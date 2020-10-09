РУС
Кабмин выделил более 4 млн. грн для приобретения жилья для переселенцев

Кабинет Министров распределил субвенции из государственного бюджета более 4 млн грн для приобретения жилья внутренне перемещенным лицам. За эти средства планируется приобрести 23 квартиры и 8 домов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 октября. 

"Кабинет министров Украины на своем заседании 9 октября, распределил субвенции из государственного бюджета более 4 млн грн для приобретения жилья внутренне перемещенным лицам. Еще 1,7 млн выделят на это местные бюджеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за эти средства планируется приобрести 23 квартиры и 8 домов для временного проживания 90 переселенцев.

жилье (917) Кабмин (14121) переселенцы (532)
Топ комментарии
+3
4 млн це 4 однушки в Києві
09.10.2020 17:36 Ответить
+3
Щедро ! Кому-то одному.
09.10.2020 17:37 Ответить
+3
51% ВВП на утримання держапарату (285 000 осіб номенклатури) і 4 млн. гривень на квартири для 1,5 млн. переселенців які втратили свої квартири з вини держави... Це все що треба знати про жидобільшовиків при владі.
09.10.2020 18:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
яка ж все ж таки зедрисня щедра!
аж 4 мільйони гривень на всіх переселенців!
09.10.2020 17:36 Ответить
ше й враховуючи те, що житло купують скоріш за все по постанові 280, а це стосується переважно ментів, які за замовчуванням УБД. просто переселенці х сосуть! нас в постанові 470 немає.
09.10.2020 17:57 Ответить
09.10.2020 17:36 Ответить
09.10.2020 17:37 Ответить
аналогу "сивохи"...
09.10.2020 17:41 Ответить
не в тій Країні "білими" родились...

Нерасистські кредити: найбільший банк США виділить $8 млрд на іпотеку темношкірим
Банк обіцяє виділити «десятки мільярдів» на боротьбу з расовою дискримінацією
09.10.2020 17:40 Ответить
Ідіоти. Краще б виділили на освіту для чорношкірих дітей. Заміна "расової дискримінації чорних" "позитивною дискримінацією білих" (білі мають заробити а чорні просто отримати!) приведе до жахливих наслідків.
09.10.2020 18:28 Ответить
чорний - це чорний...
09.10.2020 19:14 Ответить
Я знав розумних негрів. Питання освіти і культури (середовище виховання) а не кольору шкіри. Ніггер це те паразитичне лайно яке продукується в гетто. Є білі "чорніші" за негрів...
09.10.2020 20:01 Ответить
23 квартиры на пару миллионов переселенцев.
09.10.2020 17:47 Ответить
аж на 10 квартир в запорожье
09.10.2020 18:27 Ответить
09.10.2020 18:32 Ответить
******,недельная зарплата Кобеля!Страна социальной справедливости.
09.10.2020 18:47 Ответить
Так прикинул что выходит около 4.6 тыс. у.е. за одну квартиру или дом. И где это такое жилье???? Или где нибудь в сраной глуши или опять же в зоне соприкосновения. А ведь надо еще наварить чинушам.... Что тогда останется?
09.10.2020 18:54 Ответить
покинуті хати по селах
09.10.2020 19:33 Ответить
грубо 4500 долларов на одно жилье(31 единица жилья по их плану). Я не представляю, что можно купить на эти деньги
09.10.2020 22:10 Ответить
23 квартиры и 8 домов за 4 ляма? это кукольные домики для Барби? )))))))
10.10.2020 10:37 Ответить
 
 