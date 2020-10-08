Справа Шеремета: прокурор хоче допитати 263 свідків

Сторона обвинувачення хоче допитати на суді над підозрюваними у вбивстві журналіста Павла Шеремета 263 свідків.

Про це стало відомо на нинішньому засіданні в Шевченківському районному суді Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У своїй промові прокурор розповів про події 20 липня 2016 року, коли загинув Шеремет, та про те, яким чином правоохоронці проводили розслідування.

За його словами, було досліджено відео з понад 300 камер відеоспостереження, проведено понад 50 обшуків, а також десятки експертиз.

Прокурор просить суд дослідити докази у такому порядку: дослідження письмових доказів та речових доказів обвинувачення, дослідження письмових доказів сторони захисту, допит свідків обвинувачення, допит експертів та спеціалістів, допит свідків сторони захисту, допит обвинувачених та допит потерпілих.

За словами судді, у списку свідків обвинувачення - 263 особи.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

