Напад на Філатова: Поліція відкрила дві кримінальні провадження

Із заявами в поліцію звернувся кандидат у депутати Дніпровської міської ради та особи, присутні на зустрічі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За повідомленням кандидата, 8 жовтня під час зустрічі кандидата в депутати до міської ради з виборцями, четверо чоловіків намагалися зірвати захід, при цьому грубо порушуючи громадський порядок. Особи, які вчинили хуліганські дії, також звернулися до поліції. В заяві вони зазначили, що під час затримання невідомі особи завдали їм тілесні ушкодження.

Відомості за обома фактами внесені до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

В цей час для проведення об’єктивного та всебічного розслідування поліція встановлює всіх осіб, присутніх на заході, та відпрацьовує камери відеоспостереження, встановлені поблизу місця правопорушення. Поліція попереджає про недопущення провокацій під час виборчого процесу. Будь-які порушення чинного законодавства тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в четвер, 8 жовтня, в мера Дніпра Бориса Філатова на зустрічі з жителями в Чечелівському районі кинули нашатирний спирт. Мер повідомив, що правоохоронці затримали чотирьох нападників.