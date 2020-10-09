Труханов агитирует за себя прямо с сайта горсовета, - ОПОРА

Официальный сайт Одесского городского совета содержит вкладку "Онлайн-платформа отчетности Одесского городского головы" Геннадия Труханова, при переходе на которую открывается другой сайт со словами, похожими на название его партии - "Доверяй делам".

об этом сообщает общественная сеть ОПОРА со ссылкой на страницу Одесского горсовета.

Так, на главной странице сайта Одесского горсовета есть вкладка "Городская власть", в которой открывается другая - "Онлайн-платформа отчетности Одесского городского головы". При нажатии пользователя перенаправляет на сайт, посвященный работе Труханова.

Этот сайт содержит биографию Труханова, новости о его деятельности на посту городского головы (например, рабочие встречи и т.д.), отчеты о его работе, предвыборная программа "7:40 Стратегия для Одессы", "Карта дел" с нанесенными на городскую карту объектами строительства, доброустрою, ремонтов городской инфраструктуры, выполненными за счет бюджета в течение 2015-2020 годов.

Отметим, что Труханова выдвинула на местные выборы Одесская городская организация политической партии "Доверяй делам".

Так, согласно законодательству, к предвыборной агитации относится и использование символики, гимна, опознавательных знаков, предвыборных лозунгов.

Как пояснила областная координатор наблюдения за выборами сети ОПОРА Анастасия Матвиенко, "Доверяй делам" является названием партии и одновременно может рассматриваться как предвыборный лозунг этой организации партии.

Кроме того, на самом веб-ресурсе разместили предвыборную программу, которая также не может рассматриваться вне контекста избирательного процесса, в котором действующий мэр Одессы участвует в качестве кандидата на эту же должность.

"Информация, которая размещается на веб-сайте, имеет признаки такой, что отождествляет выполнения Одесским городским головой полномочий в должности, а также участие в избирательной гонке за эту должность", - отметила она.

В Пресс-служба Одесского городского совета на вопрос ОПОРЫ, почему на сайте, открывающийся с официального веб-ресурса горсовета, используется название партии, ответили: "Слова "Доверяй делам" в данном случае является обычным словосочетанием, а не названием партии. Никакой партийной символики на официальных ресурсах Одесского городского совета нет".

