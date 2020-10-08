Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, - Зеленський
У присутності президента України Володимира Зеленського підписано Меморандум про взаєморозуміння між Департаментом з гарантування експортних кредитів Великої Британії, який функціонує під назвою UK Export Finance, та Кабінетом Міністрів України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Відповідно до Меморандуму, UKEF відновлює роботу на українському ринку з підтримки британського експорту. UKEF зможе надати кредитні гарантії у розмірі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів.
"Ми привезли з Великої Британії два з половиною мільярди фунтів стерлінгів. Це нова сторінка українсько-британської співпраці та безпрецедентна подія для України", – наголосив Зеленський.
Підтримку UKEF зможуть залучити конкретні галузі, визначені у Меморандумі про взаєморозуміння з урядом України.
"Ці кошти можуть бути використані для реалізації інвестиційних проектів у таких пріоритетних сферах, як безпека та оборона, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я. Але ми не обмежуємось лише ними", – додав президент.
UKEF підтримує експорт усіх видів товарів і послуг з Великої Британії та може допомогти підприємствам будь-яких розмірів успішно виконати експортний контракт. Кредити видаватимуться на 10 років під дуже привабливу ставку – 2,5% у євро та 3,5% – у фунтах стерлінгів. Пільговий період кредиту, коли можна не виплачувати відсотки, – три роки, рівень локалізації британської частки виробництва – 20%, а це найнижча аналогічна вимога серед інших експортно-кредитних агенцій Заходу. Це означає, що кредит може видаватися за умови залученості британських виробників лише на п’яту частину.
- Да-а-а-йте денег...
- В кредит и под большие проценты.
- Ну хоть так. И на том спасибо
им отдавать придется. и. похоже, следующему правительству
А то, что этот меморандум о кредитных льготах для англичан, оно, что на поняло? Впрочем, как он это мог понять имея толтко среднее, и то плохое, образование?
Этот департамент, занимается тем, что привлекает конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины
UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт. Источник: https://censor.net/ru/n3223847
Надо внимательно перечитать Меморандум о взаимопонимании. Получается, что они дали кредит на производство своих экспортных товаров и продажу их в Украину. Деньги останутся в промышленности Великобритании, а проценты за эти деньги будет платить Украина. А Украинская промышленность будет ждать пока Украина разбогатеет.
2. А кто выступает гарантом возвращения кредита и процентов? Государство Украина?
Интересно, а где сторонники Зеленского?
I have my clown.
"Слугам" - 2,5 миллиарда РАСПИЛА!
Народу - 2,5 миллиарда ДОЛГА!