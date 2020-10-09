На вимогу Медведчука і Кузьміна прокуратура відкрила справу проти Турчинова (оновлено). ДОКУМЕНТ
Офіс генерального прокурора за рішенням Печерського райсуду почав кримінальне провадження проти ексголови Верховної Ради Олександра Турчинова. Заявник - депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмін.
Про це Кузьмін повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Генпрокуратура виконала ухвалу суду і своїм листом офіційно підтвердила порушення кримінальної справи проти Турчинова, який відмовився виконувати Мінські угоди в частині амністії учасникам подій на Донбасі", - написав Кузьмін.
Опубліковані ним документи свідчать, що заяву про "злочин" Турчинова Кузьмін подав 5 серпня 2020 року.
Заступник генпрокурора часів Януковича звинувачує Турчинова в тому, що той нібито не підписав вчасно прийнятий Верховною Радою у вересні 2014 року закон "Про недопущення переслідування і покарання осіб - учасників подій на території Донецької та Луганської областей".
Раніше разом з главою політради ОТЗЖ, кумом Путіна Віктором Медведчуком Кузьмін подавав до Верховної Ради запит про долю законопроекту №5082.
