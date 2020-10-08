Мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов, - Зеленский
В присутствии Президента Украины Владимира Зеленского подписан Меморандум о взаимопонимании между Департаментом по обеспечению экспортных кредитов Великобритании, который функционирует под названием UK Export Finance, и Кабинетом Министров Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В соответствии с Меморандумом, UKEF возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта. UKEF сможет предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.
"Мы привезли из Великобритании 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это новая страница украинской-британского сотрудничества и беспрецедентное событие для Украины ", - подчеркнул Зеленский.
Поддержку UKEF смогут привлечь конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины.
"Эти средства могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов в таких приоритетных областях, как безопасность и оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение. Но мы не ограничиваемся только ими", - отметил Президент.
UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт. Кредиты будут выдаваться на 10 лет под очень привлекательную ставку - 2,5% в евро и 3,5% - в фунтах стерлингов. Льготный период кредита, когда можно не выплачивать проценты, - три года, уровень локализации британской доли производства - 20%, а это самая низкая аналогичное требование среди других экспортно-кредитных агентств Запада. Это означает, что кредит может выдаваться при условии вовлеченности британских производителей только на пятую часть.
- Да-а-а-йте денег...
- В кредит и под большие проценты.
- Ну хоть так. И на том спасибо
им отдавать придется. и. похоже, следующему правительству
А то, что этот меморандум о кредитных льготах для англичан, оно, что на поняло? Впрочем, как он это мог понять имея толтко среднее, и то плохое, образование?
Этот департамент, занимается тем, что привлекает конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины
Надо внимательно перечитать Меморандум о взаимопонимании. Получается, что они дали кредит на производство своих экспортных товаров и продажу их в Украину. Деньги останутся в промышленности Великобритании, а проценты за эти деньги будет платить Украина. А Украинская промышленность будет ждать пока Украина разбогатеет.
2. А кто выступает гарантом возвращения кредита и процентов? Государство Украина?
Интересно, а где сторонники Зеленского?
I have my clown.
"Слугам" - 2,5 миллиарда РАСПИЛА!
Народу - 2,5 миллиарда ДОЛГА!