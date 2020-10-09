Відеозустріч радників нормандської четвірки може відбутися вже наступного тижня, - Єрмак
Україна активно наполягає на проведенні наступної зустрічі лідерів нормандської четвірки, оскільки війна триває саме на українській території, а всі політичні рішення ухвалюються на рівні лідерів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House.
"Така зустріч має відбутися якнайшвидше. В цьому нас підтримують наші партнери по Нормандському формату – Німеччина та Франція. І ми вважаємо, що це вкрай необхідно для того, щоб рухатися вперед і зробити те, чого так очікує весь український народ", – наголосив керівник Офісу Президента.
"Тому переговори тривають. Наступного тижня, можливо, у нас відбудеться відеоконференція політичних радників. І ми будемо говорити про те, щоб якомога швидше відбувся саміт, і вже були якісь рішення", – додав Єрмак.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібна така зустріч у нормандському форматі, після якої буде результат.
А вам интересно узнать, кто на самом делк всем «рулит» в СБУ (укр.)?..
Об этом https://www.facebook.com/geo.ya.1 рассказал полчаса назад в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.
А вам цікаво дізнатись, хто насправді всім «рулить» в СБУ?
Звісно Баканов та Зеленський отримують вигоду, але хто «Єрмак» у Баканова, той хто робить всю брудну і корупційну роботу?
Познайомтесь з Андрієм Наумовим - начальник ГУ Внутрішньої Безпеки СБУ.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8.html «Криминальное трио» в СБУ: новые схемы и десант на границе
До речі, ми про його злочини вже згадували, але зверніть увагу, що Зеленський не реагує, бо все і так знає)
Ми на Наумова вийшли після того, як почали розкривати корупційні зв'язки «смотрящих» по всій країні.
Сам Наумов, з моменту свого призначення до Служби безпеки України - фігурант двох кримінальних проваджень № 42019000000001749 та № 6201910000001044.
Він завжди спрямовує свої зусилля на побудову власної корупційної вертикалі серед підлеглих співробітників та організацію роботи з вимагання хабарів від комерційних структур за невтручання в їх господарську діяльність з метою особистого збагачення.
Відомо, що у місті Києві, Наумов через начальника київського СБУ Олега Головаша, отримує від Дениса Комарницького (головного корупціонера столиці) відсоток від усіх бюджетних платежів, тому сумки в СБУ Комарницький завозить на оперативній авто СБУ прямо на подвір'я Служби безпеки.
За ініціативою Наумова А.О. було звільнено з ГУ БКОЗ СБУ співробітників, які відмовлялися виконувати його незаконні вказівки щодо тиску на комерційні структури, а також призначення на керівні посади повністю підконтрольних йому осіб.
Одним з перших відбулось незаконне призначення в липні 2019 року уродженця м. Кривий Ріг Капелюхи Артема Вікторовича відразу на посаду начальника 1 відділу 4 управління (по протидії контрабанді) ГУ БКОЗ СБУ.
Слід зазначити, що Капелюха А.В. до свого призначення обіймав посаду оперуповноваженого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, і за час служби в СБУ неодноразово притягувався до дисциплінарної відповідальності у різних підрозділах, а також був фігурантом декількох кримінальних проваджень.
Незважаючи на це, у квітні 2020 року Капелюха, за сприяння Наумова був призначений Бакановим на посаду начальника управління по боротьбі з контрабандою ГУ БКОЗ СБУ.
В подальшому Капелюха за підтримки Наумова змінив всіх керівників регіональних підрозділів по боротьбі з контрабандою.
При цьому, необхідними критеріями для призначення нових керівників були не особисті та професійні якості, а відданість керівництву і зрозуміло чому, як cosa nostra)
Особливу увагу заслуговує той факт, що в багатьох регіональних Управліннях СБУ на посади начальників підрозділів по боротьбі з контрабандою були призначені саме однокурсники Капелюхи.
Новопризначені керівники, за вказівки і підтримки Капелюхи та Наумова за 4 місяці повернули у діяльність митниці побори, списки та чорні схеми контрабандного ввозу товарів, в тому числі підакцизних на митну територію України, контрабанду наркотичних засобів та нелегальне виготовлення горілчаної та тютюнової продукції.
В якості прикладу слід відзначити письмові вказівки на адресу Голови Державної прикордонної служби України Дейнеки С.В. від 04.04.2020 року, за підписом начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумова А.О., лист № 9/3992, яким вимагалося дозволити вхід фактично в усі зони прикордонного контролю новопризначеного керівництва регіональних підрозділів, на чолі з Капелюхою А.В.
При цьому, метою зазначених дій зазначався контроль дотримання законодавства співробітниками СБУ. Це розпорядження дозволило фактично підконтрольним Наумову співробітникам здійснювати заходи тиску на суб'єктів ЗЕД безпосередньо на митниці.
Таким чином, згідно з наявною інформацією, на даний час ключову роль в організації та контролю контрабандних потоків в Україні відіграє Наумов, який особисто контактує з усіма основними гравцями контрабандних потоків та керівництвом крупних державних компаній, погоджуючи їм умови роботи, розміри хабарів і т.п.
