Нападение на Филатова: Полиция открыла два уголовных производства

С заявлениями в полицию обратился кандидат в депутаты Днепровского городского совета и лица, присутствующие на встрече.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По сообщению кандидата, 8 октября во время встречи кандидата в депутаты городского совета с избирателями, четверо мужчин пытались сорвать мероприятие, при этом грубо нарушая общественный порядок. Лица, совершившие хулиганские действия, также обратились в полицию. В заявлении они отметили, что во время задержания неизвестные лица нанесли им телесные повреждения.

Сведения по обоим фактам внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В настоящее время для проведения объективного и всестороннего расследования полиция устанавливает всех лиц, присутствующих на мероприятии, и отрабатывает камеры видеонаблюдения, установленные вблизи места правонарушения. Полиция предупреждает о недопущении провокаций во время избирательного процесса. Любые нарушения действующего законодательства влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 8 октября, в мэра Днепра Бориса Филатова на встрече с жителями в Чечеловском районе бросили нашатырный спирт. Мэр сообщил, что правоохранители задержали четверых нападавших.

