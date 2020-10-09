Медикам, які лікують пацієнтів із COVID-19, підвищать зарплати, - Шмигаль

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалить рішення про запровадження коефіцієнтів для підвищення заробітної плати медикам, які надають допомогу при COVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уряд продовжить збільшувати зарплати медпрацівникам, які надають допомогу при COVID-19. Сьогодні затвердять додаткові коригувальні коефіцієнти, що впливає на вартість послуг і, відповідно, збільшення зарплати лікарям. Наприклад, якщо команди будуть надавати допомогу більшій кількості пацієнтів, то і зарплата буде більшою. Доплати в 300% залишаються", - сказав він в ході засідання уряду.

"В областях, де за вересень не збільшили зарплати медикам, а таких медзакладів шість, будемо ухвалювати відповідні кадрові рішення", - додав Шмигаль.

Йдеться про надбавки лікарям в розмірі 70% посадового окладу, медичним сестрам - 50% мінімальної заробітної плати, молодшому медичному персоналу - 25% мінімальної заробітної плати з 1 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 732 медпрацівники звернулися по встановлення інвалідності унаслідок перенесеного COVID-19, - Радуцький