З метою організації системного механізму отримання неправомірної винагороди та налагодження постійного контролю над усіма тіньовими потоками у різних сферах економіки держави, користуючись особливою наближеністю до Голови СБУ Івана Баканова, Наумов вибудував стійку корупційну кадрову вертикаль із наближених до нього осіб, серед яких:
• ГУ КЗЕ СБУ (начальник - Трипілка Андрій Вікторович, перший заступник - Бурзак Володимир Іванович, заступник Ращик Ростислав Адамович)
• ГУ К СБУ (начальник 4 Управління ГУ К (контрабанда) Капелюха Артемій Вікторович)
• ДКІБ СБУ (начальник Корнійчук Олексій Олександрович, заступник - Шило Артем Вікторович)
• ДКР СБУ (начальник - Руснак Олександр Васильович)
• ГСУ СБУ (в.о. начальника - Швець Андрій Зіновійович)
Регіональні управління СБУ:
• у Волинській обл. - Данюков Павло Олексійович,
• у Львівській обл. - Гончаров Юрій Олегович
• в Харківській обл. - Дудін Роман Володимирович
• в Закарпатській області - Рудницький Іван Львович
• в Полтавській області - Борзілов Євген Вікторович
На сьогоднішній день, тільки за особистим погодженням Наумова здійснюються усі призначення на основні Департаменту (управління), а також в регіональних органах СБУ, при цьому слід зазначити, що кожне призначення на посаду має свою вартість.
З моменту початку роботи корупційної кадрової вертикалі, особисто Наумовим налагоджені контакти з відомими в контрабандному середовищі Орестом Фірманюком, Віктором Шерманом, родиною Бабичів (Бабіч Євген та Бабіч Максим - батько і син).
Крім того, за вказівкою Наумова заступником начальника ГУ КЗЕ СБУ Ращиком Р.А. налагоджено щомісячне отримання винагороди за невтручання у протиправну діяльність керівництва державних підприємств.
Так, згідно з наявною інформацією, Наумов отримує:
- від керівництва ДП «Укрспирт» щомісячно виплачує понад 100 тис. дол. США.
- ДП «Енергоатом» - щомісячна винагорода близько 100 тис. доларів США, передається директором з фізичного захисту і спеціальної безпеки ДП «Енергоатом» Олегом Макаренком,
- АТ «Укртрансгаз», щомісячно передає близько 70 тис. дол. США.
За невтручання СБУ у тендерні закупівлі Укравтодору, Ращик Р.А. щомісячно отримує 1% від суми виграних тендерів від компаній «Автомагістраль Південь», «Ростдорстрой», групи компаній «Онур» та інших, що складає близько 3 млн. доларів США на місяць.
Отримані кошти Ращик Р.А. та Трипілко А.В. передають безпосередньо Наумову.
Крім цього, Наумовим з метою особистого збагачення активно використовується Головне слідче управління СБУ, яке очолює в.о. Швець А.З. На виконання вказівок Наумова, останній, використовуючи службове положення, примушує своїх підлеглих порушувати кримінальні провадження за статтями КК України, що не є підслідністю СБУ.
Існують факти залучення СБУ в рамках кримінальних проваджень щодо зважування вантажівок на автошляхах України, щодо шахрайства в особливо великих розмірах при реалізації заставного майна комерційних банків, щодо крадіжки врожаю фермерських господарств, щодо шахрайського заволодіння майном комерційних підприємств, щодо незаконної реалізації бурштину та інші.
Також, слідчий підрозділ використовується Наумовим А.О. в інтересах особистої помсти.
За результатами надуманих підстав ГСУ СБУ розслідуються кримінальні провадження стосовно конкурентів фірм родини Баканова та його родича по лінії дружини - Бєляєва О.В., які були задіяні в схемах виведення Богуславскої та Дибинецької ГЕС в приватну власність.
На даний час здійснюється безліч слідчих та оперативно-розшукових дій, проводиться тиск на бізнес енергетичних компаній-конкурентів родини Баканова І.Г. шляхом проведення обшуків, накладення арештів на майно та блокуванням банківських рахунків.
До зазначеного процесу залучений та активно впливає родич Баканова І.Г. - Бєляєв О.В., який не будучи кадровим співробітником СБУ є особистим контактером Баканова по «делікатних питаннях» та курує потенційно резонансні справи.
Крім цього, згідно наявної інформацією, в 2011 р. теперішній Голова СБУ Баканов та дружина Бєляєва О.В., яка є сестрою дружини Баканова, були фігурантами кримінальних проваджень за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах підконтрольними їм компаніями, що свідчить про можливу особисту зацікавленість Баканова в уникненні від відповідальності за раніше вчинені дії, що є прямим конфліктом інтересів.
На сьогоднішній день, за результатами професійної та службової діяльності Наумова слід зазначити, що за його безпосередньої участі в процесах погодження та призначення на посади в структурних підрозділах СБУ проведені значні кадрові зміни.
Результатом кадрових призначень, співробітників по лінії протидії спецслужбам Російської Федерації, виведено в розпорядження та переведено до інших підрозділів, перспективні матеріали за лінією протидії спецслужбам РФ виз