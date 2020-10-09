РУС
Частные лаборатории делают до 20% тестов на COVID-19, - Степанов

Государственные лаборатории делают значительно больше ПЦР-тестов на COVID-19, чем частные.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос о соотношении сделанных тестов в государственных и частных лабораториях министр ответил, что частные лаборатории делают до 20 процентов тестов, остальные делают государственные.

"19 процентов, по-моему, - это тесты, сделанные в частных лабораториях, и 80-81 процент - это тесты, которые делает государство - государственные учреждения или коммунальные учреждения здравоохранения", - сказал Степанов.

На уточняющий вопрос о том, почему такой статистики нет в открытом доступе и правда ли, что Минздрав ее скрывает, Степанов ответил: "Об этом вам официально говорит министр здравоохранения. Я думаю, что это самое яркое подтверждение того, что это - открытая статистика, и Минздрав вообще ничего не скрывает и откровенно говорит, какая у нас ситуация".

В Украине на сдачу и получение результата гарантированного государством бесплатного ПЦР-теста приходится ждать до трех недель. В связи с этим многие обращаются к частным лабораториям, где коронавирус диагностируют быстро, но за деньги - от 700 гривен и дороже.

9 октября правительство приняло решение, которое даст возможность бесплатно или значительно дешевле, чем сейчас, сдать тесты полимеразной цепной реакции на выявление COVID-19 в частной лаборатории. Степанов в комментарии Радио Свобода отметил, что себестоимость одного ПЦР-теста составляет от 700 до 800 гривен.

Автор: 

Повторюсь
В Словакии тесты делают в палатках . Людей внутрь помещений не впускают для тестов
Запись на время через интернет
В Киеве НАПРОТИВ МОЗ недалеко от Дома Офицеров лаборатория делает тесты . ВХОД ЧЕРЕЗ ЖИЛОЕ ПАРАДНОЕ . Толпятся люди, тут же ходят жильцы с детьми
У МОЗ С ГОЛОВОЙ ВСЕ В ПОРЯДКЕ ???
09.10.2020 21:48 Ответить
И когда же в Украине хоть у кого то из властьимущих було впорядке с головой!? НИКОГДА! тк что любезный не задавайте глупых вопросов))))))))))))))
09.10.2020 21:53 Ответить
И съёдают 80 % выделенных на это из бюджета денег ?
09.10.2020 21:49 Ответить
09.10.2020 21:48 Ответить
09.10.2020 21:53 Ответить
09.10.2020 21:56 Ответить
09.10.2020 23:04 Ответить
09.10.2020 21:49 Ответить
09.10.2020 21:51 Ответить
09.10.2020 21:54 Ответить
09.10.2020 21:58 Ответить
09.10.2020 22:32 Ответить
В Європі вперше зареєстровано більше 100 тисяч нових заражень на коронавірус на добу.
Джерело: https://covid19.who.int/table дані ВООЗ, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-cases-idUSKBN26U1Q0 Reuters
Деталі: 9 жовтня в Європі зафіксували 109 749 - це рекордна кількість від початку пандемії. Всього заражень - майже 6,7 млн.
Загалом цього тижня в Європі фіксується більше випадків коронавірусу ніж в США, Бразилії, або Індії.
Україна, Чехія, Росія та Польща - серед тих восьми з десяти європейських країн, які цього тижня фіксують рекордні темпи заражень.
Протягом останніх трьох днів кількість заражень перевищувала 10 000 на день у Британії, Росії, Іспанії та Франції.
В Європі зареєстровано більше 16% всіх випадків заражень на коронавірус у світі і майже 22% смертей, пише Reuters.
Частные лаборатории безсовисно выкачивают бабло с людей
Цей чувік взагалі не розуміє, як воно у житті. От вообщеее. От тупо.
І здаеться, що вото тупо приколюеться.

А от ми вам компенсуемо лікуваня****!), обстеженя****!), тестуваня****!), ліжок тяжким вистачає****!), лікарі захищени****!), інша дурня. Усе все піздіш. Нажаль.
Воно то вз'їбется, а ми тут и будемо. Бо довбодятли.
за 2500 грн... при этом еле успеваешь этим воспользоваться
частные лаборатории?
«В государственных и коммунальных учреждениях охраны здоровья медицинская помощь предоставляется бесплатно» - хто максимку навчыв пидтыратыся конституцией?
Ану поясни пес таку ситуацію! У чоловіка 43 років прихватило спину, а його "сімейний лікар" відправляє його на проходження тесту на корону пандемічну, і той тест дає позитивний результат. При тому, що він абсолютно не на те скаржився і ніяких симптомів, що його турбують з соплями не мав. Чоловік в шоці йде до приватної лікарні купляє за власні кошти тест за 1800 грн в цій лікарні і цей тест показує негативний результат! А "сімейним лікарям", як виявляєтьсядоплачують за кожного "виявленного" хворого на корону. Як то кажуть доплата за "шкідливість" Чоловік повертається до свого "сімейного" і влаштовує скандал на що та, як вони звикли просто цинічно хлопає своїми беньками і включає дурочку разом з головним лікарем, якого теж прийшлося витягти з кабінету. З такими "пандеміяи" і хитрожопими злодіями в нас вона буде вічно. То як ти пес смердящий поясниш таке?!
