Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, - Зеленський

У присутності президента України Володимира Зеленського підписано Меморандум про взаєморозуміння між Департаментом з гарантування експортних кредитів Великої Британії, який функціонує під назвою UK Export Finance, та Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Меморандуму, UKEF відновлює роботу на українському ринку з підтримки британського експорту. UKEF зможе надати кредитні гарантії у розмірі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів.

"Ми привезли з Великої Британії два з половиною мільярди фунтів стерлінгів. Це нова сторінка українсько-британської співпраці та безпрецедентна подія для України", – наголосив Зеленський.

Підтримку UKEF зможуть залучити конкретні галузі, визначені у Меморандумі про взаєморозуміння з урядом України.

"Ці кошти можуть бути використані для реалізації інвестиційних проектів у таких пріоритетних сферах, як безпека та оборона, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я. Але ми не обмежуємось лише ними", – додав президент.

UKEF підтримує експорт усіх видів товарів і послуг з Великої Британії та може допомогти підприємствам будь-яких розмірів успішно виконати експортний контракт. Кредити видаватимуться на 10 років під дуже привабливу ставку – 2,5% у євро та 3,5% – у фунтах стерлінгів. Пільговий період кредиту, коли можна не виплачувати відсотки, – три роки, рівень локалізації британської частки виробництва – 20%, а це найнижча аналогічна вимога серед інших експортно-кредитних агенцій Заходу. Це означає, що кредит може видаватися за умови залученості британських виробників лише на п’яту частину.