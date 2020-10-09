РУС
Новости Коронавирус и карантин
1 519 21

Медикам, лечащим пациентов с COVID-19, повысят зарплаты, - Шмыгаль

Кабинет министров на сегодняшнем заседании примет решение о введении коэффициентов для повышения заработной платы медикам, предоставляющим помощь при COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Правительство продолжит увеличивать зарплаты медработникам, предоставляющим помощь при COVID-19. Сегодня утвердят дополнительные корректирующие коэффициенты, что влияет на стоимость услуг и, соответственно, увеличение зарплаты врачам. Например, если команды будут предоставлять помощь большему количеству пациентов, то и зарплата будет большей. Доплаты в 300% остаются", - сказал он в ходе заседания правительства.

"В областях, где за сентябрь не увеличили зарплаты медикам, а таких медучреждений шесть, будем принимать соответствующие кадровые решения", - добавил Шмыгаль.

Также на Цензор.НЕТ: Более 670 млн грн уже поступили в медучреждения для выплаты врачам повышенной зарплаты за сентябрь, - Шмыгаль

Речь идет о надбавках врачам в размере 70% должностного оклада, медицинским сестрам - 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу - 25% минимальной заработной платы с 1 сентября.

карантин (16729) врачи (1528) заработная плата (2400) Шмыгаль Денис (2863) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+9
Я читал эту "новость" полгода назад.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:18 Ответить
+8
Я ее читаю раз в 3-4 дня. 😁😂
показать весь комментарий
09.10.2020 17:24 Ответить
+4
То была репетиция.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:34 Ответить
Что ты?!
У учителей по килобаксу снимут, медикам добавят.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:21 Ответить
ну....дык куда уже повышать. если ужо 4000 тысчи "зелеными" отхватывають?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:21 Ответить
Это учителя. Не путайте их с медиками. Это разные категории лохтората
показать весь комментарий
09.10.2020 17:27 Ответить
а какая,собственно говоря разница???
показать весь комментарий
09.10.2020 17:30 Ответить
Жена работает с ковидом. Обещали 300%. Дали один раз, или в апреле или мае.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:22 Ответить
Виходить ,що середній і молодший медичний персонал не дуже потрібен .
показать весь комментарий
09.10.2020 17:23 Ответить
С марта месяца все повышают да повышают. Еженедельно. Ротшильд плачет от зависти к уровню зарплаты украинских медиков и скорости ее повышения.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:23 Ответить
свежо предание...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:30 Ответить
У Шмыгаля пластинку поцарапало.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:33 Ответить
Шмигалю , дуже скоро буде нікому піднімати заробітню платню , так як одні лікарі помирають від вірусу , через брак захистних
костюмів , а інші покидають лікарні , спасаючи своє життя !
показать весь комментарий
09.10.2020 17:34 Ответить
Шо, опять? Они предыдущее повышение потратить не могут.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:34 Ответить
им врачам зарплаты подымали уже столько раз за год ,что деньги им уже наверное не нужны.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:16 Ответить
вчера смотрю идет знакомый врач с работы и тащит две большие сумки. бедный аж согнулся под тяжестью. наверно степанов выплатил все обещанное. да уж, как он будет тратить заработанное, куда деньги теперь девать будет? олигархом станет .

правящие мрази реально уже достали уроды.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:56 Ответить
Этот трёп уже с весны.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:25 Ответить
Мне сегодня врач который задействован в лечении больных короной рассказал вещь от которой я охренел. Говорит что надбавки идут не на месячную зарплату в целом, а поминутно. В зависимости от времени общения с такими больными.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:04 Ответить
Мадам Обещалкина опять расдуплилась.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:57 Ответить
 
 