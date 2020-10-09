УКР
2 693 31

У рамках декомунізації 6 парків і заповідників буде перейменовано, - Кабмін

Кабінет Міністрів схвалив перейменування шести територій і об'єктів природно-заповідного фонду в рамках декомунізації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

"Кабмін ухвалив проект постанови про перейменування деяких територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Йдеться про перейменування шести територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення у Вінницькій, Запорізькій та Черкаській областях у зв'язку із необхідністю виконання законів України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки та "Про географічні назви", - зазначив Мокан.

Зокрема, Кабмін схвалив перейменування у Вінницькій області:

- парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Жовтня" на "Парк ім. Н. Я. Гольденберга";

- парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. Леніна" на "Парк ім. І. Гегельського;

- парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького" на "Центральний парк ім. М. Леонтовича;

- лісового заказника загальнодержавного значення "Марксова дубина" на "Брацлавська дубина".

У Запорізькій області парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк Горького" буде перейменований на "Парк Новоолександрівський".

У Черкаській області парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" буде перейменований на "Парк Сосновий бір".

заповідник (105) перейменування (588) декомунізація (561)
+10
При чем тут заживем или не заживем? Коммуняки сколько насрали по всему бывшему совку, что теперь будм это дерьмо разгребать столетиями. Вот и ты и твои родители с дедушками и бабушками тоже есть жертвы коммуняцкого режима если у тебя в голове такое...
показати весь коментар
09.10.2020 18:58 Відповісти
+5
вот прям все сталина любили.
и не сравнивайте великого писателя с сухоруким психопатом параноиком.
показати весь коментар
09.10.2020 18:53 Відповісти
+4
Максим Горький - великий писатель, ещё до революции был очень популярен. Короче, "на дне".
показати весь коментар
09.10.2020 18:29 Відповісти
Максим Горький - великий писатель, ещё до революции был очень популярен. Короче, "на дне".
показати весь коментар
09.10.2020 18:29 Відповісти
В совке сталина любили до 1953 года, потом розлюбили со всеми вытекающими, сносом памятников и переименованием топонимов.
показати весь коментар
09.10.2020 18:38 Відповісти
вот прям все сталина любили.
и не сравнивайте великого писателя с сухоруким психопатом параноиком.
показати весь коментар
09.10.2020 18:53 Відповісти
Бич - опустившийся, спившийся человек, выполняющий сезонную работу.

бич россии м горький . В 1888-1889 и 1891-1892 годы скитался по югу россии;

В Америке м. горький столкнулся с реальностью, идущей вразрез с его ...
показати весь коментар
09.10.2020 19:19 Відповісти
ты написал бессмысленный набор слов.
впрочем, не читай Горького, не надо.
читай только идеологически правильные вещи.
показати весь коментар
09.10.2020 19:43 Відповісти
горький м ПЕРВЫЙ БИЧ россии
показати весь коментар
10.10.2020 11:07 Відповісти
Ця істота вважала українську мову "нарєчієм русского", та категорично заборонила тодішнім прихвостням переводити "Мать" на українську. Ти теж так вважаєш?
показати весь коментар
09.10.2020 19:31 Відповісти
Це саме ти так вважаєш.
показати весь коментар
09.10.2020 19:40 Відповісти
Теперь точно заживём!
показати весь коментар
09.10.2020 18:45 Відповісти
Ти - ні.
показати весь коментар
09.10.2020 18:53 Відповісти
Это обезьяний подход, устраивающий совок, люмпена и комуняк с ихней колбасой по 2.10 и концлагерями...
показати весь коментар
09.10.2020 20:24 Відповісти
При чем тут заживем или не заживем? Коммуняки сколько насрали по всему бывшему совку, что теперь будм это дерьмо разгребать столетиями. Вот и ты и твои родители с дедушками и бабушками тоже есть жертвы коммуняцкого режима если у тебя в голове такое...
показати весь коментар
09.10.2020 18:58 Відповісти
В моей семье жертв нет.
В моём роду - победители.
показати весь коментар
09.10.2020 19:31 Відповісти
Російські окупанти?
показати весь коментар
09.10.2020 19:39 Відповісти
Так, а как оно получается, что победители живут в дерьме, а побежденные в шоколаде?
показати весь коментар
09.10.2020 21:46 Відповісти
Так насрали, что все предприятия,электростанции, санатории, половину школ, библиотек ***** закрыли, и это коммунисты засрали, а не новая власть, конечно же.
показати весь коментар
09.10.2020 22:26 Відповісти
А они что вечные эти электростанции да санатории? Не приносит прибыли - нах** закрыть, продать и пр. Зачем тратить бюджетные деньги на содержание никому ненужных объектов?. Вот это была одна из причин развала совка. Неуклюжая громадина экономика рухнула как только ввели санкции за Афганистан и обвалили цены на нефть и газ. И экономика совка оказалась пшиком.
показати весь коментар
10.10.2020 09:09 Відповісти
А чего же ты не ответил на вот этот пост? https://censor.net/ru/comments/locate/3224056/019214b1-a1e1-7017-95b5-3834a44bfb7a
показати весь коментар
10.10.2020 09:11 Відповісти
Тобі що, електрики не вистачає, кацапе?
показати весь коментар
10.10.2020 10:55 Відповісти
Добре б, щоб такі здохли. Отоді б точно зажили!
показати весь коментар
09.10.2020 19:34 Відповісти
"Республіка ШКІД" - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
"Щит і меч" - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
Це злочин російськомовних без строку давності. (...і хай вони між собою розбираються, хто з них русскій, а хто єврей)
показати весь коментар
09.10.2020 18:46 Відповісти
В Харькове парк им. Горького останется парком им. Горького потому, что это был писатель, а не политический деятель.
показати весь коментар
09.10.2020 19:25 Відповісти
Это так только на первый взгляд, к сожалению...
показати весь коментар
09.10.2020 20:22 Відповісти
Якраз Горький був політичним "дєятєлєм"
показати весь коментар
10.10.2020 00:13 Відповісти
Давайте все разрушим, а затем ... А затем может некому будет строить и не на чём (земля скоро будет принадлежать не нам, украинцам)
показати весь коментар
10.10.2020 06:13 Відповісти
Опомнились!
А в Житомире до сих пор есть парк им. Гагарина, основанный.... барном-меценатом Иваном де Шодуаром, благодяря которому Житомир имеет уникальную, европейского уровня картинную галерею!
показати весь коментар
09.10.2020 20:20 Відповісти
Когда в рамках декоммунизации уберут старых коммунистов с наших глаз....а то они достали своими внучками, предложениями и переговорами...
показати весь коментар
09.10.2020 20:56 Відповісти
Щось тут зібралися якісь совкодрочєри. Все їм не так. Забудьте про горьких, совєтських і прочіх падлюк ненашенських!
показати весь коментар
10.10.2020 00:14 Відповісти
Це добре! Декомунізація не має стишувати свого поступу! Там ще роботи на роки!
показати весь коментар
10.10.2020 02:47 Відповісти
Вот она, победа-то! Ведь есть же, есть достижения! А может заодно и герб совдеповский со щита Родины-Матери содрать? Или так и будет в конце третьего десятилетия независимости Украины величественный герб СССР гордо сиять над столичным Киевом. Видать кишка тонка у декоммунизации-то...
показати весь коментар
10.10.2020 11:13 Відповісти
наконец то у занятых дошли руки.
показати весь коментар
10.10.2020 11:57 Відповісти
 
 