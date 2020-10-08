РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8443 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 282 24

Проблем с доплатами медикам "практически уже нет", - "слуга народа" Радуцкий

Проблем с доплатами медикам "практически уже нет", - "слуга народа" Радуцкий

В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 17 тыс. медицинских работников. За страховкой обратились более 700. Из них 2 установили третью группу инвалидности.

Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня по страхованию в МСЭК обратилось 732 человека, медицинских работника, не только врачи, из которых уже первые люди начали получать выплаты. Мы говорим, если человек в результате COVID-19 получил инвалидность, он получает страховку по инвалидности или, если погиб, получает семья", — отметил депутат. 

Также Радуцкий отметил, что 300% надбавка врачам, которая была введена еще с мая, выплачивается.

Также смотрите: Большинство медучреждений уже получили доплаты для медработников, задержек больше не будет, - Степанов. ВИДЕО

"Были проблемы 2-3 месяца, были задержки. Есть проблемы, в Хмельницкий лично летал, с этой проблемой разбирались. Местное управление здравоохранения неправильно рассчитало деньги, которые пришли от НСЗУ. Деньги были выделены из центра. На местах были такие проблемы, сегодня их практически уже нет ", — резюмировал он. 

Автор: 

карантин (16729) врачи (1528) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
учителям молчать!
показать весь комментарий
09.10.2020 00:10 Ответить
+11
Т.е. денег до сих пор так и нет. Еще и должны медикам зарплату за июль.
показать весь комментарий
09.10.2020 00:01 Ответить
+8
А ви гадаєте їм легко на 4000$ на місяць вижити?
показать весь комментарий
09.10.2020 00:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Т.е. денег до сих пор так и нет. Еще и должны медикам зарплату за июль.
показать весь комментарий
09.10.2020 00:01 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2020 00:03 Ответить
Общая задолженность по зарплате медицинских работников государственной сферы на 01.10.2020 составляет 896 млн. гривен
показать весь комментарий
09.10.2020 00:09 Ответить
Проблем нет потому что нет доплат.
Заболевшим на ковид медикам вьідают отрицательньій тест и проблема решена.
показать весь комментарий
09.10.2020 00:02 Ответить
учителям молчать!
показать весь комментарий
09.10.2020 00:10 Ответить
А ви гадаєте їм легко на 4000$ на місяць вижити?
показать весь комментарий
09.10.2020 00:12 Ответить
неможливо.
іноді здаеться це знущяння навмисне...
показать весь комментарий
09.10.2020 00:17 Ответить
Проблем с доплатами медикам "практически уже нет"
ибо медиков уже "практически НЕТ!" - кто заболел, а кто и уволился...
показать весь комментарий
09.10.2020 00:14 Ответить
По-сталінськи, нема людини - нема проблеми.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:59 Ответить
А сами медики есть?
показать весь комментарий
09.10.2020 00:15 Ответить
проблем нет вообще
показать весь комментарий
09.10.2020 00:18 Ответить
Короче нет денег/доплат - нет проблем!
показать весь комментарий
09.10.2020 00:19 Ответить
ну якщо на г+г повідомили)
показать весь комментарий
09.10.2020 00:21 Ответить
Какие 300%? Вы дефективные даже элементарными средствами защиты медиков обеспечить не можете. Группа игроков х...и по роялю, б...ь.
показать весь комментарий
09.10.2020 00:29 Ответить
Он их продал в Китай- «куй в жопу» - его кличка -скрин со смартфона
показать весь комментарий
09.10.2020 01:19 Ответить
Проблем із доплатами медикам "практично вже немає", - Радуцький - Цензор.НЕТ 5311
показать весь комментарий
09.10.2020 00:45 Ответить
Если к слову "нет" добавляется слово "практически", то это значит "есть".
показать весь комментарий
09.10.2020 00:48 Ответить
А шо, этот еще на воле? Надо же...
показать весь комментарий
09.10.2020 06:52 Ответить
смотрим в корень...
а там на острие всей етой ***** моника она же ваш-наш выбор...
показать весь комментарий
09.10.2020 07:01 Ответить
конечно проблемы нет, нет доплат - нет проблем)))
показать весь комментарий
09.10.2020 07:56 Ответить
Медики! Грошей немає, але ви тримайтесь, доброго вам настрою! Будьте здорові!
показать весь комментарий
09.10.2020 08:03 Ответить
Как нет и доплат. Нет доплат - нет проблемы!
показать весь комментарий
09.10.2020 08:36 Ответить
И заметьте, прошло всего полгода. Осталось еще чуть!
показать весь комментарий
09.10.2020 09:09 Ответить
 
 