УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8865 відвідувачів онлайн
Новини
13 856 164

Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, - Зеленський

У присутності президента України Володимира Зеленського підписано Меморандум про взаєморозуміння між Департаментом з гарантування експортних кредитів Великої Британії, який функціонує під назвою UK Export Finance, та Кабінетом Міністрів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, - Зеленський 01

Відповідно до Меморандуму, UKEF відновлює роботу на українському ринку з підтримки британського експорту. UKEF зможе надати кредитні гарантії у розмірі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів.

"Ми привезли з Великої Британії два з половиною мільярди фунтів стерлінгів. Це нова сторінка українсько-британської співпраці та безпрецедентна подія для України", – наголосив Зеленський.

Читайте також: Зеленський закликав британські фінансові кола брати участь у проєкті створення Київ-Сіті

Підтримку UKEF зможуть залучити конкретні галузі, визначені у Меморандумі про взаєморозуміння з урядом України.

"Ці кошти можуть бути використані для реалізації інвестиційних проектів у таких пріоритетних сферах, як безпека та оборона, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я. Але ми не обмежуємось лише ними", – додав президент.

UKEF підтримує експорт усіх видів товарів і послуг з Великої Британії та може допомогти підприємствам будь-яких розмірів успішно виконати експортний контракт. Кредити видаватимуться на 10 років під дуже привабливу ставку – 2,5% у євро та 3,5% – у фунтах стерлінгів. Пільговий період кредиту, коли можна не виплачувати відсотки, – три роки, рівень локалізації британської частки виробництва – 20%, а це найнижча аналогічна вимога серед інших експортно-кредитних агенцій Заходу. Це означає, що кредит може видаватися за умови залученості британських виробників лише на п’яту частину.

Автор: 

Велика Британія (5799) Зеленський Володимир (25545) Марченко Сергій (596)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
Ідіот, кредити під британський експорт! Тупоголове навіть не розуміє. що то значить! То ж не інвестиції в нашу економіку, то інвестиції в економіку GB! І воно убоге ще тим хвалиться?! Господи, яке ж воно дурнувате...
показати весь коментар
08.10.2020 22:10 Відповісти
+42
он привёз 2,5 млрд фунтов долга.

Это даденные в долг деньги, то есть, кредит.

А он подумал, что ему их подарили ? )))
показати весь коментар
08.10.2020 22:20 Відповісти
+31
В чумайдані привіз ?
Заберіть у Вови кокс.
показати весь коментар
08.10.2020 22:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Как всегда:

