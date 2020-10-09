В налоговую вернулись "скрутки", - нардеп "Батькивщины" Крулько

"Скрутки" в налоговой прекратились несколько месяцев назад с созданием в Верховной Раде Временной следственной комиссии, но сейчас они опять возвращаются.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" народный депутат от "Батькивщины", глава ВСК по расследованию коррупции в налоговой и на таможне Иван Крулько, информирует Цензор.НЕТ.

""Скрутки", которые существовали на тот момент - они уже просто стали невозможными и несовместимыми с жизнью вообще экономики страны. ... Примерно потери бюджета каждый месяц оценивались от 2 до 4 млрд грн. То есть, бюджет просто не получал налог, который должен получить, который должен пойти на все те расходы, на социальные стандарты, и так далее", - сказал Крулько.

По его словам, после заявлений бывшего министра финансов Уманского и создания ВСК Рады "скрутки" прекратились.

Читайте на Цензор.НЕТ: Налоговики раскрыли схему минимизации платежей почти на 40 млн грн, - источник

"Примерно где-то на месяц-два все, стало затишье. То есть, скрутки действительно приутихли, мы это видели по анализу ... Сейчас они начали восстанавливаться", - подчеркнул депутат.

Крулько продемонстрировал документы, касающиеся одной из новых "скруток" в налоговой.

"Суммы: 28 млн грн зашло, 27,7 млн грн ушло. Фактически, государственный бюджет Украины не пополнился на эту сумму, потому что это сумма налога на добавленную стоимость, который должен быть оплачен. Фактически, скрутка живет", - прокомментировал он.

Также на Цензор.НЕТ: ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский

Глава ВСК добавил, что только по его заявлениям правоохранительные органы начали 8 уголовных производств.

"Но нет никаких подозрений, нет никого, привлеченного к ответственности", - отметил Крулько.