У податкову повернулися "скрутки", - нардеп "Батьківщини" Крулько

У податкову повернулися "скрутки", - нардеп "Батьківщини" Крулько

"Скрутки" в податковій припинилися кілька місяців тому зі створенням у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії, але зараз вони знову повертаються.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" народний депутат від "Батьківщини", голова ТСК з розслідування корупції в податковій і на митниці Іван Крулько, інформує Цензор.НЕТ.

""Скрутки", які існували на той момент - вони вже просто стали неможливими і несумісними з життям взагалі економіки країни. ... Приблизно втрати бюджету кожного місяця оцінювалися від 2 до 4 млрд грн. Тобто, бюджет просто не отримував податок, який мав би отримати, який мав би піти на всі ті видатки, на соціальні стандарти, і так далі", - сказав Крулько.

За його словами, після заяв колишнього міністра фінансів Уманського і створення ТСК Ради "скрутки" припинилися.

"Приблизно десь на місяць-два все, стало затишшя. Тобто, скрутки дійсно приутихли, ми це бачили по аналізу... Зараз вони почали відновлюватися", - підкреслив депутат.

Читайте також: Бюджет завдяки боротьбі зі "схемами" і "скрутками" отримав додаткові кошти, - Марченко

Крулько продемонстрував документи, що стосуються однієї з нових "скруток" у податковій.

"Суми - 28 млн грн зайшло, 27,7 млн грн пішло. Фактично, державний бюджет України не поповнився на цю суму, тому що це сума податку на додану вартість, який мав бути сплачений. Фактично, скрутка живе", - прокоментував він.

Голова ТСК додав, що тільки за його заявами правоохоронні органи розпочали 8 кримінальних проваджень.

"Але немає жодних підозр, немає нікого притягнутого до відповідальності", - отметил Крулько.

+11
так ты ж хотел, шоб не Порошенко )))
09.10.2020 21:50 Відповісти
09.10.2020 21:50 Відповісти
+9
то есть целый год правления зе-лоха скручивали по 4 лярда грн в месяц?
09.10.2020 21:59 Відповісти
09.10.2020 21:59 Відповісти
+5
Так для этого квартальные дебилы и дорвались к власти, чтобы грабить страну!
09.10.2020 22:18 Відповісти
09.10.2020 22:18 Відповісти
так ты ж хотел, шоб не Порошенко )))
09.10.2020 21:50 Відповісти
09.10.2020 21:50 Відповісти
У вас один покровитель - 💩Каломойша !
09.10.2020 22:22 Відповісти
09.10.2020 22:22 Відповісти
та кто бы спорил, что покровитель Пороха - Коломойский )))
09.10.2020 22:33 Відповісти
09.10.2020 22:33 Відповісти
Такий самий злодій як і Йуля, і Педро і решта "державників".
09.10.2020 23:02 Відповісти
09.10.2020 23:02 Відповісти
а кто красава ?
09.10.2020 23:02 Відповісти
09.10.2020 23:02 Відповісти
До поки - ніхто.
09.10.2020 23:05 Відповісти
09.10.2020 23:05 Відповісти
ты предлагаешь безвластие в Украине ?

с какой целью ?
09.10.2020 23:07 Відповісти
09.10.2020 23:07 Відповісти
та вопрос не про меня.

вопрос в том, кого ты видишь во главе Украины
09.10.2020 23:17 Відповісти
09.10.2020 23:17 Відповісти
а ЦТФ-12 почему не подходит ?

Кацап, зачем ты одел украинский флаг ?
09.10.2020 23:39 Відповісти
09.10.2020 23:39 Відповісти
Твою мать, а они разве изчезали?
09.10.2020 21:52 Відповісти
09.10.2020 21:52 Відповісти
По ходу, да.
09.10.2020 21:54 Відповісти
09.10.2020 21:54 Відповісти
временная комиссия была куплена)))))))
09.10.2020 21:54 Відповісти
09.10.2020 21:54 Відповісти
А шо с акцизом на топливо ? Акциз ввели для строительства дорог с 2010, Но куда уходят
1, 8 млрд евро каждый год - загадка .
Дорог за эти 10 лет особенно и не построили ,
18 млрд проели чи в офшоры отправили .

