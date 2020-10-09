У Конституції слід закріпити безкоштовну цифрову освіту, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що потрібно закріпити в Конституції право на безкоштовний доступ українців до цифрової освіти.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще потрібно закласти в Конституцію два питання. Перше - це безкоштовний доступ українців до освіти у сфері цифрових навичок, оскільки без цього неможливо побудувати цифрову державу. І доступ до інтернету як базової можливості на рівні Конституції. Якщо це буде - люди будуть розвиватися", - сказав він.

За словами Федорова, низка досліджень підтверджує, що розвиток інтернет-інфраструктури збільшує ВВП. Адже розвиток цифрового сегмента дає можливості для розвитку різних напрямків бізнесу.

Читайте також: Діджиталізація проти корупції: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи зможуть цифрові технології позбавити Україну бюрократії