Зараз лікарі набагато більше потребують нашої підтримки, ніж навесні, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов записав відеозвернення із закликом до українців носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, мити руки і користуватися антисептиками.

Відео він розмістив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми і надалі будемо ігнорувати правила протиепідемічної безпеки, то ситуація швидко вийде з-під контролю. Тому я звертаюся до всіх громадян, незалежно від статусу чи посади, закликаю всіх: носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, використовуйте антисептики і мийте руки. Ситуація серйозніша, ніж будь-коли від початку епідемії. На кону - ваше життя і життя ваших близьких", - сказав Степанов.

Він нагадав, що навесні у мережах ходили флешмоби з підтримки медиків, і підкреслив, що зараз ситуація значно гірша, і це той самий момент, коли лікарі набагато більше потребують підтримки.

"Йдеться не про флешмоби. А про наше відповідальне ставлення до правил безпеки, щоб уповільнити поширення захворювання, ніж зменшити навантаження на лікарні та медиків", - сказав міністр.

Степанов звернувся "до тих, хто зараз "грається в політику": на кону життя людей, думайте про це щоразу, коли влаштовуєте концерти або інші масові піар-акції". За його словами, йдеться про серйозну небезпеку, і ніхто не має права нехтувати життям і здоров'ям людей.

