За добу COVID-19 виявили у 320 дітей та 284 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 320 дітей та 284 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 250 538 осіб. З них 15 831 дитина, а також 17 393 медичні працівники.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих за минулу добу становить 5804 особи. З них 320 дітей, а також 284 медпрацівники. За минулу добу госпіталізовано 852 особи. Зафіксовано 89 летальних випадків", - зазначив міністр.

За добу одужали 2417 пацієнтів.

"За весь час пандемії в Україні захворіли 250 538 осіб. З них 15 831 дитина, а також 17 393 медичні працівники. Загалом одужали 110 650 пацієнтів, а летальних випадків - 4779", - додав Степанов.

Автор: 

діти (5317) карантин (18172) МОЗ (5423) лікарі (1303) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Швидкого одужання малечі та лікарям.
09.10.2020 10:10 Відповісти
"здрастуй, школо..!"
впроваджуйте санітарні канікули з понеділка, уроди...
09.10.2020 10:50 Відповісти
 
 