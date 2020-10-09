РУС
ВОЗ проведет специальное исследование случаев повторного заражения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения проведет специальное исследование случаев повторного заражения COVID-19.

Об этом заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, организация получает сообщения о случаях повторного заражения в большом количестве стран, поэтому у ВОЗ много вопросов, на которые пока нет исчерпывающего ответа. С этой целью организация создала специальную исследовательскую группу.

"И вопрос в том, какой иммунитет появляется в организме после первого заражения, а какой появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител, и что там происходит", - сказала Ван Керкхове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только 10-20% больных COVID-19 потенциально опасны для здоровых людей, - ВОЗ

Еще один вопрос, на который ВОЗ ищет ответ, касается серьезности повторного протекания болезни и возможности заражения более легкой формой коронавируса. В некоторых случаях повторное заболевание проходит легче первого, в некоторых наоборот, это еще является предметом изучения, отметила чиновница ВОЗ.

ВОЗ (781) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+6
Читай: дайте денег, бо люди шото начали подозревать.
09.10.2020 23:09 Ответить
+4
ВОЗ - сборище лоббистов фармкомпаний и коррупционеров
Они не способны справиться с таким вирусом . Гнать в шею
09.10.2020 23:12 Ответить
+4
Імунітет діє лише кілька місяців. Мериканські вчоні кажуть що корона мутувала вже тисячі разів. І на кожну мутацію потрібна своя вакцина. Отака фігня малята.
09.10.2020 23:14 Ответить
Повторно заражаются те ,кто не принимает внутрь антисептик и не проходит платные анализы на ковид
09.10.2020 23:08 Ответить
а шо там сивий симулянт?

вже героїчно поборов ковід?
09.10.2020 23:13 Ответить
Сказал, что бьётся насмерть за всех обездоленных.
09.10.2020 23:17 Ответить
від тебе гівном тхне...
09.10.2020 23:18 Ответить
то тхне гівном від твоєї матусі -- ти їй встромив не в ту дюрку
09.10.2020 23:22 Ответить
А що твоя зелена ШанПанЗе?
10.10.2020 00:08 Ответить
Грип, как грип. Он каждый год новый. И болеть им можно каждый год. Но тут эфиопскому шаману захотелось бабла. А в Украине эта тема , вообще, на ура пошла.
09.10.2020 23:14 Ответить
Ой, дурак...
10.10.2020 14:09 Ответить
Открытым текстом - дайте денег на новое "исследование". Без финансирования от США столоваться чиновникам ВОЗ негде.
09.10.2020 23:21 Ответить
тест
09.10.2020 23:28 Ответить
Проблема видимо очень серьезная, как холера в средние века и испанка 100 лет назад которые выкашивали население планеты.
09.10.2020 23:45 Ответить
А як же колективний імунітет, яким усі так марять?
10.10.2020 12:09 Ответить
 
 