Ну Луганщині на вибуховому пристрої підірвалася пожежна машина, постраждало три людини
На Луганщині під час гасіння вогню на вибуховому пристрої підірвалася пожежна машина, три людини травмовані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.
9 жовтня 2020 року о 9-50 під час гасіння пожежі в районі с. Болотене Станично-Луганського району на вибуховий пристрій стався підрив пожежного автомобіля ДП "Станично-Луганське ДЛМГ" "АМУР", - йдеться в повідомленні.
В результаті вибуху травмовано водія пожежного автомобіля, майстра лісу Станично-Луганського лісництва і співробітника ДСНС.
Постраждалі доставлені в Станично-Луганську районну лікарню. Пожежний автомобіль ремонту не підлягає.
Топ коментарі
+5 Yakov Nemo
показати весь коментар09.10.2020 12:32 Відповісти Посилання
+4 5 копійок
показати весь коментар09.10.2020 12:28 Відповісти Посилання
+1 Cтарий Кінь
показати весь коментар09.10.2020 12:35 Відповісти Посилання
А еще интересно - получат ли они какую-то помощь, или только пособие по инвалидности если нашкребут тысячу баксов взяток для комиссии по инвалидностям.