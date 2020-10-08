Мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов, - Зеленский

В присутствии Президента Украины Владимира Зеленского подписан Меморандум о взаимопонимании между Департаментом по обеспечению экспортных кредитов Великобритании, который функционирует под названием UK Export Finance, и Кабинетом Министров Украины.

В соответствии с Меморандумом, UKEF возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта. UKEF сможет предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.

"Мы привезли из Великобритании 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это новая страница украинской-британского сотрудничества и беспрецедентное событие для Украины ", - подчеркнул Зеленский.

Поддержку UKEF смогут привлечь конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины.

"Эти средства могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов в таких приоритетных областях, как безопасность и оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение. Но мы не ограничиваемся только ими", - отметил Президент.

UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт. Кредиты будут выдаваться на 10 лет под очень привлекательную ставку - 2,5% в евро и 3,5% - в фунтах стерлингов. Льготный период кредита, когда можно не выплачивать проценты, - три года, уровень локализации британской доли производства - 20%, а это самая низкая аналогичное требование среди других экспортно-кредитных агентств Запада. Это означает, что кредит может выдаваться при условии вовлеченности британских производителей только на пятую часть.

