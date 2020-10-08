УКР
3 178 97

Зараз лікарі набагато більше потребують нашої підтримки, ніж навесні, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов записав відеозвернення із закликом до українців носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, мити руки і користуватися антисептиками.

Відео він розмістив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми і надалі будемо ігнорувати правила протиепідемічної безпеки, то ситуація швидко вийде з-під контролю. Тому я звертаюся до всіх громадян, незалежно від статусу чи посади, закликаю всіх: носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, використовуйте антисептики і мийте руки. Ситуація серйозніша, ніж будь-коли від початку епідемії. На кону - ваше життя і життя ваших близьких", - сказав Степанов.

Читайте також: Українські лабораторії здебільшого використовують ПЛР-тести вітчизняного виробництва, - МОЗ

Він нагадав, що навесні у мережах ходили флешмоби з підтримки медиків, і підкреслив, що зараз ситуація значно гірша, і це той самий момент, коли лікарі набагато більше потребують підтримки.

"Йдеться не про флешмоби. А про наше відповідальне ставлення до правил безпеки, щоб уповільнити поширення захворювання, ніж зменшити навантаження на лікарні та медиків", - сказав міністр.

Степанов звернувся "до тих, хто зараз "грається в політику": на кону життя людей, думайте про це щоразу, коли влаштовуєте концерти або інші масові піар-акції". За його словами, йдеться про серйозну небезпеку, і ніхто не має права нехтувати життям і здоров'ям людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через десять днів у лікарнях Києва може наступити повний колапс, - Марина Порошенко

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+15
Заткните уже эту говорящую жопу!
показати весь коментар
08.10.2020 20:54 Відповісти
+10
вас сам черт не разберет, то все под контролем, то все нормально, то полная жопа! то вы карантин вводите при нулевой статистике, то вы гворите что не нужно вводить когда по 5000 прирост суточный.. идиото!?
показати весь коментар
08.10.2020 20:55 Відповісти
+10
А коронавірусний фонд закатаний в асфальт, тепер по ньому будуть швидко їздити катафалки.
показати весь коментар
08.10.2020 20:56 Відповісти
Заткните уже эту говорящую жопу!
показати весь коментар
08.10.2020 20:54 Відповісти
Так хто ж тебе заткне...))) ти тут недоторканий.
показати весь коментар
08.10.2020 21:09 Відповісти
Іди в бан, патц.
показати весь коментар
08.10.2020 21:15 Відповісти
Эта сатана не только говорит, он постоянно лжет и вредит здоровью украинцев. Врал, что все больные коронавирусом будут лечиться бесплатно. На деле ни одного, ну кроме депутатов может и жены Зеленского. Врал, что закупит аппараты ИВЛ, на деле ни одного не закупил. Врет постоянно, что растет коронавирус, на самом деле растут случаи ложной диагностики коронавируса тестами, дающими 80% ошибочной информации. Врал, что закупит лекарства, помогающие от короны, на деле не закупил. Сейчас врет про вакцинацию, которую будет навязывать всем. Уже изменил приказ по вакцинации и сейчас для вакцинации людей не нужен кабинет, не нужен осмотр врача, можно на улице и в аптеке уколоться. То есть будут прививать украинцев как собак ,прямо на улице. Тем более вакцина -то не вакцина, а жижа с чипом и ракообразующими веществами. Вот что эта скотобаза планирует, а народ молчит .Все устраивает? Так вот и советы планировали убить голодом миллионы украинцев и убили по плану, люди помалкивали.
показати весь коментар
08.10.2020 21:29 Відповісти
И еще. Эта тварь Степанов знает, что по статистике заболело коронавирусом больше кто ходил в маске, а те кто не носил маску заболели от общего количества всего 4%. И эта скотина знает, что передовые ученые выступают против масок, которые вредят больше, чем помогают? Эта гиена читает статьи ученых или только Гейтса без медобразования слушает?
показати весь коментар
08.10.2020 21:35 Відповісти
Цей теж майстер спорту по боротьбі з ковідом? ©
показати весь коментар
08.10.2020 20:54 Відповісти
майстер спирту...
показати весь коментар
08.10.2020 21:31 Відповісти
вас сам черт не разберет, то все под контролем, то все нормально, то полная жопа! то вы карантин вводите при нулевой статистике, то вы гворите что не нужно вводить когда по 5000 прирост суточный.. идиото!?
показати весь коментар
08.10.2020 20:55 Відповісти
Ты веришь статистике Степанова и Ляшка? Тесты, которые в 80% врут и дают неточный результат могут определять заболеваемость?
показати весь коментар
08.10.2020 21:38 Відповісти
не то что бы верю, но мой родственник в медицине у нас в городе, говорит что жопа начинается!!
показати весь коментар
09.10.2020 09:25 Відповісти
Ему за эту ж-пу хорошо доплачивает Степанов, поэтому и говорит чушь. Да, заболеваний много, но многие из них не относятся к короне. потому что тесты не говорят правду, на 80% врут. Осенью и зимой всегда повышаются простудные заболевания.
показати весь коментар
09.10.2020 16:16 Відповісти
А коронавірусний фонд закатаний в асфальт, тепер по ньому будуть швидко їздити катафалки.
показати весь коментар
08.10.2020 20:56 Відповісти
Кунфуї з ковідом здулися?
показати весь коментар
08.10.2020 20:56 Відповісти
Народу пох на все.
показати весь коментар
08.10.2020 20:57 Відповісти
А ковидный фонд тю тю на поднятие вялого рейтинга зебуинов.
показати весь коментар
08.10.2020 20:57 Відповісти
Не бреши, пацак. І взагалі, що ти тут забув?
показати весь коментар
08.10.2020 21:08 Відповісти
кацапырло.не приставай к людям.научись для начала флажки распознавать
показати весь коментар
08.10.2020 21:13 Відповісти
Колись ти написав "недолёт, перелёт, артиллерия бьёт по своим". Згадав, кому написав?
Я не флажкам пишу!!!
показати весь коментар
08.10.2020 21:17 Відповісти
Ти-ідіот.
показати весь коментар
08.10.2020 21:18 Відповісти
Я цьому ідіоту колись цілі статті з властним перекладом пів ночі постив- там стіна! Це ідіот.
показати весь коментар
08.10.2020 21:19 Відповісти
і кому ти свій?
показати весь коментар
08.10.2020 21:23 Відповісти
Тільки своїм, і ніяк інакше.
показати весь коментар
08.10.2020 21:27 Відповісти
Тільки з бана вилізло!
показати весь коментар
08.10.2020 21:17 Відповісти
Министр здравоохранения Максим Степанов записал видеообращение с призывом к украинцам носить маски, придерживаться социальной дистанции, мыть руки и пользоваться антисептиками.

