В налоговую вернулись "скрутки", - нардеп "Батькивщины" Крулько

В налоговую вернулись "скрутки", - нардеп "Батькивщины" Крулько

"Скрутки" в налоговой прекратились несколько месяцев назад с созданием в Верховной Раде Временной следственной комиссии, но сейчас они опять возвращаются.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" народный депутат от "Батькивщины", глава ВСК по расследованию коррупции в налоговой и на таможне Иван Крулько, информирует Цензор.НЕТ.

""Скрутки", которые существовали на тот момент - они уже просто стали невозможными и несовместимыми с жизнью вообще экономики страны. ... Примерно потери бюджета каждый месяц оценивались от 2 до 4 млрд грн. То есть, бюджет просто не получал налог, который должен получить, который должен пойти на все те расходы, на социальные стандарты, и так далее", - сказал Крулько.

По его словам, после заявлений бывшего министра финансов Уманского и создания ВСК Рады "скрутки" прекратились.

"Примерно где-то на месяц-два все, стало затишье. То есть, скрутки действительно приутихли, мы это видели по анализу ... Сейчас они начали восстанавливаться", - подчеркнул депутат.

Крулько продемонстрировал документы, касающиеся одной из новых "скруток" в налоговой.

"Суммы: 28 млн грн зашло, 27,7 млн грн ушло. Фактически, государственный бюджет Украины не пополнился на эту сумму, потому что это сумма налога на добавленную стоимость, который должен быть оплачен. Фактически, скрутка живет", - прокомментировал он.

Глава ВСК добавил, что только по его заявлениям правоохранительные органы начали 8 уголовных производств.

"Но нет никаких подозрений, нет никого, привлеченного к ответственности", - отметил Крулько.

+11
так ты ж хотел, шоб не Порошенко )))
показать весь комментарий
09.10.2020 21:50 Ответить
+9
то есть целый год правления зе-лоха скручивали по 4 лярда грн в месяц?
показать весь комментарий
09.10.2020 21:59 Ответить
+5
Так для этого квартальные дебилы и дорвались к власти, чтобы грабить страну!
показать весь комментарий
09.10.2020 22:18 Ответить
так ты ж хотел, шоб не Порошенко )))
показать весь комментарий
09.10.2020 21:50 Ответить
У вас один покровитель - 💩Каломойша !
показать весь комментарий
09.10.2020 22:22 Ответить
та кто бы спорил, что покровитель Пороха - Коломойский )))
показать весь комментарий
09.10.2020 22:33 Ответить
Такий самий злодій як і Йуля, і Педро і решта "державників".
показать весь комментарий
09.10.2020 23:02 Ответить
а кто красава ?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:02 Ответить
До поки - ніхто.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:05 Ответить
ты предлагаешь безвластие в Украине ?

с какой целью ?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:07 Ответить
та вопрос не про меня.

вопрос в том, кого ты видишь во главе Украины
показать весь комментарий
09.10.2020 23:17 Ответить
а ЦТФ-12 почему не подходит ?

Кацап, зачем ты одел украинский флаг ?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:39 Ответить
Твою мать, а они разве изчезали?
показать весь комментарий
09.10.2020 21:52 Ответить
По ходу, да.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:54 Ответить
временная комиссия была куплена)))))))
показать весь комментарий
09.10.2020 21:54 Ответить
А шо с акцизом на топливо ? Акциз ввели для строительства дорог с 2010, Но куда уходят
1, 8 млрд евро каждый год - загадка .
Дорог за эти 10 лет особенно и не построили ,
18 млрд проели чи в офшоры отправили .

Кстати акциз - это вроде была Юлиана идея ?
показать весь комментарий
09.10.2020 21:55 Ответить
При Порохе строили!
показать весь комментарий
09.10.2020 21:57 Ответить
Зараз дороги дійсно будуються, чи заперечите?
показать весь комментарий
09.10.2020 21:59 Ответить
надо просто сравнить площадь уложенного и стоимость ...

я бы с удовольствием положил метр дороги за миллиард
показать весь комментарий
09.10.2020 22:19 Ответить
Куди поклав?
показать весь комментарий
10.10.2020 04:56 Ответить
то есть целый год правления зе-лоха скручивали по 4 лярда грн в месяц?
показать весь комментарий
09.10.2020 21:59 Ответить
Так до того еще 10 лет спокойно скручивали. И не шумел никто.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:20 Ответить
Кстати, пора бы для народа новый правительственный телеканал организовать в стране и так же просто-душевно назвать его "скрутки".
показать весь комментарий
09.10.2020 21:59 Ответить
В политике вроде порядок навели. Голоса не воруют. Зато в экономике ничего не делается. Зачем в Беларуси и России на 5 млрд в год покупают ГСМ, если Украине в наследство от СССР достались 6 НПЗ, в Беларуси всего 2? И оттуда идёт экспорт.

>Мировые цены на нефть падают второй год подряд, на рынке фиксируется перепроизводство "черного золота". Однако Украина, имея шесть нефтеперерабатывающих заводов, по-прежнему на 85% зависит от импорта нефтепродуктов. Оставшуюся часть покрывает приватовский Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта") и государственный Шебелинский газоперерабатывающий завод.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:03 Ответить
у тебя телефон какой модели ?

Этот ?

У податкову повернулися "скрутки", - нардеп "Батьківщини" Крулько - Цензор.НЕТ 7445
показать весь комментарий
09.10.2020 22:22 Ответить
Мысль какую донести хотел? Не догоняю..
показать весь комментарий
09.10.2020 22:26 Ответить
Ну как же ты можешь догнать мою мысль, если ты - совковый нафталин ? )))

В Швеции сколько выкупают ГСМ ?
показать весь комментарий
09.10.2020 22:30 Ответить
ты дурак? или лечишся??
показать весь комментарий
09.10.2020 22:39 Ответить
ты спрашиваешь с точки зрения психиатрии СССР ?
показать весь комментарий
09.10.2020 22:50 Ответить
Подтверждаю. Все хотят сладко кушать.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:10 Ответить
а он не хочет скрутки...он хочет скрульки
показать весь комментарий
09.10.2020 22:13 Ответить
Вот когда будут скрульки - тогда и претензии будут к той команде, а пока проблема - скрутки.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:29 Ответить
Так для этого квартальные дебилы и дорвались к власти, чтобы грабить страну!
показать весь комментарий
09.10.2020 22:18 Ответить
Крулько-дурко, є одним із авторів "закону" Савченко "рік за два"... Це якщо хто не знає.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:06 Ответить
28 млн грн зашло, 27,7 млн грн ушло

Налоговая забрала лишние деньги. Затем вернула (но не всем).
показать весь комментарий
10.10.2020 09:54 Ответить
 
 