Проблем с доплатами медикам "практически уже нет", - "слуга народа" Радуцкий

В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 17 тыс. медицинских работников. За страховкой обратились более 700. Из них 2 установили третью группу инвалидности.

Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня по страхованию в МСЭК обратилось 732 человека, медицинских работника, не только врачи, из которых уже первые люди начали получать выплаты. Мы говорим, если человек в результате COVID-19 получил инвалидность, он получает страховку по инвалидности или, если погиб, получает семья", — отметил депутат.

Также Радуцкий отметил, что 300% надбавка врачам, которая была введена еще с мая, выплачивается.

"Были проблемы 2-3 месяца, были задержки. Есть проблемы, в Хмельницкий лично летал, с этой проблемой разбирались. Местное управление здравоохранения неправильно рассчитало деньги, которые пришли от НСЗУ. Деньги были выделены из центра. На местах были такие проблемы, сегодня их практически уже нет ", — резюмировал он.