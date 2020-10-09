УКР
ВООЗ проведе спеціальне дослідження випадків повторного зараження COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження COVID-19.

Про це заявила очільниця технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, організація отримує повідомлення про випадки повторного зараження у великій кількості країн, тому ВООЗ має багато питань, на які наразі немає вичерпної відповіді. З цією метою організація створила спеціальну дослідницьку групу.

"І питання в тому, який імунітет з'являється в організмі після першого зараження, а який з'являється після другого зараження. Зростає чи скорочується кількість антитіл, і що там відбувається", - сказала Ван Керкхове.

Ще одне питання, на яке ВООЗ шукає відповідь, стосується серйозності повторного протікання хвороби та можливості зараження більш легкою формою коронавірусу. У деяких випадках повторне захворювання проходить легше першого, у деяких навпаки, це ще є предметом вивчення, зазначила чиновниця ВООЗ.

Читайте також: Лише 10-20% хворих на COVID-19 потенційно небезпечні для здорових людей, - ВООЗ

ВООЗ (775) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Читай: дайте денег, бо люди шото начали подозревать.
ВОЗ - сборище лоббистов фармкомпаний и коррупционеров
Они не способны справиться с таким вирусом . Гнать в шею
Імунітет діє лише кілька місяців. Мериканські вчоні кажуть що корона мутувала вже тисячі разів. І на кожну мутацію потрібна своя вакцина. Отака фігня малята.
Повторно заражаются те ,кто не принимает внутрь антисептик и не проходит платные анализы на ковид
а шо там сивий симулянт?

вже героїчно поборов ковід?
Сказал, что бьётся насмерть за всех обездоленных.
від тебе гівном тхне...
то тхне гівном від твоєї матусі -- ти їй встромив не в ту дюрку
А що твоя зелена ШанПанЗе?
Грип, как грип. Он каждый год новый. И болеть им можно каждый год. Но тут эфиопскому шаману захотелось бабла. А в Украине эта тема , вообще, на ура пошла.
Ой, дурак...
Открытым текстом - дайте денег на новое "исследование". Без финансирования от США столоваться чиновникам ВОЗ негде.
тест
Проблема видимо очень серьезная, как холера в средние века и испанка 100 лет назад которые выкашивали население планеты.
А як же колективний імунітет, яким усі так марять?
