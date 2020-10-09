На Миколаївщині відкрили Меморіал "Полеглим землякам у російсько-українській війні". ФОТО

У селищі Веселинове Миколаївської області відкрили Меморіальний комплекс "Полеглим землякам у російсько-українській війні, яка почалася в 2014 році".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

Меморіальний комплекс побудовано на території храму Першоапостольних Петра і Павла Православної церкви України.

Під час відкриття Меморіального комплексу, присутні згадали поіменно кожного полеглого героя і вшанували їх хвилиною мовчання.

Меморіал побудовано на кошти місцевого бюджету Веселинівського району і за кошти небайдужих громадян, меценатів, аграріїв і членів Громадської організації "Веселинівський союз патріотичних сил".

