За сутки COVID-19 выявили у 320 детей и 284 медработников, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 250 538 человек. Из них 15 831 ребенок, а также 17 393 медицинских работника.
Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Количество заболевших за минувшие сутки составляет 5 804 человека. Из них 320 детей, а также 284 медработника. За минувшие сутки ггоспитализировали 852 человека. Зафиксированы 89 летальных случаев", - отметил министр.
За сутки выздоровели 2 417 пациентов.
"За все время пандемии в Украине заболели 250 538 человек. Из них 15 831 ребенок, а также 17 393 медицинских работника. Всего выздоровели 110 650 пациентов, а летальных случаев - 4 779", - добавил Степанов.
