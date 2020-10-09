УКР
Медикам, які лікують пацієнтів із COVID-19, підвищать зарплати, - Шмигаль

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалить рішення про запровадження коефіцієнтів для підвищення заробітної плати медикам, які надають допомогу при COVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уряд продовжить збільшувати зарплати медпрацівникам, які надають допомогу при COVID-19. Сьогодні затвердять додаткові коригувальні коефіцієнти, що впливає на вартість послуг і, відповідно, збільшення зарплати лікарям. Наприклад, якщо команди будуть надавати допомогу більшій кількості пацієнтів, то і зарплата буде більшою. Доплати в 300% залишаються", - сказав він в ході засідання уряду.

"В областях, де за вересень не збільшили зарплати медикам, а таких медзакладів шість, будемо ухвалювати відповідні кадрові рішення", - додав Шмигаль.

Йдеться про надбавки лікарям в розмірі 70% посадового окладу, медичним сестрам - 50% мінімальної заробітної плати, молодшому медичному персоналу - 25% мінімальної заробітної плати з 1 вересня.

732 медпрацівники звернулися по встановлення інвалідності унаслідок перенесеного COVID-19, - Радуцький

карантин (18172) лікарі (1304) зарплата (2303) Шмигаль Денис (4823) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Я читал эту "новость" полгода назад.
09.10.2020 17:18 Відповісти
Я ее читаю раз в 3-4 дня. 😁😂
09.10.2020 17:24 Відповісти
То была репетиция.
09.10.2020 17:34 Відповісти
09.10.2020 17:18 Відповісти
09.10.2020 17:24 Відповісти
09.10.2020 17:34 Відповісти
Медикам, лечащим пациентов с COVID-19, повысят зарплаты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5372
09.10.2020 17:19 Відповісти
Что ты?!
У учителей по килобаксу снимут, медикам добавят.
09.10.2020 17:21 Відповісти
ну....дык куда уже повышать. если ужо 4000 тысчи "зелеными" отхватывають?
09.10.2020 17:21 Відповісти
Это учителя. Не путайте их с медиками. Это разные категории лохтората
09.10.2020 17:27 Відповісти
а какая,собственно говоря разница???
09.10.2020 17:30 Відповісти
Жена работает с ковидом. Обещали 300%. Дали один раз, или в апреле или мае.
09.10.2020 17:22 Відповісти
Виходить ,що середній і молодший медичний персонал не дуже потрібен .
09.10.2020 17:23 Відповісти
С марта месяца все повышают да повышают. Еженедельно. Ротшильд плачет от зависти к уровню зарплаты украинских медиков и скорости ее повышения.
09.10.2020 17:23 Відповісти
свежо предание...
09.10.2020 17:30 Відповісти
У Шмыгаля пластинку поцарапало.
09.10.2020 17:33 Відповісти
Шмигалю , дуже скоро буде нікому піднімати заробітню платню , так як одні лікарі помирають від вірусу , через брак захистних
костюмів , а інші покидають лікарні , спасаючи своє життя !
09.10.2020 17:34 Відповісти
Шо, опять? Они предыдущее повышение потратить не могут.
09.10.2020 17:34 Відповісти
Медикам, лечащим пациентов с COVID-19, повысят зарплаты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 862
09.10.2020 17:48 Відповісти
им врачам зарплаты подымали уже столько раз за год ,что деньги им уже наверное не нужны.
09.10.2020 18:16 Відповісти
вчера смотрю идет знакомый врач с работы и тащит две большие сумки. бедный аж согнулся под тяжестью. наверно степанов выплатил все обещанное. да уж, как он будет тратить заработанное, куда деньги теперь девать будет? олигархом станет .

правящие мрази реально уже достали уроды.
09.10.2020 18:56 Відповісти
Этот трёп уже с весны.
09.10.2020 20:25 Відповісти
Мне сегодня врач который задействован в лечении больных короной рассказал вещь от которой я охренел. Говорит что надбавки идут не на месячную зарплату в целом, а поминутно. В зависимости от времени общения с такими больными.
09.10.2020 21:04 Відповісти
Мадам Обещалкина опять расдуплилась.
09.10.2020 21:57 Відповісти
 
 