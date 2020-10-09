Кабмин выделил более 4 млн. грн для приобретения жилья для переселенцев
Кабинет Министров распределил субвенции из государственного бюджета более 4 млн грн для приобретения жилья внутренне перемещенным лицам. За эти средства планируется приобрести 23 квартиры и 8 домов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 октября.
"Кабинет министров Украины на своем заседании 9 октября, распределил субвенции из государственного бюджета более 4 млн грн для приобретения жилья внутренне перемещенным лицам. Еще 1,7 млн выделят на это местные бюджеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за эти средства планируется приобрести 23 квартиры и 8 домов для временного проживания 90 переселенцев.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Справка внутренне перемещенного лица доступна в приложении "Дія", - Минреинтеграции
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
аж 4 мільйони гривень на всіх переселенців!
Нерасистські кредити: найбільший банк США виділить $8 млрд на іпотеку темношкірим
Банк обіцяє виділити «десятки мільярдів» на боротьбу з расовою дискримінацією