Труханов агитирует за себя прямо с сайта горсовета, - ОПОРА

Официальный сайт Одесского городского совета содержит вкладку "Онлайн-платформа отчетности Одесского городского головы" Геннадия Труханова, при переходе на которую открывается другой сайт со словами, похожими на название его партии - "Доверяй делам".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная сеть ОПОРА со ссылкой на страницу Одесского горсовета.

Так, на главной странице сайта Одесского горсовета есть вкладка "Городская власть", в которой открывается другая - "Онлайн-платформа отчетности Одесского городского головы". При нажатии пользователя перенаправляет на сайт, посвященный работе Труханова.

Этот сайт содержит биографию Труханова, новости о его деятельности на посту городского головы (например, рабочие встречи и т.д.), отчеты о его работе, предвыборная программа "7:40 Стратегия для Одессы", "Карта дел" с нанесенными на городскую карту объектами строительства, доброустрою, ремонтов городской инфраструктуры, выполненными за счет бюджета в течение 2015-2020 годов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одно дело против мэра Одессы Труханова не закрыто, - глава САП Холодницкий

Отметим, что Труханова выдвинула на местные выборы Одесская городская организация политической партии "Доверяй делам".
Так, согласно законодательству, к предвыборной агитации относится и использование символики, гимна, опознавательных знаков, предвыборных лозунгов.

Как пояснила областная координатор наблюдения за выборами сети ОПОРА Анастасия Матвиенко, "Доверяй делам" является названием партии и одновременно может рассматриваться как предвыборный лозунг этой организации партии.

Кроме того, на самом веб-ресурсе разместили предвыборную программу, которая также не может рассматриваться вне контекста избирательного процесса, в котором действующий мэр Одессы участвует в качестве кандидата на эту же должность.

"Информация, которая размещается на веб-сайте, имеет признаки такой, что отождествляет выполнения Одесским городским головой полномочий в должности, а также участие в избирательной гонке за эту должность", - отметила она.

В Пресс-служба Одесского городского совета на вопрос ОПОРЫ, почему на сайте, открывающийся с официального веб-ресурса горсовета, используется название партии, ответили: "Слова "Доверяй делам" в данном случае является обычным словосочетанием, а не названием партии. Никакой партийной символики на официальных ресурсах Одесского городского совета нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" может попытаться сформировать коалицию с партией Труханова в Одессе, - источник в партии

+4
А должен из СИЗО.
09.10.2020 20:45 Ответить
+3
Когда уже будет заголовок-"труханов висит прямо на ветке осины".
09.10.2020 20:53 Ответить
А должен из СИЗО.
09.10.2020 20:45 Ответить
Тока лысый офицэр ФСБ, храшданин Греции и Московии может (и хочет) спасти Одессу от легочной чумы
Одесса - «позеленела»!
Огромные билборды зелено-желтого цвета, на каждом углу славного города вопиют к будущим избирателям и сообщают, что: «Одессу обижают». «Одессу - раскрадывают». «Спасем Одессу!».
«Спасителями» Южной Жемчужины и заказчиками билбордов являются уже знакомые лица. В «слуги народа» рвётся господин «Подсчитай», сфальсифицировавший результаты выборов президента Украины в 2004 году. Еще один «спаситель» пока живет в Киеве, по роду деятельности - «хранитель мочи Бубочки», сфальсифицировал результаты анализов криворожца.
Год назад в рекламных предвыборных роликах всех граждан Украины называли «президентами», а учителям обещали повысить зарплату до 4 000 ЕВРО. Сейчас электорату на билбордах сулят стать «господарем земли». Вспоминается совковый афоризм: «Землю - крестьянам, хлеб - коммунистам!».
Лидирует среди кандидатов в мэры Одессы, офицер ФСБ, гражданин Московии, Греции и Украины нынешний русскоговорящий мэр Геннадий Труханов. Он закопал на поселке Котовского на детской площадке старые покрышки от «Камазов» и покрасил их краской.
Пророссийский господин Труханов, в интервью журналисту телеканала называл жителей Жемчужины, которые высаживали саженцы деревьев на Французском бульваре - «ШИЗОФРЕНИКАМИ».
Когда «титушки» и нанятые некоторыми депутатами-олигархами Облсовета «бомжи» стали по ночам подпиливать стволы столетних деревьев в Лузановском парке, а работники «Зелентреста» в дневное время стали спиливать погибшие деревья и продавать их на дрова, то остроумные одесситы переименовали его партию «ДОВЕРЯЙ ДЕЛАМ» в «ДОВЕРЯЙ ДРОВАМ».
10.10.2020 13:22 Ответить
там всєм всьо пох...
09.10.2020 20:49 Ответить
Когда уже будет заголовок-"труханов висит прямо на ветке осины".
09.10.2020 20:53 Ответить
Только вместе с *********!
09.10.2020 23:06 Ответить
Наглость для скота оружие против людей
09.10.2020 21:19 Ответить
А рюкзаков-Аваков, разумеется, никаких нарушений НЕ ВИДИТ?
09.10.2020 21:32 Ответить
Ну а чого соромитись?
09.10.2020 21:58 Ответить
Все они наглые воры! Мой любимый Филатов вообще себя за бюджетные средства пиарит. Прямо через Прозорро, не стестняется
09.10.2020 22:04 Ответить
Лохи, доверяй ворам.
09.10.2020 22:18 Ответить
Гораздо лучше было бы, если б агитировал себя из СИЗО.
09.10.2020 23:23 Ответить
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Малиновский районный суд Одессы приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в присвоении 92,7 млн гривен при покупке здания завода "Краян".
Об этом сказал прокурор Максим Кравченко в ходе дебатов, передает https://censor.net/, со ссылкой на https://ukranews.com/news/638676-truhanovu-grozit-12-let-tyurmy "Украинские новости".
Прокурор просит суд признать 8 обвиняемых, в том числе Труханова, виновными в завладении 92,659 млн гривен госсредств при покупке здания завода "Краян" по завышенной стоимости. Эти средства прокуратура просит конфисковать с арестованных счетов фирмы "Девелопмент Элит".
САП обращает внимание, что Труханов имел до 2017 года паспорт гражданина России и, по данным Интерпола, человек с такой же внешностью находится в международном розыске. Труханова прокуратура называет организатором преступной схемы.Источник: https://censor.net/n3134162
10.10.2020 13:24 Ответить
 
 