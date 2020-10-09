Частные лаборатории делают до 20% тестов на COVID-19, - Степанов

Государственные лаборатории делают значительно больше ПЦР-тестов на COVID-19, чем частные.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос о соотношении сделанных тестов в государственных и частных лабораториях министр ответил, что частные лаборатории делают до 20 процентов тестов, остальные делают государственные.

"19 процентов, по-моему, - это тесты, сделанные в частных лабораториях, и 80-81 процент - это тесты, которые делает государство - государственные учреждения или коммунальные учреждения здравоохранения", - сказал Степанов.

На уточняющий вопрос о том, почему такой статистики нет в открытом доступе и правда ли, что Минздрав ее скрывает, Степанов ответил: "Об этом вам официально говорит министр здравоохранения. Я думаю, что это самое яркое подтверждение того, что это - открытая статистика, и Минздрав вообще ничего не скрывает и откровенно говорит, какая у нас ситуация".

В Украине на сдачу и получение результата гарантированного государством бесплатного ПЦР-теста приходится ждать до трех недель. В связи с этим многие обращаются к частным лабораториям, где коронавирус диагностируют быстро, но за деньги - от 700 гривен и дороже.

9 октября правительство приняло решение, которое даст возможность бесплатно или значительно дешевле, чем сейчас, сдать тесты полимеразной цепной реакции на выявление COVID-19 в частной лаборатории. Степанов в комментарии Радио Свобода отметил, что себестоимость одного ПЦР-теста составляет от 700 до 800 гривен.

