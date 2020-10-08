Зараз лікарі набагато більше потребують нашої підтримки, ніж навесні, - Степанов. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов записав відеозвернення із закликом до українців носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, мити руки і користуватися антисептиками.
Відео він розмістив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ми і надалі будемо ігнорувати правила протиепідемічної безпеки, то ситуація швидко вийде з-під контролю. Тому я звертаюся до всіх громадян, незалежно від статусу чи посади, закликаю всіх: носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, використовуйте антисептики і мийте руки. Ситуація серйозніша, ніж будь-коли від початку епідемії. На кону - ваше життя і життя ваших близьких", - сказав Степанов.
Він нагадав, що навесні у мережах ходили флешмоби з підтримки медиків, і підкреслив, що зараз ситуація значно гірша, і це той самий момент, коли лікарі набагато більше потребують підтримки.
"Йдеться не про флешмоби. А про наше відповідальне ставлення до правил безпеки, щоб уповільнити поширення захворювання, ніж зменшити навантаження на лікарні та медиків", - сказав міністр.
Степанов звернувся "до тих, хто зараз "грається в політику": на кону життя людей, думайте про це щоразу, коли влаштовуєте концерти або інші масові піар-акції". За його словами, йдеться про серйозну небезпеку, і ніхто не має права нехтувати життям і здоров'ям людей.
+5397 випадків covid
Кому суждено умереть, тот умрет, а остальным харе портить жизнь и нервы
чому в московії почалася друга хвиля короновірусу і число хворих вже перевищує весняні показники,якщо ще з початку серпня в них є дієва вакцина?
на 07.10 - +11,493
что делается на уровне государства для облегчения этой ситуации????
Якось так воно і було у 14 сторіччі. Як бачимо, у 21 ст. люди не дуже змінилися...
Ну что, идет вторая волна?
