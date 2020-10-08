РУС
Новости
Новости

Мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов, - Зеленский

В присутствии Президента Украины Владимира Зеленского подписан Меморандум о взаимопонимании между Департаментом по обеспечению экспортных кредитов Великобритании, который функционирует под названием UK Export Finance, и Кабинетом Министров Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов, - Зеленский 01

В соответствии с Меморандумом, UKEF возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта. UKEF сможет предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.

"Мы привезли из Великобритании 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это новая страница украинской-британского сотрудничества и беспрецедентное событие для Украины ", - подчеркнул Зеленский.

Поддержку UKEF смогут привлечь конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины.

"Эти средства могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов в таких приоритетных областях, как безопасность и оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение. Но мы не ограничиваемся только ими", - отметил Президент.

UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт. Кредиты будут выдаваться на 10 лет под очень привлекательную ставку - 2,5% в евро и 3,5% - в фунтах стерлингов. Льготный период кредита, когда можно не выплачивать проценты, - три года, уровень локализации британской доли производства - 20%, а это самая низкая аналогичное требование среди других экспортно-кредитных агентств Запада. Это означает, что кредит может выдаваться при условии вовлеченности британских производителей только на пятую часть.

Топ комментарии
+49
Ідіот, кредити під британський експорт! Тупоголове навіть не розуміє. що то значить! То ж не інвестиції в нашу економіку, то інвестиції в економіку GB! І воно убоге ще тим хвалиться?! Господи, яке ж воно дурнувате...
показать весь комментарий
08.10.2020 22:10 Ответить
+42
он привёз 2,5 млрд фунтов долга.

Это даденные в долг деньги, то есть, кредит.

А он подумал, что ему их подарили ? )))
показать весь комментарий
08.10.2020 22:20 Ответить
+31
В чумайдані привіз ?
Заберіть у Вови кокс.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:08 Ответить
Страница 2 из 2
Как всегда:

- Да-а-а-йте денег...
- В кредит и под большие проценты.
- Ну хоть так. И на том спасибо
показать весь комментарий
08.10.2020 22:53 Ответить
І ще за ті гроші має закупити британську військову продукцію!
показать весь комментарий
08.10.2020 23:49 Ответить
Китайцы не дадут соврать.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:56 Ответить
Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1230
показать весь комментарий
08.10.2020 23:02 Ответить
Вчора казав 1.25 млрд, зараз вже стало 2.5 млрд. Брехло завтра ще на 2 помноже то стане 5 млрд Паталогічний брехло.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:04 Ответить
Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6791
показать весь комментарий
08.10.2020 23:16 Ответить
😁😁😁👍
показать весь комментарий
09.10.2020 06:34 Ответить
Галімий піарщик побирався в туманному Альбіоні, та ще і бреше.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:22 Ответить
Правильно это должно звучать так - Президент Украины, подписав меморандум, обещал инвестировать в экономику Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов, которых у нас нет, и поэтому, он решил отдолжить эти огромные для Украины деньги под проценты, что бы не ударить лицом в грязь. Лучше бы оттуда Гонтареву привёз и Вовка рошеновского.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:23 Ответить
ЗМІ: у Британії готують заміну прем'єр-міністру Джонсону...А зевоно вже поїхало з Британії?Чумний бубон і там встиг
показать весь комментарий
08.10.2020 23:27 Ответить
Пацаки , забули додати ще 150 тищ фунтів, конфіскованих на кордоні у чернівецького парубка…
показать весь комментарий
08.10.2020 23:32 Ответить
Яке щастя! І віддавти мабуть не треба буде. З відсотками.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:48 Ответить
а пилу мы приготовили заранее...
показать весь комментарий
08.10.2020 23:59 Ответить
Саме велике досягнення влади, це коли їй дали в борг.(с)
показать весь комментарий
09.10.2020 00:02 Ответить
Побирушка ты наша зеленая
показать весь комментарий
09.10.2020 00:23 Ответить
Янукович, перед своим побегом, тоже брал кредит у Х*йла...
показать весь комментарий
09.10.2020 00:27 Ответить
то був не кредит
показать весь комментарий
09.10.2020 00:37 Ответить
Подарунок?
показать весь комментарий
09.10.2020 00:47 Ответить
оплата
показать весь комментарий
09.10.2020 00:49 Ответить
Готов принять с любой стороны,только бы денег дали? А еще насмехался над Украиной.
показать весь комментарий
09.10.2020 00:33 Ответить
про порноактрісу воно ж і напророкувало)))
показать весь комментарий
09.10.2020 00:36 Ответить
европа - не банкомат!
им отдавать придется. и. похоже, следующему правительству
показать весь комментарий
09.10.2020 00:44 Ответить
Зе: А говорили, что не банкомат.
показать весь комментарий
09.10.2020 00:57 Ответить
Так отдай мне зарплату за 4 месяца работая в теплосети!!!мы бастуем!!!!ты сидишь в тепле и жрешь шаурму.я дышу сваркой и пылью цементной!!!**** отдай мне зарплату или мы не запустим отопительный сезон.тогда тебе уже никто не поможет
показать весь комментарий
09.10.2020 01:47 Ответить
А сколько отвезли и отвезёте?
показать весь комментарий
09.10.2020 04:25 Ответить
Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, обрадувано заявив - Зеленський ....Натякаючи на те що їх вистачить і 95 кварталу, і на організацію найчесніших в історії наступаючих виборів. Та й ще і собі на дрібні витрати цілком вистачить .....
показать весь комментарий
09.10.2020 05:17 Ответить
ПабЯдитель!
А то, что этот меморандум о кредитных льготах для англичан, оно, что на поняло? Впрочем, как он это мог понять имея толтко среднее, и то плохое, образование?
показать весь комментарий
09.10.2020 05:53 Ответить
Вони хворі на голову. Це кредити, які потрібно віддавати кредитору, або коштами, або здаванням національних інтересів. Коли ВВП вже мінус, коли Шмигаль каже ми допрацювали до ручки і пенсій вже не буде, на який біс і кому потрібна ця влада і така їх антисоціальна держава?
показать весь комментарий
09.10.2020 05:54 Ответить
О как! Оказывается у них есть специальный Департаментом по обеспечению экспортных кредитов Великобритании.
Этот департамент, занимается тем, что привлекает конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины

UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт. Источник: https://censor.net/ru/n3223847

Надо внимательно перечитать Меморандум о взаимопонимании. Получается, что они дали кредит на производство своих экспортных товаров и продажу их в Украину. Деньги останутся в промышленности Великобритании, а проценты за эти деньги будет платить Украина. А Украинская промышленность будет ждать пока Украина разбогатеет.
показать весь комментарий
09.10.2020 06:27 Ответить
Вот,вооот где должна была быть сценка "яжнелох,мне 42 года!". Вован все напутал и налажал как впрочем и всегда...😠
показать весь комментарий
09.10.2020 09:12 Ответить
,,я привез вам долги!"
показать весь комментарий
09.10.2020 06:58 Ответить
плять, идиота кусок. кредитная гарантия - это залог для получения кредита. меморандум - это взаимопонимание, шо таки больше да, чем нет. *****, дипломированный юрист.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:12 Ответить
Все будет как и с круизным фондом. Растянут по карманам.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:19 Ответить
Срочно зашить карманы зеленых штанов!
показать весь комментарий
09.10.2020 14:37 Ответить
а шо ленка хоть скупилась
показать весь комментарий
09.10.2020 08:30 Ответить
страшенне зрадище.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:32 Ответить
Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6018
показать весь комментарий
09.10.2020 08:34 Ответить
Себе привезли?
показать весь комментарий
09.10.2020 08:51 Ответить
Чисто коммунистический лозунг Симоненко-Зеленского!! Ничегон е значащий и ник чему не обязывающий зеленского!! Так !! Ляпнул и забыл!!
показать весь комментарий
09.10.2020 08:56 Ответить
Чисто коммунистический лозунг Симоненко-Зеленского!! Ничегон е значащий и ник чему не обязывающий зеленского!! Так !! Ляпнул и забыл!! И это говорит сцыкун Зеленский который говорил перед выборами , что Украине МВФ и Кредиты из Европы не нужны!!
показать весь комментарий
09.10.2020 08:58 Ответить
Зе-эволюция. В сериальчике поливать гофном МВФ, а потом радоваться что дали кредит в два с половиной лярда и гордиться этим...****)) Где там дно вообще?
показать весь комментарий
09.10.2020 09:18 Ответить
Разница еще и в том, что МВФ дает кредиты для пополнения резервов Нацбанка, которые хоть и косвенно но влияют на экономику Украины. А тут чисто кредит для поддержки экономики Великобритании но за счет Украины.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:26 Ответить
По сути это тупо целевой кредит который даже на благо своей экономике потратить нельзя, только во благо британской экономике. Ну я поздравляю бритов, и их экономику они разбираются как зарабатывать деньги.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:21 Ответить
1. Кредит предоставляется на покупку БРИТАНСКИХ товаров.
2. А кто выступает гарантом возвращения кредита и процентов? Государство Украина?
показать весь комментарий
09.10.2020 09:28 Ответить
Брехло нетямуще і попрошайка.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:28 Ответить
Специально просмотрел ВСЕ комментарии.
Интересно, а где сторонники Зеленского?
показать весь комментарий
09.10.2020 09:33 Ответить
Я - сторонник) Молодец Зельцман, научился клянчить бабло на распил. Ну а там... или Мальдивы или Ростов или... как карта ляжет. Ну действительно, не будет же он после окончания президентской каденции (если доживет конечно) опять **ем по роялю стучать, не статусно.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:52 Ответить
Зачем Мальдивы если уже есть Оман?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:12 Ответить
сім'ї зеленскіса грошовий подарунок впав на голову...
показать весь комментарий
09.10.2020 09:55 Ответить
А чем потом мы отдавать будем?
показать весь комментарий
09.10.2020 11:09 Ответить
Ага. Берут они, а отдавать нам и нашим детям.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:19 Ответить
Королева не захотіла зустрічатись з вялічайшим!!!
I have my clown.

Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6660
показать весь комментарий
09.10.2020 12:20 Ответить
Зе-наркоман привез из Британии:
"Слугам" - 2,5 миллиарда РАСПИЛА!
Народу - 2,5 миллиарда ДОЛГА!
показать весь комментарий
09.10.2020 14:51 Ответить
А 'золото Полуботка' почему не привез? С процентами за 300 лет.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:11 Ответить
Муж приходит домой. "Жена! Дети! Я принес домой 2500 грн! Я договорился взять в долг эту сумму в рюмочной в соседнем доме под небольшой процент. При условии тратить кредитные средства у них же. А отдавать только через 3 месяца!!"
показать весь комментарий
09.10.2020 18:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 