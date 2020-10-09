Медикам, лечащим пациентов с COVID-19, повысят зарплаты, - Шмыгаль

Кабинет министров на сегодняшнем заседании примет решение о введении коэффициентов для повышения заработной платы медикам, предоставляющим помощь при COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Правительство продолжит увеличивать зарплаты медработникам, предоставляющим помощь при COVID-19. Сегодня утвердят дополнительные корректирующие коэффициенты, что влияет на стоимость услуг и, соответственно, увеличение зарплаты врачам. Например, если команды будут предоставлять помощь большему количеству пациентов, то и зарплата будет большей. Доплаты в 300% остаются", - сказал он в ходе заседания правительства.

"В областях, где за сентябрь не увеличили зарплаты медикам, а таких медучреждений шесть, будем принимать соответствующие кадровые решения", - добавил Шмыгаль.

Также на Цензор.НЕТ: Более 670 млн грн уже поступили в медучреждения для выплаты врачам повышенной зарплаты за сентябрь, - Шмыгаль

Речь идет о надбавках врачам в размере 70% должностного оклада, медицинским сестрам - 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу - 25% минимальной заработной платы с 1 сентября.