Кабмін виділив понад 4 млн грн для придбання житла для переселенців
Кабінет Міністрів розподілив субвенції з державного бюджету понад 4 млн грн для придбання житла внутрішньо переміщеним особам. За ці кошти планується придбати 23 квартири і 8 будинків
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 9 жовтня.
"Кабінет міністрів України на своєму засіданні 9 жовтня, розподілив субвенції з державного бюджету понад 4 млн грн для придбання житла внутрішньо переміщеним особам. Ще 1,7 млн виділять на це місцеві бюджети", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що за ці кошти планується придбати 23 квартири і 8 будинків для тимчасового проживання 90 переселенців.
аж 4 мільйони гривень на всіх переселенців!
