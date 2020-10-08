УКР
Новини Убивство Шеремета
2 038 21

Справа Шеремета: прокурор хоче допитати 263 свідків

Справа Шеремета: прокурор хоче допитати 263 свідків

Сторона обвинувачення хоче допитати на суді над підозрюваними у вбивстві журналіста Павла Шеремета 263 свідків.

Про це стало відомо на нинішньому засіданні в Шевченківському районному суді Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У своїй промові прокурор розповів про події 20 липня 2016 року, коли загинув Шеремет, та про те, яким чином правоохоронці проводили розслідування.

За його словами, було досліджено відео з понад 300 камер відеоспостереження, проведено понад 50 обшуків, а також десятки експертиз.

Читайте також: Справа Шеремета: суд змінив одного з трьох присяжних

Прокурор просить суд дослідити докази у такому порядку: дослідження письмових доказів та речових доказів обвинувачення, дослідження письмових доказів сторони захисту, допит свідків обвинувачення, допит експертів та спеціалістів, допит свідків сторони захисту, допит обвинувачених та допит потерпілих.

За словами судді, у списку свідків обвинувачення - 263 особи.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

допит (697) прокуратура (3752) Шеремет Павло (521) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)
Топ коментарі
+10
Коли слідчий "завалює" купами паперу кримінальну справу - це значить, що доказова база у нього "ніяка", і він хоче перекласти доведення вини на суддю, який, зарившись у ці папери, махне рукою і стане встановлювать істину самостійно...
08.10.2020 19:33 Відповісти
+6
Пусть допросят портнова с авакяшкой !
08.10.2020 19:33 Відповісти
+5
Гребаная страна баранов... к сожалению...
ПРокурора нужно под присягой предупредить, что в случае обнаружения его непрофессиональности и предвзятости будет уволен без пенсии, с потерей льгот и направлен в АТО землекопом бессрочно с закреплением личного оружия - лопаты штыковой землеройной и одна пара перчаток на два года...
08.10.2020 20:19 Відповісти
один другого и наоборот ?
08.10.2020 19:45 Відповісти
08.10.2020 20:19 Відповісти
І коли ти, "Серьога", порозумнішаєш? Прокурор дотримується обсягу кримінальної справи, підготовленої слідчим... Прокурор, що підтримує обвинувачення у суді, і слідчий - різні люди... А ще хвалишся, що був "членом" трибуналу"... Ти і кримінальний процес - різні речі... Але що вимахать від "недоученого двохгодічніка", та ще й прапора?...
08.10.2020 20:35 Відповісти
Кстати, я закончил один из лучших технических ВУЗов СССР - Днепропетровский химико-технологический институт. И все те топливные жлементы, на который весь рюсский космос летает разрабывались и изобретались на нашей кафедре электрохимии. И одна из двух лучших в мире школ гальваники. И уже тогда знал, что мы живем в четырех измерениях, когда нынешние даже не понимают, что такое 3D.
Так шо я причинно-следственную связь четко себе представляю и за свои 70 лет насмотрелся всякого. И пережил столько, шо на других десять дебилов с избытком хватит. И еще - запатентовать изобретение в СССР удавалось единицам, и я в их числе.
А ты мыслишь шаблонами, типа прапорщик не может быть умным, а двухгодичник, хоть и с красным дипломом, но все равно дурнее последнего выпускника Ярославского зенитно-заборного училища. Перенюхал ты видать портянок...
08.10.2020 20:49 Відповісти
Я знав професорів, які не вміли відремонтувать звичайну електророзетку... Хто ти насправді, я не знаю і знать не хочу, але те, що ти у кримінальному і кримінально- процесуальному праві розбираєшся, "як свиня в апельсинах...", мені прекрасно зрозуміло...
08.10.2020 21:06 Відповісти