Надо было бы по-немецки то же самое сказать -- больше бы внушало...
-- як на окупаційних карбованцях колись: "Фальшування карається тяжкою тюрьмою"
показати весь коментар
08.10.2020 21:03 Відповісти
Розкажіть нашому дов&ойобу, що коли в країні за добу
+5397 випадків covid, президент діє, а не шаро#о&иться по Європі !
показати весь коментар
08.10.2020 21:03 Відповісти
Діє, наприклад, як президент США чи президент чого?
показати весь коментар
08.10.2020 21:07 Відповісти
Він не президент , а приЗЕдент.
показати весь коментар
08.10.2020 21:14 Відповісти
А чим ще граєшся, окрім абетки? Пасочками?)))
показати весь коментар
08.10.2020 21:24 Відповісти
Зєбільчиків гноблю.
показати весь коментар
08.10.2020 21:37 Відповісти
хоча б як таоє *****-заникався у схрон
показати весь коментар
08.10.2020 21:15 Відповісти
а колись однодумцями були

Ех, Гига...
Зебілізм то пошесть.
показати весь коментар
08.10.2020 21:21 Відповісти
Задолбали!!!
Кому суждено умереть, тот умрет, а остальным харе портить жизнь и нервы, я вас прОшу...
показати весь коментар
08.10.2020 21:06 Відповісти
То може звільнити цього стєпашку ?
Нашо нам зайвий рот ?
показати весь коментар
08.10.2020 21:10 Відповісти
Кому "нам"? І з яких пір КабМін "ротАми" рахують?
показати весь коментар
08.10.2020 21:14 Відповісти
нехай він і член, але рот має.
ви ж самі написали, що сенсу в його посаді не багато.
показати весь коментар
08.10.2020 21:16 Відповісти
Фантазіями читачів не цікавлюся, пишу по темі.
показати весь коментар
08.10.2020 21:19 Відповісти
Та ви заважаєте своїм галасом виконувати людині її посадові обов'язки.
показати весь коментар
08.10.2020 21:20 Відповісти
Ви їх тут виконуєте? Ти диви...)))
показати весь коментар
08.10.2020 21:26 Відповісти
Ви ж по темі розмовляєте, чи не так ?
То не відступайте.
показати весь коментар
08.10.2020 21:33 Відповісти
Командуйте в себе на кухні.
показати весь коментар
08.10.2020 21:37 Відповісти
Своїй дружині Галині це передайте.
показати весь коментар
08.10.2020 21:38 Відповісти
кацапа,тебя уже новой вакциной привили?а он шо люди брешут

https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком

якщо в моїх читачах є упорота русня,або наші,доморощені манкурти,які дрочать на свинособачу вакцину,задайте собі питання: чому в московії почалася друга хвиля короновірусу і число хворих вже перевищує весняні показники,якщо ще з початку серпня в них є дієва вакцина? бггг
на 07.10 - +11,493

