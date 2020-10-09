У рамках декомунізації 6 парків і заповідників буде перейменовано, - Кабмін
Кабінет Міністрів схвалив перейменування шести територій і об'єктів природно-заповідного фонду в рамках декомунізації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.
"Кабмін ухвалив проект постанови про перейменування деяких територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Йдеться про перейменування шести територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення у Вінницькій, Запорізькій та Черкаській областях у зв'язку із необхідністю виконання законів України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки та "Про географічні назви", - зазначив Мокан.
Зокрема, Кабмін схвалив перейменування у Вінницькій області:
- парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Жовтня" на "Парк ім. Н. Я. Гольденберга";
- парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. Леніна" на "Парк ім. І. Гегельського;
- парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького" на "Центральний парк ім. М. Леонтовича;
- лісового заказника загальнодержавного значення "Марксова дубина" на "Брацлавська дубина".
У Запорізькій області парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк Горького" буде перейменований на "Парк Новоолександрівський".
У Черкаській області парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" буде перейменований на "Парк Сосновий бір".
и не сравнивайте великого писателя с сухоруким психопатом параноиком.
бич россии м горький . В 1888-1889 и 1891-1892 годы скитался по югу россии;
В Америке м. горький столкнулся с реальностью, идущей вразрез с его ...
впрочем, не читай Горького, не надо.
читай только идеологически правильные вещи.
В моём роду - победители.
"Щит і меч" - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
Це злочин російськомовних без строку давності. (...і хай вони між собою розбираються, хто з них русскій, а хто єврей)
А в Житомире до сих пор есть парк им. Гагарина, основанный.... барном-меценатом Иваном де Шодуаром, благодяря которому Житомир имеет уникальную, европейского уровня картинную галерею!