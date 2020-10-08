Справа Шеремета: суд змінив одного з трьох присяжних

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про відсторонення одного з присяжних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Йдеться про присяжного Юрія Михайленка.

Про це було оголошено під час сьогоднішнього судового засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Суд ухвалив усунути присяжного Михайленка від подальшого розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь...", - сказала головуюча суддя.

Присяжний Михайленко - чоловік Анни Чупіної, яку автоматична система теж вибирала для розгляду справи. Чупіна взяла самовідвід, пославшись на те, що закон забороняє працювати разом з родичами. Михайленко самовідвід не взяв. Тому захист ще на початку хотів усунути присяжного, однак суд відмовив, пише Українська правда.

Після цього захист вдруге хотів усунути Михайленка, пославшись на те, що закон зобов'язує присяжного правдиво відповідати на запитання сторін, а чоловік ймовірно збрехав, коли казав, що не живе разом із Чупіною. Тоді суд теж відмовився відвести Михайленка.

Після цього прокурор звернувся до поліції і попросив перевірити, чи дійсно Михайленко і Чупіна живуть разом. Після того, як інформація підтвердилась, відвести присяжного попросив уже прокурор, і суд це прохання задовольнив.

Після винесення ухвали суд запропонував Михайленку дати пояснення, однак той відмовився.

У справі є двоє запасних присяжних, і одним з них - Юрієм Федоренком – суд замінив Михайленка.

Федоренко - підприємець, займається управлінням нерухомості. Присяжним працював уже в двох кримінальних справах. За його словами, він брав участь в обох Майданах.

"Чоловік відзначився доволі різким спілкуванням із прокурором. Представник обвинувачення питав його серед іншого, якою була його позиція як присяжного у попередніх справах. Обговорювати це не дозволила суддя, адже Федоренко як член суду підписав вироки і не може обговорювати деталі", - пише видання.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

