УКР
Новини
4 167 15

Ну Луганщині на вибуховому пристрої підірвалася пожежна машина, постраждало три людини

На Луганщині під час гасіння вогню на вибуховому пристрої підірвалася пожежна машина, три людини травмовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.

9 жовтня 2020 року о 9-50 під час гасіння пожежі в районі с. Болотене Станично-Луганського району на вибуховий пристрій стався підрив пожежного автомобіля ДП "Станично-Луганське ДЛМГ" "АМУР", - йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху травмовано водія пожежного автомобіля, майстра лісу Станично-Луганського лісництва і співробітника ДСНС.

Постраждалі доставлені в Станично-Луганську районну лікарню. Пожежний автомобіль ремонту не підлягає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великі пожежі на Луганщині були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями: Україна в ОБСЄ. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4628) вибухівка (493) пожежа (4426) Луганська область (4938)
Топ коментарі
+5
Ага , да шоб вы все здохли голуби мира ,Зеленский ,Ермак Ребята тушат , а наши люди мины расставляют
показати весь коментар
09.10.2020 12:32 Відповісти
+4
Це неприцільний підрив, тому ніщітаіцца.
показати весь коментар
09.10.2020 12:28 Відповісти
+1
небойова втрата.
показати весь коментар
09.10.2020 12:35 Відповісти
Вот , что такое «мир « в рыбьих 👀 глазах путлера
показати весь коментар
09.10.2020 13:03 Відповісти
к сожалению, это были наши мины. украинские. Карты минных полей очень неточны. Да и во время пожаров не до поиска мин, если честно.
показати весь коментар
09.10.2020 14:11 Відповісти
Яша, у вас, говорят, доктора хорошие, ты может спроси у них, дескать - господа эскулапы, у меня в мозгЕ голуби мира мины расставляют, может мне того, немного аминазина дадите?
показати весь коментар
09.10.2020 12:54 Відповісти
А кто... А кто это поставил взрывное это устройство??? Ай-яй-яй-я!!!!
показати весь коментар
09.10.2020 13:02 Відповісти
действительно, интересно, кто минировал украинский берег Северского Донца. ты дурак что ли? наши минировали, чтобы сепары не шастали.
показати весь коментар
09.10.2020 14:12 Відповісти
Ты наверное не в курсе, что под Станицой Луганской поснимали все минные поля
показати весь коментар
09.10.2020 17:26 Відповісти
Незрозуміло, в якому стані потерпілі і якщо виживуть, чи не залишаться інвалідами. Вот тобі і "небойові" втрати.
показати весь коментар
09.10.2020 13:10 Відповісти
Ну нех. ездить на фронте на гражданских машинах. А кто забыл что у нас война тому царствие небесное
показати весь коментар
09.10.2020 13:27 Відповісти
то есть пожары надо тушить на БТРах? а что, БТРы какие-то неубиваемые или что?
показати весь коментар
09.10.2020 14:12 Відповісти
А зачем тушить пожары в СЕРОЙ зоне? Она же неподконтрольная Украине. Пускай ОБСЕ и минские переговорщики во главе с Ермаком тушат. Они для того и создали ее.
показати весь коментар
09.10.2020 14:21 Відповісти
среди всех этих дебильных комментов ни одного толкового. Например, с сочувствием к пострадавшим пожарникам, которые, зная, каковы риски пожаров в зоне боевых действий, рискуя своими жизнями, спасали других.
А еще интересно - получат ли они какую-то помощь, или только пособие по инвалидности если нашкребут тысячу баксов взяток для комиссии по инвалидностям.
показати весь коментар
09.10.2020 14:14 Відповісти
 
 