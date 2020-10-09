Труханов агітує за себе прямо з сайту міськради, - ОПОРА
Офіційний сайт Одеської міської ради містить вкладку "Онлайн-платформа звітності Одеського міського голови" Геннадія Труханова, при переході на яку відкривається інший сайт зі словами, схожими на назву його партії - "Довіряй ділам".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська мережа ОПОРА з посиланням на сторінку Одеської міськради.
Так, на головній сторінці сайту Одеської міськради є вкладка "Міська влада", в якій відкривається інша - "Онлайн-платформа звітності Одеського міського голови". При натисканні користувача перенаправляє на сайт, присвячений роботі Труханова.
Цей сайт містить біографію Труханова, новини про його діяльність на посаді міського голови (наприклад, робочі зустрічі тощо), звіти про його роботу, передвиборчу програму "7:40 Стратегія для Одеси", "Карта справ" із нанесеними на міську карту об'єктами будівництва, доброустрою, ремонтів міської інфраструктури, виконаними за рахунок бюджету впродовж 2015-2020 років.
Зазначимо, що Труханова висунула на місцеві вибори Одеська міська організація політичної партії "Довіряй ділам".
Так, згідно із законодавством, до передвиборчої агітації належить і використання символіки, гімну, розпізнавальних знаків, передвиборчих гасел.
Як пояснила обласна координаторка спостереження за виборами мережі ОПОРА Анастасія Матвієнко, "Довіряй ділам" є назвою партії і одночасно може розглядатися як передвиборче гасло цієї організації партії.
Крім того, на самому вебресурсі розмістили передвиборчу програму, яка також не може розглядатися поза контекстом виборчого процесу, в якому чинний мер Одеси бере участь як кандидат на цю ж посаду.
"Інформація, яка розміщується на вебсайті, має ознаки такої, що ототожнює виконання Одеським міським головою повноважень на посаді, а також участь у виборчих перегонах за цю посаду", - зазначила вона.
У пресслужбі Одеської міської ради на питання ОПОРИ, чому на сайті, що відкривається з офіційного вебресурсу міськради, використовується назва партії, відповіли: "Слова "Довіряй ділам" у цьому випадку є звичайним словосполученням, а не назвою партії. Жодної партійної символіки на офіційних ресурсах Одеської міської ради немає".
Одесса - «позеленела»!
Огромные билборды зелено-желтого цвета, на каждом углу славного города вопиют к будущим избирателям и сообщают, что: «Одессу обижают». «Одессу - раскрадывают». «Спасем Одессу!».
«Спасителями» Южной Жемчужины и заказчиками билбордов являются уже знакомые лица. В «слуги народа» рвётся господин «Подсчитай», сфальсифицировавший результаты выборов президента Украины в 2004 году. Еще один «спаситель» пока живет в Киеве, по роду деятельности - «хранитель мочи Бубочки», сфальсифицировал результаты анализов криворожца.
Год назад в рекламных предвыборных роликах всех граждан Украины называли «президентами», а учителям обещали повысить зарплату до 4 000 ЕВРО. Сейчас электорату на билбордах сулят стать «господарем земли». Вспоминается совковый афоризм: «Землю - крестьянам, хлеб - коммунистам!».
Лидирует среди кандидатов в мэры Одессы, офицер ФСБ, гражданин Московии, Греции и Украины нынешний русскоговорящий мэр Геннадий Труханов. Он закопал на поселке Котовского на детской площадке старые покрышки от «Камазов» и покрасил их краской.
Пророссийский господин Труханов, в интервью журналисту телеканала называл жителей Жемчужины, которые высаживали саженцы деревьев на Французском бульваре - «ШИЗОФРЕНИКАМИ».
Когда «титушки» и нанятые некоторыми депутатами-олигархами Облсовета «бомжи» стали по ночам подпиливать стволы столетних деревьев в Лузановском парке, а работники «Зелентреста» в дневное время стали спиливать погибшие деревья и продавать их на дрова, то остроумные одесситы переименовали его партию «ДОВЕРЯЙ ДЕЛАМ» в «ДОВЕРЯЙ ДРОВАМ».
Об этом сказал прокурор Максим Кравченко в ходе дебатов, передает https://censor.net/, со ссылкой на https://ukranews.com/news/638676-truhanovu-grozit-12-let-tyurmy "Украинские новости".
Прокурор просит суд признать 8 обвиняемых, в том числе Труханова, виновными в завладении 92,659 млн гривен госсредств при покупке здания завода "Краян" по завышенной стоимости. Эти средства прокуратура просит конфисковать с арестованных счетов фирмы "Девелопмент Элит".
САП обращает внимание, что Труханов имел до 2017 года паспорт гражданина России и, по данным Интерпола, человек с такой же внешностью находится в международном розыске. Труханова прокуратура называет организатором преступной схемы.Источник: https://censor.net/n3134162