показати весь коментар
08.10.2020 21:19 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 21:08 Відповісти
Вместо реальных решений - ЗЕвидосики. Больше ничего эта власть делать не умеет.
показати весь коментар
08.10.2020 21:09 Відповісти
Ага... Грошей на лікування немає. Персоналу немає. Місць в лікарнях немає.
показати весь коментар
08.10.2020 21:09 Відповісти
Из фонда не брали
А ЗАЧЕМ ЭТОТ ФОНД СДЕЛАЛИ ? Шоб бесконтрольно пользоваться деньгами ?
показати весь коментар
08.10.2020 21:17 Відповісти
А таваріщ Евгеньевич не погоджується з розстратами
показати весь коментар
08.10.2020 21:19 Відповісти
незаметный такой для стада секвестр бюджета.статьи порезали заранее.
показати весь коментар
08.10.2020 21:21 Відповісти
вклали в примарні дороги.
От у нас ніби настеляють дорогу іменем програми президента.
Таку благеньку... Стара могла би ще постояти до нормального ремонту.
показати весь коментар
08.10.2020 21:23 Відповісти
Когда-то давно МЧС строил мосты - фантомы в Карпатах . Деньги уходили , а мосты найти никто не мог
Воруют блин уже 30 лет у украинцев деньги и никого не посадили
показати весь коментар
08.10.2020 21:27 Відповісти
Я по відремонтованими "примарним" київським шляхопроводам та мостам кожного дня 100-150 км накручую. А Карпати хай місцевих турбують.
показати весь коментар
08.10.2020 21:31 Відповісти
Пиццу развозите 😀😀😀?
показати весь коментар
08.10.2020 21:33 Відповісти
агітує за верещучку.
вони знайшли одне одного
показати весь коментар
08.10.2020 21:34 Відповісти
Дуже смішно, угумс. Сама вигадала, сама пореготала, усе сама.
показати весь коментар
08.10.2020 21:35 Відповісти
Кличко его ударит 😀😀😀
показати весь коментар
08.10.2020 21:36 Відповісти
Клічко тепер теж зебіл.
показати весь коментар
08.10.2020 21:37 Відповісти
Скривдити боксера може кожен, не кожен встигне вибачитися.
показати весь коментар
08.10.2020 21:40 Відповісти
Ой, ой... тривіальна фраза.
Ви нічого нового не навчились ?
показати весь коментар
08.10.2020 21:42 Відповісти
Ну кто-то же должен на велике ездить 😀😀😀
показати весь коментар
08.10.2020 21:41 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 21:38 Відповісти
Там такого кілометражу бути не може.
показати весь коментар
08.10.2020 21:34 Відповісти
Тогда такси ? Uber
показати весь коментар
08.10.2020 21:37 Відповісти
Ні.
показати весь коментар
08.10.2020 21:39 Відповісти
да ***? и поэтому раздерибанили ковидный фонд на всякую уйню? а нарид (та и хер бы с ними) но и нормальные челы должны лечиться за свои??? а много ли осталось "своих" после карантина у простого... не пейсами крученного народа????
хватит скиглити - что делается на уровне государства для облегчения этой ситуации????
показати весь коментар
08.10.2020 21:11 Відповісти
А ще у нас дуже мудрий нарід. Для якого зона комфорту - "наше всьо", а захисні засоби не вдягнуть навіть у випадку атаки зарін-зоманом, бо "мешает намордник!"
показати весь коментар
08.10.2020 21:37 Відповісти
***
а знаете ли вы, что наличие мозга -
это дополнительная нагрузка на позвоночник?(особенно у беспозвоночных и амёб)
показати весь коментар
08.10.2020 21:41 Відповісти
"Почтенные синьоры, я вас умоляю. Какая там Черная Смерть? Санта Мадонна, да обычная чума, сколько раз уже было! Не в первый раз и не в последний. Всё в руках божьих! Пусть мне сарацины хрен отсекут, если эту Черную Смерть не генуэзцы и флорентийцы придумали! С китайскими купцами контракты мутят, а нас от золота потеснить решили! Но Венецию не запугать! Поэтому назло недругам предлагаю господину дожу и Совету Магистрата немедленно провести невиданный доселе карнавал "Венеция-1347"! Прочь врачей с их клювами - да здравствуют вино и поцелуи!"

