Труханов агітує за себе прямо з сайту міськради, - ОПОРА

Офіційний сайт Одеської міської ради містить вкладку "Онлайн-платформа звітності Одеського міського голови" Геннадія Труханова, при переході на яку відкривається інший сайт зі словами, схожими на назву його партії - "Довіряй ділам".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська мережа ОПОРА з посиланням на сторінку Одеської міськради.

Так, на головній сторінці сайту Одеської міськради є вкладка "Міська влада", в якій відкривається інша - "Онлайн-платформа звітності Одеського міського голови". При натисканні користувача перенаправляє на сайт, присвячений роботі Труханова.

Цей сайт містить біографію Труханова, новини про його діяльність на посаді міського голови (наприклад, робочі зустрічі тощо), звіти про його роботу, передвиборчу програму "7:40 Стратегія для Одеси", "Карта справ" із нанесеними на міську карту об'єктами будівництва, доброустрою, ремонтів міської інфраструктури, виконаними за рахунок бюджету впродовж 2015-2020 років.

Зазначимо, що Труханова висунула на місцеві вибори Одеська міська організація політичної партії "Довіряй ділам".

Так, згідно із законодавством, до передвиборчої агітації належить і використання символіки, гімну, розпізнавальних знаків, передвиборчих гасел.

Як пояснила обласна координаторка спостереження за виборами мережі ОПОРА Анастасія Матвієнко, "Довіряй ділам" є назвою партії і одночасно може розглядатися як передвиборче гасло цієї організації партії.

Крім того, на самому вебресурсі розмістили передвиборчу програму, яка також не може розглядатися поза контекстом виборчого процесу, в якому чинний мер Одеси бере участь як кандидат на цю ж посаду.

"Інформація, яка розміщується на вебсайті, має ознаки такої, що ототожнює виконання Одеським міським головою повноважень на посаді, а також участь у виборчих перегонах за цю посаду", - зазначила вона.

У пресслужбі Одеської міської ради на питання ОПОРИ, чому на сайті, що відкривається з офіційного вебресурсу міськради, використовується назва партії, відповіли: "Слова "Довіряй ділам" у цьому випадку є звичайним словосполученням, а не назвою партії. Жодної партійної символіки на офіційних ресурсах Одеської міської ради немає".