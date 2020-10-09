ВОЗ проведет специальное исследование случаев повторного заражения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения проведет специальное исследование случаев повторного заражения COVID-19.

Об этом заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, организация получает сообщения о случаях повторного заражения в большом количестве стран, поэтому у ВОЗ много вопросов, на которые пока нет исчерпывающего ответа. С этой целью организация создала специальную исследовательскую группу.

"И вопрос в том, какой иммунитет появляется в организме после первого заражения, а какой появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител, и что там происходит", - сказала Ван Керкхове.

Еще один вопрос, на который ВОЗ ищет ответ, касается серьезности повторного протекания болезни и возможности заражения более легкой формой коронавируса. В некоторых случаях повторное заболевание проходит легче первого, в некоторых наоборот, это еще является предметом изучения, отметила чиновница ВОЗ.