- Да-а-а-йте денег...
- В кредит и под большие проценты.
- Ну хоть так. И на том спасибо
показати весь коментар
08.10.2020 22:53 Відповісти
І ще за ті гроші має закупити британську військову продукцію!
показати весь коментар
08.10.2020 23:49 Відповісти
Китайцы не дадут соврать.
показати весь коментар
08.10.2020 22:56 Відповісти
Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1230
показати весь коментар
08.10.2020 23:02 Відповісти
Вчора казав 1.25 млрд, зараз вже стало 2.5 млрд. Брехло завтра ще на 2 помноже то стане 5 млрд Паталогічний брехло.
показати весь коментар
08.10.2020 23:04 Відповісти
Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6791
показати весь коментар
08.10.2020 23:16 Відповісти
😁😁😁👍
показати весь коментар
09.10.2020 06:34 Відповісти
Галімий піарщик побирався в туманному Альбіоні, та ще і бреше.
показати весь коментар
08.10.2020 23:22 Відповісти
Правильно это должно звучать так - Президент Украины, подписав меморандум, обещал инвестировать в экономику Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов, которых у нас нет, и поэтому, он решил отдолжить эти огромные для Украины деньги под проценты, что бы не ударить лицом в грязь. Лучше бы оттуда Гонтареву привёз и Вовка рошеновского.
показати весь коментар
08.10.2020 23:23 Відповісти
ЗМІ: у Британії готують заміну прем'єр-міністру Джонсону...А зевоно вже поїхало з Британії?Чумний бубон і там встиг
показати весь коментар
08.10.2020 23:27 Відповісти
Пацаки , забули додати ще 150 тищ фунтів, конфіскованих на кордоні у чернівецького парубка…
показати весь коментар
08.10.2020 23:32 Відповісти
Яке щастя! І віддавти мабуть не треба буде. З відсотками.
показати весь коментар
08.10.2020 23:48 Відповісти
а пилу мы приготовили заранее...
показати весь коментар
08.10.2020 23:59 Відповісти
Саме велике досягнення влади, це коли їй дали в борг.(с)
показати весь коментар
09.10.2020 00:02 Відповісти
Побирушка ты наша зеленая
показати весь коментар
09.10.2020 00:23 Відповісти
Янукович, перед своим побегом, тоже брал кредит у Х*йла...
показати весь коментар
09.10.2020 00:27 Відповісти
то був не кредит
показати весь коментар
09.10.2020 00:37 Відповісти
Подарунок?
показати весь коментар
09.10.2020 00:47 Відповісти
оплата
показати весь коментар
09.10.2020 00:49 Відповісти
Готов принять с любой стороны,только бы денег дали? А еще насмехался над Украиной.
показати весь коментар
09.10.2020 00:33 Відповісти
про порноактрісу воно ж і напророкувало)))
показати весь коментар
09.10.2020 00:36 Відповісти
европа - не банкомат!
им отдавать придется. и. похоже, следующему правительству
показати весь коментар
09.10.2020 00:44 Відповісти
Зе: А говорили, что не банкомат.
показати весь коментар
09.10.2020 00:57 Відповісти
Так отдай мне зарплату за 4 месяца работая в теплосети!!!мы бастуем!!!!ты сидишь в тепле и жрешь шаурму.я дышу сваркой и пылью цементной!!!**** отдай мне зарплату или мы не запустим отопительный сезон.тогда тебе уже никто не поможет
показати весь коментар
09.10.2020 01:47 Відповісти
А сколько отвезли и отвезёте?
показати весь коментар
09.10.2020 04:25 Відповісти
Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, обрадувано заявив - Зеленський ....Натякаючи на те що їх вистачить і 95 кварталу, і на організацію найчесніших в історії наступаючих виборів. Та й ще і собі на дрібні витрати цілком вистачить .....
показати весь коментар
09.10.2020 05:17 Відповісти
ПабЯдитель!
А то, что этот меморандум о кредитных льготах для англичан, оно, что на поняло? Впрочем, как он это мог понять имея толтко среднее, и то плохое, образование?
показати весь коментар
09.10.2020 05:53 Відповісти
Вони хворі на голову. Це кредити, які потрібно віддавати кредитору, або коштами, або здаванням національних інтересів. Коли ВВП вже мінус, коли Шмигаль каже ми допрацювали до ручки і пенсій вже не буде, на який біс і кому потрібна ця влада і така їх антисоціальна держава?
показати весь коментар
09.10.2020 05:54 Відповісти
О как! Оказывается у них есть специальный Департаментом по обеспечению экспортных кредитов Великобритании.
Этот департамент, занимается тем, что привлекает конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины

UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт. Источник: https://censor.net/ru/n3223847

