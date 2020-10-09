Кабмін виділив понад 4 млн грн для придбання житла для переселенців

Кабінет Міністрів розподілив субвенції з державного бюджету понад 4 млн грн для придбання житла внутрішньо переміщеним особам. За ці кошти планується придбати 23 квартири і 8 будинків

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 9 жовтня.

"Кабінет міністрів України на своєму засіданні 9 жовтня, розподілив субвенції з державного бюджету понад 4 млн грн для придбання житла внутрішньо переміщеним особам. Ще 1,7 млн ​​виділять на це місцеві бюджети", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за ці кошти планується придбати 23 квартири і 8 будинків для тимчасового проживання 90 переселенців.

Читайте також: Майже 40% переселенців не збираються повертатися на Донбас і в Крим навіть після їх звільнення, - опитування Міжнародної організації міграції