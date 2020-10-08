РУС
Убийство Шеремета
2 038 21

Дело Шеремета: прокурор хочет допросить 263 свидетелей

Дело Шеремета: прокурор хочет допросить 263 свидетелей

Сторона обвинения хочет допросить на суде над подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета 263 свидетелей.

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании в Шевченковском районном суде Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В своей речи прокурор рассказал о событиях 20 июля 2016 года, когда погиб Шеремет, и о том, каким образом правоохранители проводили расследование.

По его словам, было исследовано видео с более 300 камер видеонаблюдения, проведено более 50 обысков, а также десятки экспертиз.

Прокурор просит суд исследовать доказательства в следующем порядке: исследование письменных доказательств и вещественных доказательств обвинения, исследования письменных доказательств стороны защиты, допрос свидетелей, допрос экспертов и специалистов, допрос свидетелей стороны защиты, допрос обвиняемых и допрос потерпевших.

По словам судьи, в списке свидетелей обвинения - 263 человека.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Коли слідчий "завалює" купами паперу кримінальну справу - це значить, що доказова база у нього "ніяка", і він хоче перекласти доведення вини на суддю, який, зарившись у ці папери, махне рукою і стане встановлювать істину самостійно...
08.10.2020 19:33
Пусть допросят портнова с авакяшкой !
08.10.2020 19:33
Гребаная страна баранов... к сожалению...
ПРокурора нужно под присягой предупредить, что в случае обнаружения его непрофессиональности и предвзятости будет уволен без пенсии, с потерей льгот и направлен в АТО землекопом бессрочно с закреплением личного оружия - лопаты штыковой землеройной и одна пара перчаток на два года...
08.10.2020 20:19
Пусть допросят портнова с авакяшкой !
08.10.2020 19:33
один другого и наоборот ?
08.10.2020 19:45
08.10.2020 19:33
08.10.2020 20:19
І коли ти, "Серьога", порозумнішаєш? Прокурор дотримується обсягу кримінальної справи, підготовленої слідчим... Прокурор, що підтримує обвинувачення у суді, і слідчий - різні люди... А ще хвалишся, що був "членом" трибуналу"... Ти і кримінальний процес - різні речі... Але що вимахать від "недоученого двохгодічніка", да ще й прапора?...
08.10.2020 20:35
Кстати, я закончил один из лучших технических ВУЗов СССР - Днепропетровский химико-технологический институт. И все те топливные жлементы, на который весь рюсский космос летает разрабывались и изобретались на нашей кафедре электрохимии. И одна из двух лучших в мире школ гальваники. И уже тогда знал, что мы живем в четырех измерениях, когда нынешние даже не понимают, что такое 3D.
Так шо я причинно-следственную связь четко себе представляю и за свои 70 лет насмотрелся всякого. И пережил столько, шо на других десять дебилов с избытком хватит. И еще - запатентовать изобретение в СССР удавалось единицам, и я в их числе.
А ты мыслишь шаблонами, типа прапорщик не может быть умным, а двухгодичник, хоть и с красным дипломом, но все равно дурнее последнего выпускника Ярославского зенитно-заборного училища. Перенюхал ты видать портянок...
08.10.2020 20:49
Я знав професорів, які не вміли відремонтувать звичайну електророзетку... Хто ти насправді, я не знаю і знать не хочу, але те, що ти у кримінальному і кримінально- процесуальному праві розбираєшся, "як свиня в апельсинах...", мені прекрасно зрозуміло...
08.10.2020 21:06
