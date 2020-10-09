УКР
Проблем із доплатами медикам "практично вже немає", - Радуцький

В Україні від початку пандемії COVID-19 захворіло 17 тис. медичних працівників. По страховку звернулися понад 700. Із них 2 встановили третю групу інвалідності.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 повідомив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні щодо страхування в МСЕК звернулося 732 особи, медичні працівники, не тільки лікарі, з яких вже перші люди почали отримувати виплати. Ми говоримо, якщо людина внаслідок COVID-19 отримала інвалідність, вона отримує страховку по інвалідності або, якщо загинула, отримує сім'я", - зазначив депутат.

Також Радуцький зазначив, що 300% надбавка лікарям, яка була введена ще з травня, виплачується.

"Були проблеми 2-3 місяці, були затримки. Є проблеми, у Хмельницький особисто літав, з цією проблемою розбиралися. Місцеве управління охорони здоров'я неправильно розрахувало гроші, які прийшли від НСЗУ. Гроші були виділені з центру. На місцях були такі проблеми, сьогодні їх практично вже немає", - резюмував він.

Читайте також: Коронавірус за минулу добу виявили у 471 дитини і 496 медиків, - МОЗ

карантин (18172) лікарі (1303) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+13
учителям молчать!
показати весь коментар
09.10.2020 00:10 Відповісти
+11
Т.е. денег до сих пор так и нет. Еще и должны медикам зарплату за июль.
показати весь коментар
09.10.2020 00:01 Відповісти
+8
А ви гадаєте їм легко на 4000$ на місяць вижити?
показати весь коментар
09.10.2020 00:12 Відповісти
Т.е. денег до сих пор так и нет. Еще и должны медикам зарплату за июль.
показати весь коментар
09.10.2020 00:01 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 00:03 Відповісти
Общая задолженность по зарплате медицинских работников государственной сферы на 01.10.2020 составляет 896 млн. гривен
показати весь коментар
09.10.2020 00:09 Відповісти
Проблем нет потому что нет доплат.
Заболевшим на ковид медикам вьідают отрицательньій тест и проблема решена.
показати весь коментар
09.10.2020 00:02 Відповісти
учителям молчать!
показати весь коментар
09.10.2020 00:10 Відповісти
А ви гадаєте їм легко на 4000$ на місяць вижити?
показати весь коментар
09.10.2020 00:12 Відповісти
неможливо.
іноді здаеться це знущяння навмисне...
показати весь коментар
09.10.2020 00:17 Відповісти
Проблем с доплатами медикам "практически уже нет"
ибо медиков уже "практически НЕТ!" - кто заболел, а кто и уволился...
показати весь коментар
09.10.2020 00:14 Відповісти
По-сталінськи, нема людини - нема проблеми.
показати весь коментар
09.10.2020 07:59 Відповісти
А сами медики есть?
показати весь коментар
09.10.2020 00:15 Відповісти
проблем нет вообще
показати весь коментар
09.10.2020 00:18 Відповісти
Короче нет денег/доплат - нет проблем!
показати весь коментар
09.10.2020 00:19 Відповісти
ну якщо на г+г повідомили)
показати весь коментар
09.10.2020 00:21 Відповісти
Какие 300%? Вы дефективные даже элементарными средствами защиты медиков обеспечить не можете. Группа игроков х...и по роялю, б...ь.
показати весь коментар
09.10.2020 00:29 Відповісти
Он их продал в Китай- «куй в жопу» - его кличка -скрин со смартфона
показати весь коментар
09.10.2020 01:19 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 00:45 Відповісти
Если к слову "нет" добавляется слово "практически", то это значит "есть".
показати весь коментар
09.10.2020 00:48 Відповісти
А шо, этот еще на воле? Надо же...
показати весь коментар
09.10.2020 06:52 Відповісти
смотрим в корень...
а там на острие всей етой ***** моника она же ваш-наш выбор...
показати весь коментар
09.10.2020 07:01 Відповісти
конечно проблемы нет, нет доплат - нет проблем)))
показати весь коментар
09.10.2020 07:56 Відповісти
Медики! Грошей немає, але ви тримайтесь, доброго вам настрою! Будьте здорові!
показати весь коментар
09.10.2020 08:03 Відповісти
Как нет и доплат. Нет доплат - нет проблемы!
показати весь коментар
09.10.2020 08:36 Відповісти
И заметьте, прошло всего полгода. Осталось еще чуть!
показати весь коментар
09.10.2020 09:09 Відповісти
 
 