У Конституції слід закріпити безкоштовну цифрову освіту, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що потрібно закріпити в Конституції право на безкоштовний доступ українців до цифрової освіти.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще потрібно закласти в Конституцію два питання. Перше - це безкоштовний доступ українців до освіти у сфері цифрових навичок, оскільки без цього неможливо побудувати цифрову державу. І доступ до інтернету як базової можливості на рівні Конституції. Якщо це буде - люди будуть розвиватися", - сказав він.

За словами Федорова, низка досліджень підтверджує, що розвиток інтернет-інфраструктури збільшує ВВП. Адже розвиток цифрового сегмента дає можливості для розвитку різних напрямків бізнесу.

у зебилов вторая волна диджыдализации..
09.10.2020 23:43 Відповісти
Зелений дебіл. У Конституції вже закріплена безоплатно освіта. Чим цифрова освіта відрізняється від решти освіти? І чи означають слова Федорова те, що вся інша освіта, гуманітарна, наприклад, чи юридична стануть платними?
09.10.2020 23:44 Відповісти
тем что твои гуманитарии по факту балаболы, а есть образования способные страну прокормить, ну ты же имбецил и от куда тебе такое знать
10.10.2020 00:21 Відповісти
Типіл зелений, я за освітою інженер. А мій пост ставить за мету показати неуцтво твоїх братів по розуму, які хочуть вносити у Конституцію певні речі, які там вже відображені у більш широкому значенні. Тобто навіть не читаючи те, що там є, планують щось туди вносити. Зрозуміло, чому вони не дотримуються конституційних норм - вони просто не здатні їх прочитати. Ось ти, наприклад, навіть не зрозумів, про що я написав. 😁
10.10.2020 00:52 Відповісти
идиот, поиди покушай чехова и закуси кзотом
10.10.2020 15:50 Відповісти
Ідіот, не пропоную всім своє звичне меню. 😊
10.10.2020 15:55 Відповісти
Тот редкий случай, когда дурака с ПТУ видно издалека... Ты знаешь, что у нас во многих школах нет учителей информатики (от слова "совсем"), а в ВУЗах преподают те, кто ничего не добился по своей профессии? Чему они могут научить? Успешные же студенты занимаются самообучением и работают со второго-третьего курса. А знаешь до какой поры будет именно так? Пока начальная зарплата в сфере IT будет 1000$, а зарплата учителя 200$. А на бумаге можно все, что угодно, закреплять. Только какой от этого толк?
P.S. Я не гуманитарий, если что.
10.10.2020 07:39 Відповісти
ты меня с гросей не путай, я не успешный премьерминистр, я про то что бесплатное образование в айти принесет прибыль в краткосрочной перспективе, и его можно финансировать даже с бюджета дополнительно
10.10.2020 15:54 Відповісти
К Гросе у меня претензии были только сначала, когда я только узнал о его образовании. Но по итогу справлялся он со своими обязанностями отлично. Кто преподавать в IT будет? Неудачник, который не нашел себя в этой сфере? А толку? Чему он может научить? К тому же ты уже слегка отстал от жизни. Джуниор программеры уже начинают с 500$ заработной платы. Это много? А конкуренция сильно растет. Вузы, курсы... Они по инерции еще лет 5 будут выпускать программистов, а у нас их уже достаточно. С потока дай Бог ,чтобы процентов 50 устроились по специальности. Думаешь, есть смысл обучать их за счет бюджета? А смысл?
10.10.2020 21:59 Відповісти
в том и дело, мотивировать преподов, финансировать их зарплаты с бюджета дополнительно
11.10.2020 16:52 Відповісти
Зачем? У нас программистов, админов и прочих уже перебор. Мы ими обеспечиваем не только Украину, но и Запад. У тех, кто сейчас поступил в ВУЗы на IT к моменту их выпуска работы уже не будет. Так зачем их финансировать за счет государства? У нас практически нет своих проектов, мы больше на Запад работаем. Спрос довольно ограничен. И ситуация с увеличением числа работников никак измениться не может.
IT - это преимущественно самообразование. Если ты пару лет после ВУЗа стоял на рынке, можешь считать, что ничего не заканчивал - твой поезд ушел. И наоборот, есть студенты второго курса, работающие над серьезными проектами. Они знают больше на втором курсе, чем 90% выпускников этих же ВУЗов. Вот у них есть будущее, а у остальных - вряд ли.
11.10.2020 17:47 Відповісти
Ну от що він несе? Бачу це ще один квантумний диджиталізатор.
09.10.2020 23:44 Відповісти
Він сам розуміє, що каже? Взагалі, досить насилля над конституцією, кожна влада переписує її по 300 разів. Більшість норм там прописаних так і залишаються лише декларативними. В США зміни до конституції надзвичайно рідкісні та складні, майже все регулюється законами та підзаконними актами, як і повинно бути в нормальній країні.
09.10.2020 23:45 Відповісти
Как правило, зеленые не понимают, что несут, поэтому несут даже себе во вред.
09.10.2020 23:47 Відповісти
при Порохе частное лицо типа Ермак не решало внешнюю политику.