Кстати акциз - это вроде была Юлиана идея ?
09.10.2020 21:55 Відповісти
09.10.2020 21:55 Відповісти
При Порохе строили!
09.10.2020 21:57 Відповісти
09.10.2020 21:57 Відповісти
Зараз дороги дійсно будуються, чи заперечите?
09.10.2020 21:59 Відповісти
09.10.2020 21:59 Відповісти
надо просто сравнить площадь уложенного и стоимость ...

я бы с удовольствием положил метр дороги за миллиард
09.10.2020 22:19 Відповісти
09.10.2020 22:19 Відповісти
Куди поклав?
10.10.2020 04:56 Відповісти
10.10.2020 04:56 Відповісти
то есть целый год правления зе-лоха скручивали по 4 лярда грн в месяц?
09.10.2020 21:59 Відповісти
09.10.2020 21:59 Відповісти
Так до того еще 10 лет спокойно скручивали. И не шумел никто.
10.10.2020 08:20 Відповісти
10.10.2020 08:20 Відповісти
Кстати, пора бы для народа новый правительственный телеканал организовать в стране и так же просто-душевно назвать его "скрутки".
09.10.2020 21:59 Відповісти
09.10.2020 21:59 Відповісти
В политике вроде порядок навели. Голоса не воруют. Зато в экономике ничего не делается. Зачем в Беларуси и России на 5 млрд в год покупают ГСМ, если Украине в наследство от СССР достались 6 НПЗ, в Беларуси всего 2? И оттуда идёт экспорт.

>Мировые цены на нефть падают второй год подряд, на рынке фиксируется перепроизводство "черного золота". Однако Украина, имея шесть нефтеперерабатывающих заводов, по-прежнему на 85% зависит от импорта нефтепродуктов. Оставшуюся часть покрывает приватовский Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта") и государственный Шебелинский газоперерабатывающий завод.
09.10.2020 22:03 Відповісти
09.10.2020 22:03 Відповісти
у тебя телефон какой модели ?

Этот ?

У податкову повернулися "скрутки", - нардеп "Батьківщини" Крулько - Цензор.НЕТ 7445
09.10.2020 22:22 Відповісти
09.10.2020 22:22 Відповісти
Мысль какую донести хотел? Не догоняю..
09.10.2020 22:26 Відповісти
09.10.2020 22:26 Відповісти
Ну как же ты можешь догнать мою мысль, если ты - совковый нафталин ? )))

В Швеции сколько выкупают ГСМ ?
09.10.2020 22:30 Відповісти
09.10.2020 22:30 Відповісти
ты дурак? или лечишся??
09.10.2020 22:39 Відповісти
09.10.2020 22:39 Відповісти
ты спрашиваешь с точки зрения психиатрии СССР ?
09.10.2020 22:50 Відповісти
09.10.2020 22:50 Відповісти
Подтверждаю. Все хотят сладко кушать.
09.10.2020 22:10 Відповісти
09.10.2020 22:10 Відповісти
а он не хочет скрутки...он хочет скрульки
09.10.2020 22:13 Відповісти
09.10.2020 22:13 Відповісти
Вот когда будут скрульки - тогда и претензии будут к той команде, а пока проблема - скрутки.
09.10.2020 22:29 Відповісти
09.10.2020 22:29 Відповісти
Так для этого квартальные дебилы и дорвались к власти, чтобы грабить страну!
09.10.2020 22:18 Відповісти
09.10.2020 22:18 Відповісти
Крулько-дурко, є одним із авторів "закону" Савченко "рік за два"... Це якщо хто не знає.
10.10.2020 08:06 Відповісти
10.10.2020 08:06 Відповісти
28 млн грн зашло, 27,7 млн грн ушло

Налоговая забрала лишние деньги. Затем вернула (но не всем).
10.10.2020 09:54 Відповісти
10.10.2020 09:54 Відповісти
 
 