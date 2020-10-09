Проблем із доплатами медикам "практично вже немає", - Радуцький

В Україні від початку пандемії COVID-19 захворіло 17 тис. медичних працівників. По страховку звернулися понад 700. Із них 2 встановили третю групу інвалідності.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 повідомив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні щодо страхування в МСЕК звернулося 732 особи, медичні працівники, не тільки лікарі, з яких вже перші люди почали отримувати виплати. Ми говоримо, якщо людина внаслідок COVID-19 отримала інвалідність, вона отримує страховку по інвалідності або, якщо загинула, отримує сім'я", - зазначив депутат.

Також Радуцький зазначив, що 300% надбавка лікарям, яка була введена ще з травня, виплачується.

"Були проблеми 2-3 місяці, були затримки. Є проблеми, у Хмельницький особисто літав, з цією проблемою розбиралися. Місцеве управління охорони здоров'я неправильно розрахувало гроші, які прийшли від НСЗУ. Гроші були виділені з центру. На місцях були такі проблеми, сьогодні їх практично вже немає", - резюмував він.

