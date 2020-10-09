УКР
Приватні лабораторії роблять до 20% тестів на COVID-19, - Степанов

Державні лабораторії роблять значно більше ПЛР-тестувань на COVID-19, ніж приватні.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання про співвідношення зроблених тестів у державних і приватних лабораторіях міністр відповів, що приватні лабораторії роблять до 20 відсотків тестів, решту роблять державні.

"19 відсотків, по-моєму, – це тести, зроблені в приватних лабораторіях, і 80–81 відсоток – це тести, які робить держава – державні заклади або комунальні заклади охорони здоров’я", – сказав Степанов.

На уточнювальне запитання про те, чому такої статистики немає у відкритому доступі і чи правда, що МОЗ її приховує, Степанов відповів: "Про це вам офіційно говорить міністр охорони здоров’я. Я думаю, що це найяскравіше підтвердження того, що це – відкрита статистика, і МОЗ взагалі нічого не приховує і відверто говорить, яка в нас ситуація".

Читайте також: МОЗ планує до грудня проводити до 50 тис. ПЛР-тестів на добу

В Україні на здачу і отримання результату гарантованого державою безоплатного ПЛР-тесту доводиться чекати до трьох тижнів. У зв’язку з цим багато хто звертається до приватних лабораторій, де коронавірус діагностують швидко, але за гроші – від 700 гривень і дорожче.

9 жовтня уряд ухвалив рішення, яке дасть можливість безплатно або значно дешевше, ніж зараз, здати тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення COVID-19 у приватній лабораторії. Степанов у коментарі Радіо Свобода вказав, що собівартість одного ПЛР-тесту становить від 700 до 800 гривень.

карантин (18172) тестування (462) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+4
Повторюсь
В Словакии тесты делают в палатках . Людей внутрь помещений не впускают для тестов
Запись на время через интернет
В Киеве НАПРОТИВ МОЗ недалеко от Дома Офицеров лаборатория делает тесты . ВХОД ЧЕРЕЗ ЖИЛОЕ ПАРАДНОЕ . Толпятся люди, тут же ходят жильцы с детьми
У МОЗ С ГОЛОВОЙ ВСЕ В ПОРЯДКЕ ???
показати весь коментар
09.10.2020 21:48 Відповісти
+3
И когда же в Украине хоть у кого то из властьимущих було впорядке с головой!? НИКОГДА! тк что любезный не задавайте глупых вопросов))))))))))))))
показати весь коментар
09.10.2020 21:53 Відповісти
+1
И съёдают 80 % выделенных на это из бюджета денег ?
показати весь коментар
09.10.2020 21:49 Відповісти
Повторюсь
В Словакии тесты делают в палатках . Людей внутрь помещений не впускают для тестов
Запись на время через интернет
В Киеве НАПРОТИВ МОЗ недалеко от Дома Офицеров лаборатория делает тесты . ВХОД ЧЕРЕЗ ЖИЛОЕ ПАРАДНОЕ . Толпятся люди, тут же ходят жильцы с детьми
У МОЗ С ГОЛОВОЙ ВСЕ В ПОРЯДКЕ ???
показати весь коментар
09.10.2020 21:48 Відповісти
И когда же в Украине хоть у кого то из властьимущих було впорядке с головой!? НИКОГДА! тк что любезный не задавайте глупых вопросов))))))))))))))
показати весь коментар
09.10.2020 21:53 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
09.10.2020 21:56 Відповісти
А когда в Украине было в порядке с головой у тех, кто выбирал ЭТИХ? ВСЕ ЭТИ ВИБОРЦЫ и взростили это падло... Так что вы хотите? Сдохнуть должно целое поколение совка гребаного... ВСЕ! Почти... и тогда можно говорить о чем то...
показати весь коментар
09.10.2020 23:04 Відповісти
И съёдают 80 % выделенных на это из бюджета денег ?
показати весь коментар
09.10.2020 21:49 Відповісти
Всё идёт к тому что в мире появится новый "налог " и он закрепится ,кроме того получается можно будет спец службам убрать человека опираясь на ковид и хрен кто докажет обратное
показати весь коментар
09.10.2020 21:51 Відповісти
а почему минздравовские так слабо участвуют в соревнованиях?
показати весь коментар
09.10.2020 21:54 Відповісти
теоретически все так сяк... не плохо выглядит, а на практике (да подальше от Киева) все эти слова выглядят пустой болтовней !!!
показати весь коментар
09.10.2020 21:58 Відповісти
Єта.Нє мєнісьтр,а діктаррь сь абізяньєй ліцой.
показати весь коментар
09.10.2020 22:32 Відповісти
В Європі вперше зареєстровано більше 100 тисяч нових заражень на коронавірус на добу.
Джерело: https://covid19.who.int/table дані ВООЗ, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-cases-idUSKBN26U1Q0 Reuters
Деталі: 9 жовтня в Європі зафіксували 109 749 - це рекордна кількість від початку пандемії. Всього заражень - майже 6,7 млн.
Загалом цього тижня в Європі фіксується більше випадків коронавірусу ніж в США, Бразилії, або Індії.
Україна, Чехія, Росія та Польща - серед тих восьми з десяти європейських країн, які цього тижня фіксують рекордні темпи заражень.
Протягом останніх трьох днів кількість заражень перевищувала 10 000 на день у Британії, Росії, Іспанії та Франції.
В Європі зареєстровано більше 16% всіх випадків заражень на коронавірус у світі і майже 22% смертей, пише Reuters.
показати весь коментар
09.10.2020 22:06 Відповісти
Частные лаборатории безсовисно выкачивают бабло с людей
показати весь коментар
09.10.2020 22:25 Відповісти
Цей чувік взагалі не розуміє, як воно у житті. От вообщеее. От тупо.
І здаеться, що вото тупо приколюеться.

А от ми вам компенсуемо лікуваня****!), обстеженя****!), тестуваня****!), ліжок тяжким вистачає****!), лікарі захищени****!), інша дурня. Усе все піздіш. Нажаль.
Воно то вз'їбется, а ми тут и будемо. Бо довбодятли.
показати весь коментар
09.10.2020 22:34 Відповісти
за 2500 грн... при этом еле успеваешь этим воспользоваться
показати весь коментар
09.10.2020 22:55 Відповісти
частные лаборатории?
«В государственных и коммунальных учреждениях охраны здоровья медицинская помощь предоставляется бесплатно» - хто максимку навчыв пидтыратыся конституцией?
показати весь коментар
09.10.2020 23:29 Відповісти
Ану поясни пес таку ситуацію! У чоловіка 43 років прихватило спину, а його "сімейний лікар" відправляє його на проходження тесту на корону пандемічну, і той тест дає позитивний результат. При тому, що він абсолютно не на те скаржився і ніяких симптомів, що його турбують з соплями не мав. Чоловік в шоці йде до приватної лікарні купляє за власні кошти тест за 1800 грн в цій лікарні і цей тест показує негативний результат! А "сімейним лікарям", як виявляєтьсядоплачують за кожного "виявленного" хворого на корону. Як то кажуть доплата за "шкідливість" Чоловік повертається до свого "сімейного" і влаштовує скандал на що та, як вони звикли просто цинічно хлопає своїми беньками і включає дурочку разом з головним лікарем, якого теж прийшлося витягти з кабінету. З такими "пандеміяи" і хитрожопими злодіями в нас вона буде вічно. То як ти пес смердящий поясниш таке?!
показати весь коментар
10.10.2020 10:41 Відповісти
 
 