У рамках декомунізації 6 парків і заповідників буде перейменовано, - Кабмін

Кабінет Міністрів схвалив перейменування шести територій і об'єктів природно-заповідного фонду в рамках декомунізації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

"Кабмін ухвалив проект постанови про перейменування деяких територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Йдеться про перейменування шести територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення у Вінницькій, Запорізькій та Черкаській областях у зв'язку із необхідністю виконання законів України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки та "Про географічні назви", - зазначив Мокан.

Зокрема, Кабмін схвалив перейменування у Вінницькій області:

- парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Жовтня" на "Парк ім. Н. Я. Гольденберга";

- парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. Леніна" на "Парк ім. І. Гегельського;

- парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького" на "Центральний парк ім. М. Леонтовича;

- лісового заказника загальнодержавного значення "Марксова дубина" на "Брацлавська дубина".

У Запорізькій області парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк Горького" буде перейменований на "Парк Новоолександрівський".

У Черкаській області парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" буде перейменований на "Парк Сосновий бір".

