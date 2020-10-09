УКР
РНБО прогнозує зростання кількості випадків COVID-19 і закликає проводити роз'яснювальну кампанію щодо профілактики коронавірусу, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про прогнозоване зростання кількості нових випадків інфікування в умовах масового недотримання профілактичних заходів безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це Данілов зазначив під час селекторної наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Данілов зауважив на прогнозованому зростанні кількості нових випадків інфікування в умовах масового недотримання профілактичних заходів безпеки. Серед першочергових заходів Секретар РНБО України вчергове наголосив на необхідності проведення активної роз’яснювальної кампанії щодо необхідності профілактики захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Данілов акцентував увагу голів ОДА на необхідності вивчення питання щодо можливості забезпечення додаткових місць для розміщення хворих на коронавірусну хворобу в регіонах, де кількість інфікованих найбільша.

Секретар РНБО України також акцентував, що виборчий процес і голосування на місцевих виборах 25 жовтня мають бути організовані з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ.

Також читайте: Упродовж пів року Кабмін має подати на розгляд РНБО проєкти стратегій розвитку країни в різних сферах, - Данілов

Данілов Олексій (1259) карантин (18172) місцеві вибори (1367) РНБО (2333) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
СНБО прогнозирует рост числа случаев COVID-19 и призывает проводить разъяснительную кампанию о профилактике коронавируса, - Данилов - Цензор.НЕТ 2556
09.10.2020 13:45 Відповісти
Якщо матимеш бабло, то і ти лікуватимешся де захочеш.
09.10.2020 13:53 Відповісти
Не сглазь.
09.10.2020 13:58 Відповісти
Давайте отменим штрафы за нарушение правил дорожного движения и оставим только разъяснительную работу среди водителей.
09.10.2020 13:55 Відповісти
Велюр вже провів ро"зяснюючу кампанію.
09.10.2020 13:56 Відповісти
а может начать сажать тех кто разворовал фонд ковида? Или не?
09.10.2020 13:56 Відповісти
А если оштрафовать целый стадион болельщиков, то можно пополнить фонд ковида.
09.10.2020 14:03 Відповісти
СНБО призывает проводить разъяснительную работу ...


И шо, откликнулся кто-то на призыв ?
09.10.2020 13:57 Відповісти
Германия...
09.10.2020 14:08 Відповісти
 
 