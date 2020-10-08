РУС
Только 10-20% больных COVID-19 потенциально опасны для здоровых людей, - ВОЗ

Только 10-20% больных COVID-19 потенциально опасны для здоровых людей, - ВОЗ

Только 10-20% больных коронавирусом потенциально опасны для здоровых людей. С ними связано 80% всех новых случаев заражения COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявила на брифинге ВОЗ врач Мария Ван Керкхове.

По ее словам, не все больные передают инфекцию.

Врач также назвала потенциально опасные места для заражения — это тюрьмы, ночные клубы и т. п., где наблюдается скопление людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу года, - гендиректор ВОЗ

Напомним, в конце сентября в ВОЗ заявили о создании нового эффективного экспресс-теста на наличие коронавируса.

Он сможет выявить Covid-19 в течение 15-30 минут, а его цена составит $5 или 142 грн за один экземпляр.

Планируется закупить 120 млн таких экспресс-тестов для стран с низким и средним уровнем доходов.

Только 10-20% больных COVID-19 потенциально опасны для здоровых людей, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 775
08.10.2020 10:48 Ответить
вы шо,не можете до окончания пандемии подождать?
шо вы каждый день то в тюрьму,то в ночной клуб?
08.10.2020 10:40 Ответить
а там походу замкнутый клуб.. взять зайцеву например Ночные клубы сменились тюрьмой а оттуда наверняка опять в ночные клубы гасает....
08.10.2020 10:43 Ответить
Если это правда, а неочередной пшик от бесполезной организации, то переболело уже на 80% больше статистики, которую они выдают на гора
08.10.2020 10:37 Ответить
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Чому не застрахували здоров'я педагогів, які зараз на передовій? Чи оплатите лікування 30-50 000 грн ? Чи робите безкоштовні тести людям, які працюють у зоні постійного ризику ? Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
08.10.2020 11:43 Ответить
Кому этот пост? Это мне ответ на мой меседж???? Вы о чем?
показать весь комментарий
Та він це у кожній темі постить. Не зважайте.
08.10.2020 12:49 Ответить
ООН, ВОЗ, наш МОЗ...
Вони мені дуже нагадують одну особу... Вгадайте...
ЗЕбіл)
08.10.2020 10:45 Ответить
А в школах не має скупчення людей? От дурьоха.
08.10.2020 11:01 Ответить
А в школах не має скупчення людей? От дурьоха.
08.10.2020 11:10 Ответить
Лише 10-20% хворих на COVID-19 потенційно небезпечні для здорових людей, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2938
08.10.2020 11:35 Ответить
Відповідно до ново-виявлених обставин ВООЗ, наведена таблиця на 80% не відповідає дійсності...
08.10.2020 13:28 Ответить
А степашка так старался , так старался эти тысячи выявлять но тут воз говорит дели весь свой алярм на десять. Картина маслом про разбитое корыто . Все пропало... Вся болезнь в их заявлениях. Но в натуре как и сто лет назад власть всегда брешет и никогда не признается и не кается. Менять систему надо . Напримкер увольнение президента в програму ,Дия, внести. Недоверие 70% следующие выборы и тоже по програме.
08.10.2020 11:41 Ответить
Якщо б то була брехня влади, жодна опозиція в світі не втратила б такої нагоди її втопити. А насправді тільки раша-тролі волають про спроби загнати в стойло, всесвітній заколот та рептилоїдів.
08.10.2020 12:55 Ответить
Це не той самий ВОЗ, що казав 'в Китаї все під контролем, авіа сполучення припиняти не потрібно і т.п.'?
08.10.2020 12:52 Ответить
Ні, то інший ВООЗ, тому ВООЗу ще платили американці...
08.10.2020 13:29 Ответить
 
 