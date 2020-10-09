ВООЗ проведе спеціальне дослідження випадків повторного зараження COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження COVID-19.

Про це заявила очільниця технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, організація отримує повідомлення про випадки повторного зараження у великій кількості країн, тому ВООЗ має багато питань, на які наразі немає вичерпної відповіді. З цією метою організація створила спеціальну дослідницьку групу.

"І питання в тому, який імунітет з'являється в організмі після першого зараження, а який з'являється після другого зараження. Зростає чи скорочується кількість антитіл, і що там відбувається", - сказала Ван Керкхове.

Ще одне питання, на яке ВООЗ шукає відповідь, стосується серйозності повторного протікання хвороби та можливості зараження більш легкою формою коронавірусу. У деяких випадках повторне захворювання проходить легше першого, у деяких навпаки, це ще є предметом вивчення, зазначила чиновниця ВООЗ.

