У податкову повернулися "скрутки", - нардеп "Батьківщини" Крулько
"Скрутки" в податковій припинилися кілька місяців тому зі створенням у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії, але зараз вони знову повертаються.
Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" народний депутат від "Батьківщини", голова ТСК з розслідування корупції в податковій і на митниці Іван Крулько, інформує Цензор.НЕТ.
""Скрутки", які існували на той момент - вони вже просто стали неможливими і несумісними з життям взагалі економіки країни. ... Приблизно втрати бюджету кожного місяця оцінювалися від 2 до 4 млрд грн. Тобто, бюджет просто не отримував податок, який мав би отримати, який мав би піти на всі ті видатки, на соціальні стандарти, і так далі", - сказав Крулько.
За його словами, після заяв колишнього міністра фінансів Уманського і створення ТСК Ради "скрутки" припинилися.
"Приблизно десь на місяць-два все, стало затишшя. Тобто, скрутки дійсно приутихли, ми це бачили по аналізу... Зараз вони почали відновлюватися", - підкреслив депутат.
Крулько продемонстрував документи, що стосуються однієї з нових "скруток" у податковій.
"Суми - 28 млн грн зайшло, 27,7 млн грн пішло. Фактично, державний бюджет України не поповнився на цю суму, тому що це сума податку на додану вартість, який мав бути сплачений. Фактично, скрутка живе", - прокоментував він.
Голова ТСК додав, що тільки за його заявами правоохоронні органи розпочали 8 кримінальних проваджень.
"Але немає жодних підозр, немає нікого притягнутого до відповідальності", - отметил Крулько.
