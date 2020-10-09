Ну Луганщині на вибуховому пристрої підірвалася пожежна машина, постраждало три людини

На Луганщині під час гасіння вогню на вибуховому пристрої підірвалася пожежна машина, три людини травмовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.

9 жовтня 2020 року о 9-50 під час гасіння пожежі в районі с. Болотене Станично-Луганського району на вибуховий пристрій стався підрив пожежного автомобіля ДП "Станично-Луганське ДЛМГ" "АМУР", - йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху травмовано водія пожежного автомобіля, майстра лісу Станично-Луганського лісництва і співробітника ДСНС.

Постраждалі доставлені в Станично-Луганську районну лікарню. Пожежний автомобіль ремонту не підлягає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великі пожежі на Луганщині були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями: Україна в ОБСЄ. ФОТОрепортаж