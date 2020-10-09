УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4268 відвідувачів онлайн
Новини
5 615 11

Напад на Філатова: Поліція відкрила дві кримінальні провадження

Напад на Філатова: Поліція відкрила дві кримінальні провадження

Із заявами в поліцію звернувся кандидат у депутати Дніпровської міської ради та особи, присутні на зустрічі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За повідомленням кандидата, 8 жовтня під час зустрічі кандидата в депутати до міської ради з виборцями, четверо чоловіків намагалися зірвати захід, при цьому грубо порушуючи громадський порядок. Особи, які вчинили хуліганські дії, також звернулися до поліції. В заяві вони зазначили, що під час затримання невідомі особи завдали їм тілесні ушкодження.

Відомості за обома фактами внесені до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тітушки напали на мера Дніпра Філатова після приїзду камери телеканалу Коломойського. ВIДЕО

В цей час для проведення об’єктивного та всебічного розслідування поліція встановлює всіх осіб, присутніх на заході, та відпрацьовує камери відеоспостереження, встановлені поблизу місця правопорушення. Поліція попереджає про недопущення провокацій під час виборчого процесу. Будь-які порушення чинного законодавства тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в четвер, 8 жовтня, в мера Дніпра Бориса Філатова на зустрічі з жителями в Чечелівському районі кинули нашатирний спирт. Мер повідомив, що правоохоронці затримали чотирьох нападників.

Автор: 

Дніпро (3368) місцеві вибори (1367) напад (1162) Нацполіція (15510) тітушки (190) Філатов Борис (469)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Коломойский, Нарик, Толстый Боря и прочие Корбаны - это одно неделимое целое.
Напад на Філатова: Поліція відкрила дві кримінальні провадження - Цензор.НЕТ 5372
показати весь коментар
09.10.2020 13:23 Відповісти
+4
Очередной беспредел от Каломоя , с его шакальем -говножурнашлюхами Г + Г
показати весь коментар
09.10.2020 13:20 Відповісти
+4
Филатов будет Мэром -- пусть рыги хоть повсыраються
показати весь коментар
09.10.2020 14:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нападение на Филатова: Полиция открыла два уголовных производства - Цензор.НЕТ 5147
показати весь коментар
09.10.2020 13:15 Відповісти
Напад на Філатова: Поліція відкрила дві кримінальні провадження - Цензор.НЕТ 1748
показати весь коментар
09.10.2020 13:39 Відповісти
Филатов будет Мэром -- пусть рыги хоть повсыраються
показати весь коментар
09.10.2020 14:32 Відповісти
Очередной беспредел от Каломоя , с его шакальем -говножурнашлюхами Г + Г
показати весь коментар
09.10.2020 13:20 Відповісти
А на меня напало государство. Вымогает платёжки по евроценам, с неевропейской зарплаты и пенсии.
показати весь коментар
09.10.2020 13:23 Відповісти
Коломойский, Нарик, Толстый Боря и прочие Корбаны - это одно неделимое целое.
Напад на Філатова: Поліція відкрила дві кримінальні провадження - Цензор.НЕТ 5372
показати весь коментар
09.10.2020 13:23 Відповісти
звериный оскал капитализма
показати весь коментар
09.10.2020 13:38 Відповісти
Очень много всегда о заведении дел, но ничего о результатах. Пускание пыли в глаза!
показати весь коментар
09.10.2020 13:49 Відповісти
Тем временем эта чума продолжает выпиливать деревья в городе. Три для уже слышу бензопилы Так что по справедливости, его должно деревом привалить, а не нашатырным спиртом
показати весь коментар
09.10.2020 15:15 Відповісти
Поц, пилят старые и больные, и правильно делают, много обрезки.
А ничего, что в городе будут высажены 10000 деревьев в ближайшие две недели!!! Дать лопату, или "клавой" копать будешь.
показати весь коментар
09.10.2020 18:11 Відповісти
10000? За две недели? Та ты гонишь! Высадят не меньше миллиона!
Не противно жопу Филатову лизать? Любителю беркутят и прочих регионалов.
показати весь коментар
09.10.2020 19:44 Відповісти
 
 