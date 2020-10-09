В рамках декоммунизации 6 парков и заказников будут переименованы, - Кабмин

Кабинет министров одобрил переименование шести территорий и объектов природно-заповедного фонда в рамках декоммунизации,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

"Кабмин принял проект постановления о переименовании некоторых территорий и объектов природно-заповедного фонда. Речь идет о переименовании 6 территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного значения в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях в связи с необходимостью выполнения законов Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики и "О географических названиях", - отметил Мокан.

В частности, Кабмин одобрил переименование в Винницкой области:

парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.50-летия Октября" в "Парк им.Н.Я. Гольденберга";

парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.Ленина" в "Парк им.И.Гегельского;

парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Центральный парк культуры и отдыха им.Горького" в "Центральный парк им. М. Леонтовича"; лесного заказника общегосударственного значения "Марксова дубина" в "Брацлавская дубина".

В Запорожской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк Горького" будет переименован в "Парк Новоалександровский".

В Черкасской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.50-летия советской власти" будет переименован в "Парк Сосновый бор".

