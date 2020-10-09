УКР
Кабмін виділив понад 4 млн грн для придбання житла для переселенців

Кабінет Міністрів розподілив субвенції з державного бюджету понад 4 млн грн для придбання житла внутрішньо переміщеним особам. За ці кошти планується придбати 23 квартири і 8 будинків

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 9 жовтня.

"Кабінет міністрів України на своєму засіданні 9 жовтня, розподілив субвенції з державного бюджету понад 4 млн грн для придбання житла внутрішньо переміщеним особам. Ще 1,7 млн ​​виділять на це місцеві бюджети", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за ці кошти планується придбати 23 квартири і 8 будинків для тимчасового проживання 90 переселенців.

Читайте також: Майже 40% переселенців не збираються повертатися на Донбас і в Крим навіть після їх звільнення, - опитування Міжнародної організації міграції

житло (1131) Кабмін (14390) переселенці (1001)
Топ коментарі
+3
4 млн це 4 однушки в Києві
09.10.2020 17:36 Відповісти
09.10.2020 17:36 Відповісти
+3
Щедро ! Кому-то одному.
09.10.2020 17:37 Відповісти
09.10.2020 17:37 Відповісти
+3
51% ВВП на утримання держапарату (285 000 осіб номенклатури) і 4 млн. гривень на квартири для 1,5 млн. переселенців які втратили свої квартири з вини держави... Це все що треба знати про жидобільшовиків при владі.
09.10.2020 18:32 Відповісти
09.10.2020 18:32 Відповісти
Коментувати
яка ж все ж таки зедрисня щедра!
аж 4 мільйони гривень на всіх переселенців!
09.10.2020 17:36 Відповісти
09.10.2020 17:36 Відповісти
ше й враховуючи те, що житло купують скоріш за все по постанові 280, а це стосується переважно ментів, які за замовчуванням УБД. просто переселенці х сосуть! нас в постанові 470 немає.
09.10.2020 17:57 Відповісти
09.10.2020 17:57 Відповісти
4 млн це 4 однушки в Києві
09.10.2020 17:36 Відповісти
09.10.2020 17:36 Відповісти
Щедро ! Кому-то одному.
09.10.2020 17:37 Відповісти
09.10.2020 17:37 Відповісти
аналогу "сивохи"...
09.10.2020 17:41 Відповісти
09.10.2020 17:41 Відповісти
не в тій Країні "білими" родились...

Нерасистські кредити: найбільший банк США виділить $8 млрд на іпотеку темношкірим
Банк обіцяє виділити «десятки мільярдів» на боротьбу з расовою дискримінацією
09.10.2020 17:40 Відповісти
09.10.2020 17:40 Відповісти
Ідіоти. Краще б виділили на освіту для чорношкірих дітей. Заміна "расової дискримінації чорних" "позитивною дискримінацією білих" (білі мають заробити а чорні просто отримати!) приведе до жахливих наслідків.
09.10.2020 18:28 Відповісти
09.10.2020 18:28 Відповісти
чорний - це чорний...
09.10.2020 19:14 Відповісти
09.10.2020 19:14 Відповісти
Я знав розумних негрів. Питання освіти і культури (середовище виховання) а не кольору шкіри. Ніггер це те паразитичне лайно яке продукується в гетто. Є білі "чорніші" за негрів...
09.10.2020 20:01 Відповісти
09.10.2020 20:01 Відповісти
23 квартиры на пару миллионов переселенцев.
09.10.2020 17:47 Відповісти
09.10.2020 17:47 Відповісти
аж на 10 квартир в запорожье
09.10.2020 18:27 Відповісти
09.10.2020 18:27 Відповісти
51% ВВП на утримання держапарату (285 000 осіб номенклатури) і 4 млн. гривень на квартири для 1,5 млн. переселенців які втратили свої квартири з вини держави... Це все що треба знати про жидобільшовиків при владі.
09.10.2020 18:32 Відповісти
09.10.2020 18:32 Відповісти
******,недельная зарплата Кобеля!Страна социальной справедливости.
09.10.2020 18:47 Відповісти
09.10.2020 18:47 Відповісти
Так прикинул что выходит около 4.6 тыс. у.е. за одну квартиру или дом. И где это такое жилье???? Или где нибудь в сраной глуши или опять же в зоне соприкосновения. А ведь надо еще наварить чинушам.... Что тогда останется?
09.10.2020 18:54 Відповісти
09.10.2020 18:54 Відповісти
покинуті хати по селах
09.10.2020 19:33 Відповісти
09.10.2020 19:33 Відповісти
грубо 4500 долларов на одно жилье(31 единица жилья по их плану). Я не представляю, что можно купить на эти деньги
09.10.2020 22:10 Відповісти
09.10.2020 22:10 Відповісти
23 квартиры и 8 домов за 4 ляма? это кукольные домики для Барби? )))))))
10.10.2020 10:37 Відповісти
10.10.2020 10:37 Відповісти
 
 