Надо внимательно перечитать Меморандум о взаимопонимании. Получается, что они дали кредит на производство своих экспортных товаров и продажу их в Украину. Деньги останутся в промышленности Великобритании, а проценты за эти деньги будет платить Украина. А Украинская промышленность будет ждать пока Украина разбогатеет.
показати весь коментар
09.10.2020 06:27 Відповісти
Вот,вооот где должна была быть сценка "яжнелох,мне 42 года!". Вован все напутал и налажал как впрочем и всегда...😠
показати весь коментар
09.10.2020 09:12 Відповісти
,,я привез вам долги!"
показати весь коментар
09.10.2020 06:58 Відповісти
плять, идиота кусок. кредитная гарантия - это залог для получения кредита. меморандум - это взаимопонимание, шо таки больше да, чем нет. *****, дипломированный юрист.
показати весь коментар
09.10.2020 08:12 Відповісти
Все будет как и с круизным фондом. Растянут по карманам.
показати весь коментар
09.10.2020 08:19 Відповісти
Срочно зашить карманы зеленых штанов!
показати весь коментар
09.10.2020 14:37 Відповісти
а шо ленка хоть скупилась
показати весь коментар
09.10.2020 08:30 Відповісти
страшенне зрадище.
показати весь коментар
09.10.2020 08:32 Відповісти
Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6018
показати весь коментар
09.10.2020 08:34 Відповісти
Себе привезли?
показати весь коментар
09.10.2020 08:51 Відповісти
Чисто коммунистический лозунг Симоненко-Зеленского!! Ничегон е значащий и ник чему не обязывающий зеленского!! Так !! Ляпнул и забыл!!
показати весь коментар
09.10.2020 08:56 Відповісти
Чисто коммунистический лозунг Симоненко-Зеленского!! Ничегон е значащий и ник чему не обязывающий зеленского!! Так !! Ляпнул и забыл!! И это говорит сцыкун Зеленский который говорил перед выборами , что Украине МВФ и Кредиты из Европы не нужны!!
показати весь коментар
09.10.2020 08:58 Відповісти
Зе-эволюция. В сериальчике поливать гофном МВФ, а потом радоваться что дали кредит в два с половиной лярда и гордиться этим...****)) Где там дно вообще?
показати весь коментар
09.10.2020 09:18 Відповісти
Разница еще и в том, что МВФ дает кредиты для пополнения резервов Нацбанка, которые хоть и косвенно но влияют на экономику Украины. А тут чисто кредит для поддержки экономики Великобритании но за счет Украины.
показати весь коментар
09.10.2020 09:26 Відповісти
По сути это тупо целевой кредит который даже на благо своей экономике потратить нельзя, только во благо британской экономике. Ну я поздравляю бритов, и их экономику они разбираются как зарабатывать деньги.
показати весь коментар
09.10.2020 09:21 Відповісти
1. Кредит предоставляется на покупку БРИТАНСКИХ товаров.
2. А кто выступает гарантом возвращения кредита и процентов? Государство Украина?
показати весь коментар
09.10.2020 09:28 Відповісти
Брехло нетямуще і попрошайка.
показати весь коментар
09.10.2020 09:28 Відповісти
Специально просмотрел ВСЕ комментарии.
Интересно, а где сторонники Зеленского?
показати весь коментар
09.10.2020 09:33 Відповісти
Я - сторонник) Молодец Зельцман, научился клянчить бабло на распил. Ну а там... или Мальдивы или Ростов или... как карта ляжет. Ну действительно, не будет же он после окончания президентской каденции (если доживет конечно) опять **ем по роялю стучать, не статусно.
показати весь коментар
09.10.2020 09:52 Відповісти
Зачем Мальдивы если уже есть Оман?
показати весь коментар
09.10.2020 16:12 Відповісти
сім'ї зеленскіса грошовий подарунок впав на голову...
показати весь коментар
09.10.2020 09:55 Відповісти
А чем потом мы отдавать будем?
показати весь коментар
09.10.2020 11:09 Відповісти
Ага. Берут они, а отдавать нам и нашим детям.
показати весь коментар
09.10.2020 11:19 Відповісти
Королева не захотіла зустрічатись з вялічайшим!!!
I have my clown.

Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6660
показати весь коментар
09.10.2020 12:20 Відповісти
Зе-наркоман привез из Британии:
"Слугам" - 2,5 миллиарда РАСПИЛА!
Народу - 2,5 миллиарда ДОЛГА!
показати весь коментар
09.10.2020 14:51 Відповісти
А 'золото Полуботка' почему не привез? С процентами за 300 лет.
показати весь коментар
09.10.2020 16:11 Відповісти
Муж приходит домой. "Жена! Дети! Я принес домой 2500 грн! Я договорился взять в долг эту сумму в рюмочной в соседнем доме под небольшой процент. При условии тратить кредитные средства у них же. А отдавать только через 3 месяца!!"
показати весь коментар
09.10.2020 18:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 