросить 263 свидетелей
Сторона обвинения хочет допросить на суде над подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета 263 свидетелей.
Об этом стало известно на сегодняшнем заседании в Шевченковском районном суде Киева
В своей речи прокурор рассказал о событиях 20 июля 2016 года, когда погиб Шеремет, и о том, каким образом правоохранители проводили расследование.
По его словам, было исследовано видео с более 300 камер видеонаблюдения, проведено более 50 обысков, а также десятки экспертиз.
Прокурор просит суд исследовать доказательства в следующем порядке: исследование письменных доказательств и вещественных доказательств обвинения, исследования письменных доказательств стороны защиты, допрос свидетелей, допрос экспертов и специалистов, допрос свидетелей стороны защиты, допрос обвиняемых и допрос потерпевших.
По словам судьи, в списке свидетелей обвинения - 263 человека.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.
ПРокурора нужно под присягой предупредить, что в случае обнаружения его непрофессиональности и предвзятости будет уволен без пенсии, с потерей льгот и направлен в АТО землекопом бессрочно с закреплением личного оружия - лопаты штыковой землеройной и одна пара перчаток на два года...
Так шо я причинно-следственную связь четко себе представляю и за свои 70 лет насмотрелся всякого. И пережил столько, шо на других десять дебилов с избытком хватит. И еще - запатентовать изобретение в СССР удавалось единицам, и я в их числе.
А ты мыслишь шаблонами, типа прапорщик не может быть умным, а двухгодичник, хоть и с красным дипломом, но все равно дурнее последнего выпускника Ярославского зенитно-заборного училища. Перенюхал ты видать портянок...
Денис "Леший" - мой сосед, я его жену еще девченкой первоклассницей знал.
И замполитов видел, один говней другого, которые квартиры давали, талоны на жизненные вкусняшки. А ты блин как будто в другой армии служил блин.
Первое правило разведчика - ты видишь только то, что тебе показывают. А ты, дебил, меня даже не видишь, а пытаешься уже мой психологический портрет рисовать! ЧМО ты жизненное, которое корчит из себя покорителя вселенной.
Такие как правило девять раз из десяти попадают пальцем в говно, потому как анализировать не умеют, а просто тыкают и тыкают...
Вам самим не смешно, прокурвроры ?.. Такое даже ослу не снилось, пока ему не нашептали.
Эти ублюдки хотят построить обвинение на догадках и отрицательных характеристиках. Это ахренеть - 256 свидетелей! Чего свидетелей - какое кофе любит Яна Дугарь и где и какой себе покупает кетчуп Антоненко?
Б*****!!!! Всех прокуроров на общую зону на срок, который отсидели ими необоснованно подозреваемые! И токо так, по Моисею - кровь за кровь, зуб за зуб, день за день. Иначе мы уникальная нация баранов, которые любят свинину!