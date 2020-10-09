РУС
Нападение на Филатова: Полиция открыла два уголовных производства

Нападение на Филатова: Полиция открыла два уголовных производства

С заявлениями в полицию обратился кандидат в депутаты Днепровского городского совета и лица, присутствующие на встрече.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

 По сообщению кандидата, 8 октября во время встречи кандидата в депутаты городского совета с избирателями, четверо мужчин пытались сорвать мероприятие, при этом грубо нарушая общественный порядок. Лица, совершившие хулиганские действия, также обратились в полицию. В заявлении они отметили, что во время задержания неизвестные лица нанесли им телесные повреждения.

Сведения по обоим фактам внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В настоящее время для проведения объективного и всестороннего расследования полиция устанавливает всех лиц, присутствующих на мероприятии, и отрабатывает камеры видеонаблюдения, установленные вблизи места правонарушения. Полиция предупреждает о недопущении провокаций во время избирательного процесса. Любые нарушения действующего законодательства влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 8 октября, в мэра Днепра Бориса Филатова на встрече с жителями в Чечеловском районе бросили нашатырный спирт. Мэр сообщил, что правоохранители задержали четверых нападавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Умани избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Цебрия, зарегистрировав кандидатами двух клонов-двойников, - Филатов

+5
Коломойский, Нарик, Толстый Боря и прочие Корбаны - это одно неделимое целое.
Напад на Філатова: Поліція відкрила дві кримінальні провадження - Цензор.НЕТ 5372
показать весь комментарий
09.10.2020 13:23 Ответить
+4
Очередной беспредел от Каломоя , с его шакальем -говножурнашлюхами Г + Г
показать весь комментарий
09.10.2020 13:20 Ответить
+4
Филатов будет Мэром -- пусть рыги хоть повсыраються
показать весь комментарий
09.10.2020 14:32 Ответить
