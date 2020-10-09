Відеозустріч радників нормандської четвірки може відбутися вже наступного тижня, - Єрмак

Україна активно наполягає на проведенні наступної зустрічі лідерів нормандської четвірки, оскільки війна триває саме на українській території, а всі політичні рішення ухвалюються на рівні лідерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House.

"Така зустріч має відбутися якнайшвидше. В цьому нас підтримують наші партнери по Нормандському формату – Німеччина та Франція. І ми вважаємо, що це вкрай необхідно для того, щоб рухатися вперед і зробити те, чого так очікує весь український народ", – наголосив керівник Офісу Президента.

"Тому переговори тривають. Наступного тижня, можливо, у нас відбудеться відеоконференція політичних радників. І ми будемо говорити про те, щоб якомога швидше відбувся саміт, і вже були якісь рішення", – додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібна така зустріч у нормандському форматі, після якої буде результат.