А я знав офицеров, которые жену на случку к командиру возили на своей машине, чтобы очередную звездочку получить! А если жена будет хороша, то может и орден в придачу... Может поэтому и ушел из армии, потому как не мог терпеть, когда какое-то жирномордое ЧМО с утра матом меня на построении покрывает... И ничего блин не поменялось, я это в июне 2014 года увидел. Не знаю, в окопах сейчас не был, может отношения во взводном звене нормальные, потому как там умирают вместе. Но вот комбат - это уже наверняка небожитель и суровый папа всего окопного мяса. Которому главное - не разозлить вышестоящих. А нормальный офицер, который так высоко взлетит из окопной грязи или скурвиться, чтобы там удержаться, или уйдет. Мой сосед Денис из начальника ПВО Мукачевской бригады ушел в разведку, где и погиб от пули снайпера! Орлы в курятнике не выживают!
09.10.2020 08:54
Гаюлій, ти в якій пивнушці такого наслухався? Понабирав лайна повні кишені, стосовно одиниць, а тепер ллєш його на усіх офіцерів... Я одному "лайножеру, який отак людей паплюжив, сказав на полюванні - "Тебе що, "жаба давить", що не дорвався до влади?" (А я знав, що він сам за хабаря влаштувався "вольняком" у ГСВГ). Більше всього "гавкають" і людей брудом поливають саме ті, які самі не змогли чогось у житті добиться, але "сильно хотілось"... І вони судять усіх по собі... А тому, що ти "ні хрена" не добився, чого хотів, я бачу по твоєму інтелекту... Таких, як ти, називають, російською, "старый брюзга"...
09.10.2020 11:22
12 лет наблюдал собственными глазами! Поверь, было с кем сравнивать - у меня у матери красная Звезда за Белоруссию, у тестя Звездочка за Днепр - призвали в черную пехоту с оккупированных территорий и через три месяца командир отделения разведки уничтожают немецкий взвод на ночлеге.
Денис "Леший" - мой сосед, я его жену еще девченкой первоклассницей знал.
И замполитов видел, один говней другого, которые квартиры давали, талоны на жизненные вкусняшки. А ты блин как будто в другой армии служил блин.
Первое правило разведчика - ты видишь только то, что тебе показывают. А ты, дебил, меня даже не видишь, а пытаешься уже мой психологический портрет рисовать! ЧМО ты жизненное, которое корчит из себя покорителя вселенной.
Такие как правило девять раз из десяти попадают пальцем в говно, потому как анализировать не умеют, а просто тыкают и тыкают...
09.10.2020 21:42
Гаюлій, виключи понос... ТИ БРЕХУН, я вже давно впевнився... Ти такий самий "син партизанки", як раніше був "суддею військового трибуналу", потім "засідателем", потім "офіцером", а потім "проффессором"... Мені вже нудно і ліньки тебе ловить на брехні і "мордою по столу возить...". Ти правильно сказав стосовно лайна - коли я тикаю в тебе пальцем, то обов"язково потрапляю в чергове брехливе лайно...
10.10.2020 04:11
і сцикла потрібно допитати.
08.10.2020 19:38
Реально то что если 263 человек что-то знают по этому делу его бы не расследовали бы столько времени. Похоже прокуратура хочет затянут дело лет ещё на 5!
08.10.2020 19:38
"Наемные убийцы", и засветились перед 263-мя(!!!) свидетелями..
Вам самим не смешно, прокурвроры ?.. Такое даже ослу не снилось, пока ему не нашептали.
08.10.2020 19:51
Це означає що обісрались як і вся зелена влада, а признатись не хочуть.
08.10.2020 19:53
Невже брифінгу недостатньо? Там все "ясно", залишається тільки прокрутити в судовому засіданні відеозапис і допитати учасників брифінгу.
08.10.2020 20:15
Должны быть прямые улики, которые подтверждаются косвенными.
Эти ублюдки хотят построить обвинение на догадках и отрицательных характеристиках. Это ахренеть - 256 свидетелей! Чего свидетелей - какое кофе любит Яна Дугарь и где и какой себе покупает кетчуп Антоненко?
Б*****!!!! Всех прокуроров на общую зону на срок, который отсидели ими необоснованно подозреваемые! И токо так, по Моисею - кровь за кровь, зуб за зуб, день за день. Иначе мы уникальная нация баранов, которые любят свинину!
08.10.2020 20:26
Явных доказательств нет,вот и лепят пулю с того самого.
08.10.2020 20:29
263? Маловато будет! Нужно 100500!
08.10.2020 20:43
Вночі там було 263 свідків? То район мого дитинства і юності. Там для них і місця не вистачить.
08.10.2020 21:00
Прокурор - Няша с Крыму? Дело белейшими нитками сшито. Ищете не там...
09.10.2020 05:16
 
 