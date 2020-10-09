Нападение на Филатова: Полиция открыла два уголовных производства
С заявлениями в полицию обратился кандидат в депутаты Днепровского городского совета и лица, присутствующие на встрече.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По сообщению кандидата, 8 октября во время встречи кандидата в депутаты городского совета с избирателями, четверо мужчин пытались сорвать мероприятие, при этом грубо нарушая общественный порядок. Лица, совершившие хулиганские действия, также обратились в полицию. В заявлении они отметили, что во время задержания неизвестные лица нанесли им телесные повреждения.
Сведения по обоим фактам внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
В настоящее время для проведения объективного и всестороннего расследования полиция устанавливает всех лиц, присутствующих на мероприятии, и отрабатывает камеры видеонаблюдения, установленные вблизи места правонарушения. Полиция предупреждает о недопущении провокаций во время избирательного процесса. Любые нарушения действующего законодательства влекут за собой административную и уголовную ответственность.
Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 8 октября, в мэра Днепра Бориса Филатова на встрече с жителями в Чечеловском районе бросили нашатырный спирт. Мэр сообщил, что правоохранители задержали четверых нападавших.
А ничего, что в городе будут высажены 10000 деревьев в ближайшие две недели!!! Дать лопату, или "клавой" копать будешь.
Не противно жопу Филатову лизать? Любителю беркутят и прочих регионалов.