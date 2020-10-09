РУС
В рамках декоммунизации 6 парков и заказников будут переименованы, - Кабмин

В рамках декоммунизации 6 парков и заказников будут переименованы, - Кабмин

Кабинет министров одобрил переименование шести территорий и объектов природно-заповедного фонда в рамках декоммунизации,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

"Кабмин принял проект постановления о переименовании некоторых территорий и объектов природно-заповедного фонда. Речь идет о переименовании 6 территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного значения в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях в связи с необходимостью выполнения законов Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики и "О географических названиях", - отметил Мокан.

В частности, Кабмин одобрил переименование в Винницкой области:

парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.50-летия Октября" в "Парк им.Н.Я. Гольденберга";

парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.Ленина" в "Парк им.И.Гегельского;

парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Центральный парк культуры и отдыха им.Горького" в "Центральный парк им. М. Леонтовича"; лесного заказника общегосударственного значения "Марксова дубина" в "Брацлавская дубина".

В Запорожской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк Горького" будет переименован в "Парк Новоалександровский".

В Черкасской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.50-летия советской власти" будет переименован в "Парк Сосновый бор".

При чем тут заживем или не заживем? Коммуняки сколько насрали по всему бывшему совку, что теперь будм это дерьмо разгребать столетиями. Вот и ты и твои родители с дедушками и бабушками тоже есть жертвы коммуняцкого режима если у тебя в голове такое...
вот прям все сталина любили.
и не сравнивайте великого писателя с сухоруким психопатом параноиком.
Максим Горький - великий писатель, ещё до революции был очень популярен. Короче, "на дне".
показать весь комментарий
09.10.2020 18:29 Ответить
Максим Горький - великий писатель, ещё до революции был очень популярен. Короче, "на дне".
В совке сталина любили до 1953 года, потом розлюбили со всеми вытекающими, сносом памятников и переименованием топонимов.
вот прям все сталина любили.
и не сравнивайте великого писателя с сухоруким психопатом параноиком.
Бич - опустившийся, спившийся человек, выполняющий сезонную работу.

бич россии м горький . В 1888-1889 и 1891-1892 годы скитался по югу россии;

В Америке м. горький столкнулся с реальностью, идущей вразрез с его ...
ты написал бессмысленный набор слов.
впрочем, не читай Горького, не надо.
читай только идеологически правильные вещи.
горький м ПЕРВЫЙ БИЧ россии
Ця істота вважала українську мову "нарєчієм русского", та категорично заборонила тодішнім прихвостням переводити "Мать" на українську. Ти теж так вважаєш?
Це саме ти так вважаєш.
Теперь точно заживём!
Ти - ні.
Это обезьяний подход, устраивающий совок, люмпена и комуняк с ихней колбасой по 2.10 и концлагерями...
При чем тут заживем или не заживем? Коммуняки сколько насрали по всему бывшему совку, что теперь будм это дерьмо разгребать столетиями. Вот и ты и твои родители с дедушками и бабушками тоже есть жертвы коммуняцкого режима если у тебя в голове такое...
В моей семье жертв нет.
В моём роду - победители.
Російські окупанти?
Так, а как оно получается, что победители живут в дерьме, а побежденные в шоколаде?
Так насрали, что все предприятия,электростанции, санатории, половину школ, библиотек ***** закрыли, и это коммунисты засрали, а не новая власть, конечно же.
А они что вечные эти электростанции да санатории? Не приносит прибыли - нах** закрыть, продать и пр. Зачем тратить бюджетные деньги на содержание никому ненужных объектов?. Вот это была одна из причин развала совка. Неуклюжая громадина экономика рухнула как только ввели санкции за Афганистан и обвалили цены на нефть и газ. И экономика совка оказалась пшиком.
А чего же ты не ответил на вот этот пост? https://censor.net/ru/comments/locate/3224056/019214b1-a1e1-7017-95b5-3834a44bfb7a
Тобі що, електрики не вистачає, кацапе?
Добре б, щоб такі здохли. Отоді б точно зажили!
"Республіка ШКІД" - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
"Щит і меч" - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
Це злочин російськомовних без строку давності. (...і хай вони між собою розбираються, хто з них русскій, а хто єврей)
В Харькове парк им. Горького останется парком им. Горького потому, что это был писатель, а не политический деятель.
Это так только на первый взгляд, к сожалению...
Якраз Горький був політичним "дєятєлєм"
Давайте все разрушим, а затем ... А затем может некому будет строить и не на чём (земля скоро будет принадлежать не нам, украинцам)
Опомнились!
А в Житомире до сих пор есть парк им. Гагарина, основанный.... барном-меценатом Иваном де Шодуаром, благодяря которому Житомир имеет уникальную, европейского уровня картинную галерею!
Когда в рамках декоммунизации уберут старых коммунистов с наших глаз....а то они достали своими внучками, предложениями и переговорами...
Щось тут зібралися якісь совкодрочєри. Все їм не так. Забудьте про горьких, совєтських і прочіх падлюк ненашенських!
Це добре! Декомунізація не має стишувати свого поступу! Там ще роботи на роки!
Вот она, победа-то! Ведь есть же, есть достижения! А может заодно и герб совдеповский со щита Родины-Матери содрать? Или так и будет в конце третьего десятилетия независимости Украины величественный герб СССР гордо сиять над столичным Киевом. Видать кишка тонка у декоммунизации-то...
наконец то у занятых дошли руки.
