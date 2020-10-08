Только 10-20% больных COVID-19 потенциально опасны для здоровых людей, - ВОЗ

Только 10-20% больных коронавирусом потенциально опасны для здоровых людей. С ними связано 80% всех новых случаев заражения COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявила на брифинге ВОЗ врач Мария Ван Керкхове.

По ее словам, не все больные передают инфекцию.

Врач также назвала потенциально опасные места для заражения — это тюрьмы, ночные клубы и т. п., где наблюдается скопление людей.

Напомним, в конце сентября в ВОЗ заявили о создании нового эффективного экспресс-теста на наличие коронавируса.

Он сможет выявить Covid-19 в течение 15-30 минут, а его цена составит $5 или 142 грн за один экземпляр.

Планируется закупить 120 млн таких экспресс-тестов для стран с низким и средним уровнем доходов.