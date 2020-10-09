УКР
На вимогу Медведчука і Кузьміна прокуратура відкрила справу проти Турчинова (оновлено). ДОКУМЕНТ

Офіс генерального прокурора за рішенням Печерського райсуду почав кримінальне провадження проти ексголови Верховної Ради Олександра Турчинова. Заявник - депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

Про це Кузьмін повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Генпрокуратура виконала ухвалу суду і своїм листом офіційно підтвердила порушення кримінальної справи проти Турчинова, який відмовився виконувати Мінські угоди в частині амністії учасникам подій на Донбасі", - написав Кузьмін.

Опубліковані ним документи свідчать, що заяву про "злочин" Турчинова Кузьмін подав 5 серпня 2020 року.

Читайте також: За поданням депутатів ОПЗЖ Печерський суд зобов'язав відкрити чергове кримінальне провадження проти Турчинова і Порошенка

Заступник генпрокурора часів Януковича звинувачує Турчинова в тому, що той нібито не підписав вчасно прийнятий Верховною Радою у вересні 2014 року закон "Про недопущення переслідування і покарання осіб - учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

Раніше разом з главою політради ОТЗЖ, кумом Путіна Віктором Медведчуком Кузьмін подавав до Верховної Ради запит про долю законопроекту №5082.

На вимогу Медведчука і Кузьміна прокуратура відкрила справу проти Турчинова (оновлено) 01
На вимогу Медведчука і Кузьміна прокуратура відкрила справу проти Турчинова (оновлено) 02

Кузьмін Ренат (106) Медведчук Віктор (1719) Турчинов Олександр (1136) кримінальна справа (523)
+142
По требованию Медведчука и Кузьмина прокуратура открыла дело против Турчинова - Цензор.НЕТ 3018
09.10.2020 18:41 Відповісти
+130
По требованию Медведчука и Кузьмина прокуратура открыла дело против Турчинова - Цензор.НЕТ 5289
09.10.2020 18:36 Відповісти
+128
зебилота уже даже не шифруется
09.10.2020 18:35 Відповісти
То тепер Турчинов винний, що кум медвечука захопив Крим ?
10.10.2020 14:03 Відповісти
Маразм...в цій країні плодиться лише маразм....
Бо такий народ.
10.10.2020 14:04 Відповісти
Мне одной кажется, что ураинцы вже занадто толераентi по отношению к "свободномыслящим" ? Демократия демократией, но отвечать кто будет. Сначала разбежались кто куда, а теперь стремятся тех, кто должен был заставить их ответить, "поставить в стойло". Ведь раньше им и в голову не приходило, что к ним может быть применим закон.
10.10.2020 14:12 Відповісти
Пресс-секретарь президента Украины https://nv.ua/tags/julia_mendel.html Юлия Мендель в комментарии НВ подвела итоги визита украинского главы https://nv.ua/tags/vladimir-zelenskij.html Владимира Зеленского в Великобританию, который завершился 8 октября.
Руководитель пресс-службы президента назвала документы, подписанные в рамках встречи лидеров двух стран, «историческими».ЗЕлені виродки не хваляться, як надавали по сраці Вовці в ЄС , не хваляться тим, що його кремлівлівський начальник Єрмак заявив у Лондоні про задобрення уХйла ... Вони вихваляються тим , що максимум могло зробити НАТО від імені однієї з головних країн-учасниць, щоб затягти Вовку у співпрацю під час виборів, у той час як СлугиНелоха все більше поадють голос в підтримку опозажопі! ...
10.10.2020 15:02 Відповісти
На вимогу Медведчука і Кузьміна прокуратура відкрила справу проти Турчинова (оновлено) - Цензор.НЕТ 1989
10.10.2020 15:04 Відповісти
Вся власть, в том числе и депутаты - вонючее ворье. Просто они болеют за разные команды, а суть одна.
Тех, кто мог наступить им на яйца или убили, или лишили гражданства и выдворили из Украины.
10.10.2020 17:09 Відповісти
Все понятно с этой властью. Вопрос что делать будем?
10.10.2020 17:59 Відповісти
Гниди зовсім знахабніли, новий Майдан слід починати з перекриття кордонів та блокування аеродромів.
10.10.2020 18:54 Відповісти
https://www.stopfake.org/ru/glavnaya-2/ - - - - - - .

.
ЭТО ПИПЕЦ !! .
. .
10.10.2020 19:20 Відповісти
это писец полный...
10.10.2020 22:53 Відповісти
За заявою відвертого зрадника й ворога України відкривають справу .... не зрадника спджають до в'язниці ні.... це якийсь сюр... бракує слів.
11.10.2020 01:03 Відповісти
Не за заявою, а по решению "пещерного" суда.
Суді никто реформировать не собирается и не собирался, к сожалению...
11.10.2020 08:50 Відповісти
Это зеленый БАНТУСТАН а не страна. Ничего хорошего там не будет а жизнь одна.
11.10.2020 03:43 Відповісти
Это зеленая страна под названием ДНО !
11.10.2020 08:04 Відповісти
