В рамках декоммунизации 6 парков и заказников будут переименованы, - Кабмин
Кабинет министров одобрил переименование шести территорий и объектов природно-заповедного фонда в рамках декоммунизации,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.
"Кабмин принял проект постановления о переименовании некоторых территорий и объектов природно-заповедного фонда. Речь идет о переименовании 6 территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного значения в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях в связи с необходимостью выполнения законов Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики и "О географических названиях", - отметил Мокан.
В частности, Кабмин одобрил переименование в Винницкой области:
парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.50-летия Октября" в "Парк им.Н.Я. Гольденберга";
парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.Ленина" в "Парк им.И.Гегельского;
парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Центральный парк культуры и отдыха им.Горького" в "Центральный парк им. М. Леонтовича"; лесного заказника общегосударственного значения "Марксова дубина" в "Брацлавская дубина".
В Запорожской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк Горького" будет переименован в "Парк Новоалександровский".
В Черкасской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.50-летия советской власти" будет переименован в "Парк Сосновый бор".
и не сравнивайте великого писателя с сухоруким психопатом параноиком.
бич россии м горький . В 1888-1889 и 1891-1892 годы скитался по югу россии;
В Америке м. горький столкнулся с реальностью, идущей вразрез с его ...
впрочем, не читай Горького, не надо.
читай только идеологически правильные вещи.
В моём роду - победители.
"Щит і меч" - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
Це злочин російськомовних без строку давності. (...і хай вони між собою розбираються, хто з них русскій, а хто єврей)
А в Житомире до сих пор есть парк им. Гагарина, основанный.... барном-меценатом Иваном де Шодуаром, благодяря которому Житомир имеет уникальную, европейского уровня картинную галерею!