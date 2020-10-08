Дело Шеремета: суд сменил одного из трех присяжных

Шевченковский районный суд Киева принял решение об отстранении одного из присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь идет о присяжном Юрие Михайленко.

Об этом было объявлено во время сегодняшнего судебного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Суд постановил отстранить присяжного Михайленко от дальнейшего рассмотрения уголовного производства по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь...", - сказала председательствующая судья.

Присяжный Михайленко - муж Анны Чупиной, которую автоматическая система тоже выбирала для рассмотрения дела. Чупина взяла самоотвод, сославшись на то, что закон запрещает работать вместе с родственниками. Михайленко самоотвод не взял. Поэтому защита еще в начале хотела отстранить присяжного, однако суд отказал, пишет Украинская правда.

После этого защита во второй раз захотела отстранить Михайленко, сославшись на то, что закон обязывает присяжного правдиво отвечать на вопросы сторон, а мужчина вероятно соврал, когда говорил, что не живет вместе с Чупиной. Тогда суд тоже отказался отстранить Михайленко.

После этого прокурор обратился в полицию и попросил проверить, действительно ли Михайленко и Чупина живут вместе. После того, как информация подтвердилась, отвести присяжного попросил уже прокурор, и суд эту просьбу удовлетворил.

После вынесения решения суд предложил Михайленко дать объяснения, однако тот отказался.

В деле есть два запасных присяжных, и одним из них - Юрием Федоренко - суд заменил Михайленко.

Федоренко - предприниматель, занимается управлением недвижимости. Присяжным работал уже в двух уголовных делах. По его словам, он участвовал в обеих Майданах.

"Мужчина отличился довольно резким общением с прокурором. Представитель обвинения спрашивал его среди прочего, какой была его позиция в качестве присяжного в предыдущих делах. Обсуждать это не позволила судья, ведь Федоренко как член суда подписал приговоры и не может обсуждать детали", - пишет издание.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.