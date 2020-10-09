У Конституції слід закріпити безкоштовну цифрову освіту, - Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що потрібно закріпити в Конституції право на безкоштовний доступ українців до цифрової освіти.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Ще потрібно закласти в Конституцію два питання. Перше - це безкоштовний доступ українців до освіти у сфері цифрових навичок, оскільки без цього неможливо побудувати цифрову державу. І доступ до інтернету як базової можливості на рівні Конституції. Якщо це буде - люди будуть розвиватися", - сказав він.
За словами Федорова, низка досліджень підтверджує, що розвиток інтернет-інфраструктури збільшує ВВП. Адже розвиток цифрового сегмента дає можливості для розвитку різних напрямків бізнесу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
P.S. Я не гуманитарий, если что.
IT - это преимущественно самообразование. Если ты пару лет после ВУЗа стоял на рынке, можешь считать, что ничего не заканчивал - твой поезд ушел. И наоборот, есть студенты второго курса, работающие над серьезными проектами. Они знают больше на втором курсе, чем 90% выпускников этих же ВУЗов. Вот у них есть будущее, а у остальных - вряд ли.
Зачем ты сделала так, чтобы внешнюю политику Украины вместо Президента Украины Порошенко решало частное лицо по фамилии Ермак ?
залишилась навєка.
Врядли это достойно.
**********
Цифровоє обрєзаніє... Обрєзать по самі діджіяйця.
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа.»
- http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/indpndnc.htm Декларация независимости
или дебильный "мудрый нарид" включил программу самоуничтожения?
Безграмотность Зелиных министров.....