Зачем ты сделала так, чтобы внешнюю политику Украины вместо Президента Украины Порошенко решало частное лицо по фамилии Ермак ?
09.10.2020 23:52 Відповісти
Ана за него не галасавала, она голасовала против парашенка
10.10.2020 08:38 Відповісти
ПНХ, шоколадная шестера. Мне ни твой пэтя ни зеля не нужны, оба враги Украины.
10.10.2020 09:31 Відповісти
Заметили ? Цифровое. То есть делают цифровых биороботов, и "образовывать" рабов будут бесплатно, потому что это не образование, а деградация и деформация сознания. Вот что эта тварь предлагает украинцам и своей семье, детям внукам и своим родственникам. За копейку это животное мать продаст.
09.10.2020 23:45 Відповісти
При Порошенко такого не было. Зачем ты заменила Порошенко на это ?
09.10.2020 23:53 Відповісти
Я не меняла, я критикую обоих, и ты , падла, это прекрасно знаешь. Оба олигархические твари.
10.10.2020 09:32 Відповісти
да вот никто почему-то не видел твоей критики Зеленского перед вторым туром
10.10.2020 10:03 Відповісти
Ботофермі ;ЗЕ!диджитал; потрібні молоді кадри!
09.10.2020 23:46 Відповісти
Если закрепим "цыфровое образование", значит другого у нас не будет.
09.10.2020 23:46 Відповісти
В нього немає іт освіти.Він закінчив Запорізький університет (факультет соціологія і управління).Дурять наше населення.що аж гай шумить.Бо зараз модно за іт говорити.
09.10.2020 23:47 Відповісти
Цей Федоров хоча би сам збере пк?
09.10.2020 23:48 Відповісти
А просто бісплатного вже не досить?
09.10.2020 23:50 Відповісти
А потом им счёт за цифровую коммуналку на 0x0FF0 гривен чтоб не расслаблялись и закрепили усвоенный материал
09.10.2020 23:54 Відповісти
Новая винда от этого не крашится
10.10.2020 10:56 Відповісти
Це локшина для дурників.Коли вже там квантовий комп'ютер зроблять?
09.10.2020 23:54 Відповісти
Кожне новоє літсо немагається накарябати в Конституції щось своє. Щоб пам"ять про нього
залишилась навєка.
10.10.2020 00:04 Відповісти
А армія також буде цифрова? Можна побігати в нову Call of Duty.
10.10.2020 00:05 Відповісти
Главное чтобы выполнялось то что написано в Конституции.В Конституции написано что медицина бесплатная и образование .Ещё в Конституции написано что гражданеУкраины должны жить достойно.А в потребительской корзине написано одна пара носков и трусов на три года .
Врядли это достойно.
10.10.2020 00:21 Відповісти
цифровое образование

**********
Цифровоє обрєзаніє... Обрєзать по самі діджіяйця.
10.10.2020 00:21 Відповісти
В конституции следует закрепить 2 поправку Конституции США
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа.»
- http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/indpndnc.htm Декларация независимости
10.10.2020 03:01 Відповісти
ЛУЧШЕ ЧТОБ ДИПЛОМЫ ЦИФРОВЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ БЫЛИ )))
10.10.2020 05:44 Відповісти
Таке враженя, що вони приїхали з всесвітнього конгресу збіговиська масонів, де рукоплескали Герману Грефу, який сказав треба ламати осіту, бо освітченим народом важко маніпулювати. Вони ці зелені трутні будуть вчити своїх дітей з вчителем в класах, а дітей рабів будуть навчати складати лего по інтернету. Таке враження, що Україна остаточно лягла під комітет 300 і над нею почали робити експерименти як в нациському концтаборі - президент дурень, депутати олігофрени , землю продали, заводи знищили, залишилось зробити Конституцію під дебілів і знишити країну та її населення і збудувати щось типу аля де Масонський каганат. Я в шоці!
10.10.2020 06:18 Відповісти
есть одно "но", эту власть выбрали сознательно, без давления, обдумав свое решение. так что ломать уже нечего в образовании.
10.10.2020 09:56 Відповісти
Когда это тупое гавно будет отодвинуто от власти?
или дебильный "мудрый нарид" включил программу самоуничтожения?
10.10.2020 06:36 Відповісти
в конституции и так много всего бесплатного, только вот платить за это бесплатное некому)))
10.10.2020 07:09 Відповісти
Ещё в Конституцию нужно внести рецепт борща и сыгранную Бубочкой без рук партитуру на рояле. Это обязательно.
10.10.2020 07:29 Відповісти
Требую в Конституции чтобы граждан называли ламерами и ввели термин: ИМХО
10.10.2020 08:29 Відповісти
Т.е. самообразование бесплатно?
10.10.2020 09:48 Відповісти
"образованию в сфере цифровых навыков" - это школьный предмет. А Географию нужно вносить в Конституцию?
Безграмотность Зелиных министров.....
10.10.2020 09:58 Відповісти
Другими словами: "нужно бюджетное бабло для распила"!
10.10.2020 09:58 Відповісти
Идиоты хотят уже школу платной сделать?
10.10.2020 10:55 Відповісти
 
 