А я знав офицеров, которые жену на случку к командиру возили на своей машине, чтобы очередную звездочку получить! А если жена будет хороша, то может и орден в придачу... Может поэтому и ушел из армии, потому как не мог терпеть, когда какое-то жирномордое ЧМО с утра матом меня на построении покрывает... И ничего блин не поменялось, я это в июне 2014 года увидел. Не знаю, в окопах сейчас не был, может отношения во взводном звене нормальные, потому как там умирают вместе. Но вот комбат - это уже наверняка небожитель и суровый папа всего окопного мяса. Которому главное - не разозлить вышестоящих. А нормальный офицер, который так высоко взлетит из окопной грязи или скурвиться, чтобы там удержаться, или уйдет. Мой сосед Денис из начальника ПВО Мукачевской бригады ушел в разведку, где и погиб от пули снайпера! Орлы в курятнике не выживают!
09.10.2020 08:54 Відповісти
Гаюлій, ти в якій пивнушці такого наслухався? Понабирав лайна повні кишені, стосовно одиниць, а тепер ллєш його на усіх офіцерів... Я одному "лайножеру, який отак людей паплюжив, сказав на полюванні - "Тебе що, "жаба давить", що не дорвався до влади?" (А я знав, що він сам за хабаря влаштувався "вольняком" у ГСВГ). Більше всього "гавкають" і людей брудом поливають саме ті, які самі не змогли чогось у житті добиться, але "сильно хотілось"... І вони судять усіх по собі... А тому, що ти "ні хрена" не добився, чого хотів, я бачу по твоєму інтелекту... Таких, як ти, називають, російською, "старый брюзга"...
09.10.2020 11:22 Відповісти
12 лет наблюдал собственными глазами! Поверь, было с кем сравнивать - у меня у матери красная Звезда за Белоруссию, у тестя Звездочка за Днепр - призвали в черную пехоту с оккупированных территорий и через три месяца командир отделения разведки уничтожают немецкий взвод на ночлеге.
Денис "Леший" - мой сосед, я его жену еще девченкой первоклассницей знал.
И замполитов видел, один говней другого, которые квартиры давали, талоны на жизненные вкусняшки. А ты блин как будто в другой армии служил блин.
Первое правило разведчика - ты видишь только то, что тебе показывают. А ты, дебил, меня даже не видишь, а пытаешься уже мой психологический портрет рисовать! ЧМО ты жизненное, которое корчит из себя покорителя вселенной.
Такие как правило девять раз из десяти попадают пальцем в говно, потому как анализировать не умеют, а просто тыкают и тыкают...
09.10.2020 21:42 Відповісти
Гаюлій, виключи понос... ТИ БРЕХУН, я вже давно впевнився... Ти такий самий "син партизанки", як раніше був "суддею військового трибуналу", потім "засідателем", потім "офіцером", а потім "проффессором"... Мені вже нудно і ліньки тебе ловить на брехні і "мордою по столу возить...". Ти правильно сказав стосовно лайна - коли я тикаю в тебе пальцем, то обов"язково потрапляю в чергове брехливе лайно...
10.10.2020 04:11 Відповісти
і сцикла потрібно допитати.
08.10.2020 19:38 Відповісти
Реально то что если 263 человек что-то знают по этому делу его бы не расследовали бы столько времени. Похоже прокуратура хочет затянут дело лет ещё на 5!
08.10.2020 19:38 Відповісти
"Наемные убийцы", и засветились перед 263-мя(!!!) свидетелями..
Вам самим не смешно, прокурвроры ?.. Такое даже ослу не снилось, пока ему не нашептали.
08.10.2020 19:51 Відповісти
Це означає що обісрались як і вся зелена влада, а признатись не хочуть.
08.10.2020 19:53 Відповісти
Невже брифінгу недостатньо? Там все "ясно", залишається тільки прокрутити в судовому засіданні відеозапис і допитати учасників брифінгу.
08.10.2020 20:15 Відповісти
Должны быть прямые улики, которые подтверждаются косвенными.
Эти ублюдки хотят построить обвинение на догадках и отрицательных характеристиках. Это ахренеть - 256 свидетелей! Чего свидетелей - какое кофе любит Яна Дугарь и где и какой себе покупает кетчуп Антоненко?
Б*****!!!! Всех прокуроров на общую зону на срок, который отсидели ими необоснованно подозреваемые! И токо так, по Моисею - кровь за кровь, зуб за зуб, день за день. Иначе мы уникальная нация баранов, которые любят свинину!
08.10.2020 20:26 Відповісти
Явных доказательств нет,вот и лепят пулю с того самого.
08.10.2020 20:29 Відповісти
263? Маловато будет! Нужно 100500!
08.10.2020 20:43 Відповісти
Вночі там було 263 свідків? То район мого дитинства і юності. Там для них і місця не вистачить.
08.10.2020 21:00 Відповісти
Прокурор - Няша с Крыму? Дело белейшими нитками сшито. Ищете не там...
09.10.2020 05:16 Відповісти
 
 