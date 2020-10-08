Справа Шеремета: прокурор хоче допитати 263 свідків
Сторона обвинувачення хоче допитати на суді над підозрюваними у вбивстві журналіста Павла Шеремета 263 свідків.
Про це стало відомо на нинішньому засіданні в Шевченківському районному суді Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У своїй промові прокурор розповів про події 20 липня 2016 року, коли загинув Шеремет, та про те, яким чином правоохоронці проводили розслідування.
За його словами, було досліджено відео з понад 300 камер відеоспостереження, проведено понад 50 обшуків, а також десятки експертиз.
Прокурор просить суд дослідити докази у такому порядку: дослідження письмових доказів та речових доказів обвинувачення, дослідження письмових доказів сторони захисту, допит свідків обвинувачення, допит експертів та спеціалістів, допит свідків сторони захисту, допит обвинувачених та допит потерпілих.
За словами судді, у списку свідків обвинувачення - 263 особи.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.
ПРокурора нужно под присягой предупредить, что в случае обнаружения его непрофессиональности и предвзятости будет уволен без пенсии, с потерей льгот и направлен в АТО землекопом бессрочно с закреплением личного оружия - лопаты штыковой землеройной и одна пара перчаток на два года...
Так шо я причинно-следственную связь четко себе представляю и за свои 70 лет насмотрелся всякого. И пережил столько, шо на других десять дебилов с избытком хватит. И еще - запатентовать изобретение в СССР удавалось единицам, и я в их числе.
А ты мыслишь шаблонами, типа прапорщик не может быть умным, а двухгодичник, хоть и с красным дипломом, но все равно дурнее последнего выпускника Ярославского зенитно-заборного училища. Перенюхал ты видать портянок...
Денис "Леший" - мой сосед, я его жену еще девченкой первоклассницей знал.
И замполитов видел, один говней другого, которые квартиры давали, талоны на жизненные вкусняшки. А ты блин как будто в другой армии служил блин.
Первое правило разведчика - ты видишь только то, что тебе показывают. А ты, дебил, меня даже не видишь, а пытаешься уже мой психологический портрет рисовать! ЧМО ты жизненное, которое корчит из себя покорителя вселенной.
Такие как правило девять раз из десяти попадают пальцем в говно, потому как анализировать не умеют, а просто тыкают и тыкают...
Вам самим не смешно, прокурвроры ?.. Такое даже ослу не снилось, пока ему не нашептали.
Эти ублюдки хотят построить обвинение на догадках и отрицательных характеристиках. Это ахренеть - 256 свидетелей! Чего свидетелей - какое кофе любит Яна Дугарь и где и какой себе покупает кетчуп Антоненко?
Б*****!!!! Всех прокуроров на общую зону на срок, который отсидели ими необоснованно подозреваемые! И токо так, по Моисею - кровь за кровь, зуб за зуб, день за день. Иначе мы уникальная нация баранов, которые любят свинину!