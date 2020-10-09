Медикам, які лікують пацієнтів із COVID-19, підвищать зарплати, - Шмигаль
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалить рішення про запровадження коефіцієнтів для підвищення заробітної плати медикам, які надають допомогу при COVID-19.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Уряд продовжить збільшувати зарплати медпрацівникам, які надають допомогу при COVID-19. Сьогодні затвердять додаткові коригувальні коефіцієнти, що впливає на вартість послуг і, відповідно, збільшення зарплати лікарям. Наприклад, якщо команди будуть надавати допомогу більшій кількості пацієнтів, то і зарплата буде більшою. Доплати в 300% залишаються", - сказав він в ході засідання уряду.
"В областях, де за вересень не збільшили зарплати медикам, а таких медзакладів шість, будемо ухвалювати відповідні кадрові рішення", - додав Шмигаль.
Йдеться про надбавки лікарям в розмірі 70% посадового окладу, медичним сестрам - 50% мінімальної заробітної плати, молодшому медичному персоналу - 25% мінімальної заробітної плати з 1 вересня.
У учителей по килобаксу снимут, медикам добавят.
костюмів , а інші покидають лікарні , спасаючи своє життя !
правящие мрази реально уже достали уроды.