Якось так воно і було у 14 сторіччі. Як бачимо, у 21 ст. люди не дуже змінилися...
показати весь коментар
08.10.2020 21:51 Відповісти
Хотят распродать еще оставшееся после весны?
показати весь коментар
08.10.2020 21:12 Відповісти
Блин, Степанов , вас посадить надо ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ 6 месяцев !!!!
показати весь коментар
08.10.2020 21:16 Відповісти
Чому це? Стєпанов кожного дня виступає про кількість захворілих і померлих. Звєзда.
показати весь коментар
08.10.2020 21:19 Відповісти
Ага , звёзды от медицины
показати весь коментар
08.10.2020 21:24 Відповісти
Так Ляшко уже задовбався виступати, попросив підмінити.
показати весь коментар
08.10.2020 21:33 Відповісти
Всі чудово розуміють що підвищена санітарія це правильно, але протиепідемічні заходи це по перше локалізація, по друге санітарна обробка громадських місць, місць харчування,
місць скупчення за графіком відповідно до норм протиепідемічних заходів. Що зробили, оштрафували, це не заходи.
показати весь коментар
08.10.2020 21:18 Відповісти
Катати ковідний асфальт - це хіба не епідеміологічні заходи?
показати весь коментар
08.10.2020 21:20 Відповісти
Почти все медики-педики...Дай денег-тогда будем лечить...Кто не согласен со мной,тот сам Медик...
показати весь коментар
08.10.2020 21:23 Відповісти
Костя, тобі аби висратися при людях. Назбирай вже тих декілька гривень і звернися до психіатра.
показати весь коментар
09.10.2020 00:17 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 21:36 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 21:36 Відповісти
Степашка, чому оточення шмарклі регулярно здає аналізи? Шо з масками не так?
показати весь коментар
08.10.2020 21:43 Відповісти
"Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности, призываю всех: носите маски" - И по этому сам записывает очередной видосик без маски. Да хоть бы ради этого призыва сам одел бы маску... Так сказать показал бы пример.
показати весь коментар
08.10.2020 21:50 Відповісти
***
Ну что, идет вторая волна?
А не купить ли нам по второй маске... одноразовой?
показати весь коментар
08.10.2020 21:55 Відповісти
это Вы сейчас к кому выкрикнули?
показати весь коментар
08.10.2020 22:05 Відповісти
Извиняюсь, планшет глючит
показати весь коментар
08.10.2020 22:13 Відповісти
проехали)))
показати весь коментар
08.10.2020 22:17 Відповісти
Не, маски реально помогают. У меня марлевая и парадно-выходная даже уже есть в кармане - одноразовая - помогают.
показати весь коментар
08.10.2020 22:05 Відповісти
не сомневаюсь ! сам в транспорте и магазине (да и просто в толпе) ношу как миленький!
более того иногда в транспорте могу сидеть в ней, в гордом одиночестве (но плевать! я уважаю и себя и окружающих)
показати весь коментар
08.10.2020 22:08 Відповісти
Я тоже ношу. Окружающие, когда видят маску на подбородке как-то спокойней себя ведут. Спокойные - значит - здоровые. Пусть окружающие не болеют ни физически, ни психически.
показати весь коментар
08.10.2020 22:12 Відповісти
https://mind.ua/news/20216865 Зеленський розкритикував російську вакцину: «Євросоюз допоможе Україні отримати справжню» , Мертветчук говорит что российская вакцина,которой он привился отличная но только надпись на бутылочке была на английском языке .
показати весь коментар
08.10.2020 22:11 Відповісти
Тобто, навесні не потрібно було підтримувати лікарів? Які ці зелені гидкі, всі до одного.
показати весь коментар
08.10.2020 22:55 Відповісти
Та й коричневі були не кращі.
показати весь коментар
09.10.2020 00:19 Відповісти
"врачи гораздо больше нуждаются в нашей поддержке, чем весной, - Степанов" (с)

Да что вы говорите???
А почему вы не "били в набат",когда растаскивали КОРОНОВИРУСНЫЕ ДЕНЬГИ на распил по дорогам и "бедной полициии"? Гда был МИНИСТР охраны здоровья??
А Порошенко,который закупал медикам защитные костюмы и маски,сам болен,,,, Он не может встать и бежать спасать ваши задницы!!
К ПреЗЕденту,к Презаденту с вопросами!!!!
показати весь коментар
09.10.2020 03:07 Відповісти
Так чого ви не надавали тієї підтримки з березня та не надаєте зараз?Знов самоусунулися та перекладають відповідальність на недісципліноване населення.
показати весь коментар
09.10.2020 07:25 Відповісти
Степанов, ты провел второй этап медреформы и окончательно добил медицину - позакрывал больницы и отделения. А теперь кричишь "Помогите!"
показати весь коментар
09.10.2020 08:02 Відповісти
Всё верно сказал.
показати весь коментар
09.10.2020 08:06 Відповісти
Вже давно відомо куди закатали медицину.
Зе шобла навіть брехати непроможна.
Ніякого Ростова! Вся Зешобла повинна бути за гратами!!!Разом з вялічайшим! В даному випадку по статті "за геноцид нації"!!!
показати весь коментар
09.10.2020 12:32 Відповісти
 
 