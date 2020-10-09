Приватні лабораторії роблять до 20% тестів на COVID-19, - Степанов
Державні лабораторії роблять значно більше ПЛР-тестувань на COVID-19, ніж приватні.
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
На запитання про співвідношення зроблених тестів у державних і приватних лабораторіях міністр відповів, що приватні лабораторії роблять до 20 відсотків тестів, решту роблять державні.
"19 відсотків, по-моєму, – це тести, зроблені в приватних лабораторіях, і 80–81 відсоток – це тести, які робить держава – державні заклади або комунальні заклади охорони здоров’я", – сказав Степанов.
На уточнювальне запитання про те, чому такої статистики немає у відкритому доступі і чи правда, що МОЗ її приховує, Степанов відповів: "Про це вам офіційно говорить міністр охорони здоров’я. Я думаю, що це найяскравіше підтвердження того, що це – відкрита статистика, і МОЗ взагалі нічого не приховує і відверто говорить, яка в нас ситуація".
В Україні на здачу і отримання результату гарантованого державою безоплатного ПЛР-тесту доводиться чекати до трьох тижнів. У зв’язку з цим багато хто звертається до приватних лабораторій, де коронавірус діагностують швидко, але за гроші – від 700 гривень і дорожче.
9 жовтня уряд ухвалив рішення, яке дасть можливість безплатно або значно дешевше, ніж зараз, здати тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення COVID-19 у приватній лабораторії. Степанов у коментарі Радіо Свобода вказав, що собівартість одного ПЛР-тесту становить від 700 до 800 гривень.
В Словакии тесты делают в палатках . Людей внутрь помещений не впускают для тестов
Запись на время через интернет
В Киеве НАПРОТИВ МОЗ недалеко от Дома Офицеров лаборатория делает тесты . ВХОД ЧЕРЕЗ ЖИЛОЕ ПАРАДНОЕ . Толпятся люди, тут же ходят жильцы с детьми
У МОЗ С ГОЛОВОЙ ВСЕ В ПОРЯДКЕ ???
Джерело: https://covid19.who.int/table дані ВООЗ, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-cases-idUSKBN26U1Q0 Reuters
Деталі: 9 жовтня в Європі зафіксували 109 749 - це рекордна кількість від початку пандемії. Всього заражень - майже 6,7 млн.
Загалом цього тижня в Європі фіксується більше випадків коронавірусу ніж в США, Бразилії, або Індії.
Україна, Чехія, Росія та Польща - серед тих восьми з десяти європейських країн, які цього тижня фіксують рекордні темпи заражень.
Протягом останніх трьох днів кількість заражень перевищувала 10 000 на день у Британії, Росії, Іспанії та Франції.
В Європі зареєстровано більше 16% всіх випадків заражень на коронавірус у світі і майже 22% смертей, пише Reuters.
І здаеться, що вото тупо приколюеться.
А от ми вам компенсуемо лікуваня****!), обстеженя****!), тестуваня****!), ліжок тяжким вистачає****!), лікарі захищени****!), інша дурня. Усе все піздіш. Нажаль.
Воно то вз'їбется, а ми тут и будемо. Бо довбодятли.
«В государственных и коммунальных учреждениях охраны здоровья медицинская помощь предоставляется бесплатно» - хто максимку навчыв пидтыратыся конституцией?