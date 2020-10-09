РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9848 посетителей онлайн
Новости
2 087 48

В Конституции следует закрепить бесплатное цифровое образование, - Федоров

В Конституции следует закрепить бесплатное цифровое образование, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что нужно закрепить в Конституции право на бесплатный доступ украинцев к цифровому образованию.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Еще нужно заложить в Конституцию два вопроса. Первое - это бесплатный доступ украинцев к образованию в сфере цифровых навыков, так как без этого невозможно построить цифровое государство. И доступ к интернету как базовой возможности на уровне Конституции. Если это будет - люди будут развиваться", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Реестр ГАСИ находился за границей и, как искусственный интеллект, сам понимал, с кого брать взятки, - Федоров

По словам Федорова, ряд исследований подтверждают, что развитие интернет-инфраструктуры увеличивает ВВП. Ведь развитие цифрового сегмента дает возможности для развития разных направлений бизнеса.

Автор: 

интернет (1718) образование (2282) шоу Шустера (315) Федоров Михаил (528) диджитализация (224)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Зелений дебіл. У Конституції вже закріплена безоплатно освіта. Чим цифрова освіта відрізняється від решти освіти? І чи означають слова Федорова те, що вся інша освіта, гуманітарна, наприклад, чи юридична стануть платними?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:44 Ответить
+14
у зебилов вторая волна диджыдализации..
показать весь комментарий
09.10.2020 23:43 Ответить
+8
Типіл зелений, я за освітою інженер. А мій пост ставить за мету показати неуцтво твоїх братів по розуму, які хочуть вносити у Конституцію певні речі, які там вже відображені у більш широкому значенні. Тобто навіть не читаючи те, що там є, планують щось туди вносити. Зрозуміло, чому вони не дотримуються конституційних норм - вони просто не здатні їх прочитати. Ось ти, наприклад, навіть не зрозумів, про що я написав. 😁
показать весь комментарий
10.10.2020 00:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у зебилов вторая волна диджыдализации..
показать весь комментарий
09.10.2020 23:43 Ответить
Зелений дебіл. У Конституції вже закріплена безоплатно освіта. Чим цифрова освіта відрізняється від решти освіти? І чи означають слова Федорова те, що вся інша освіта, гуманітарна, наприклад, чи юридична стануть платними?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:44 Ответить
тем что твои гуманитарии по факту балаболы, а есть образования способные страну прокормить, ну ты же имбецил и от куда тебе такое знать
показать весь комментарий
10.10.2020 00:21 Ответить
Типіл зелений, я за освітою інженер. А мій пост ставить за мету показати неуцтво твоїх братів по розуму, які хочуть вносити у Конституцію певні речі, які там вже відображені у більш широкому значенні. Тобто навіть не читаючи те, що там є, планують щось туди вносити. Зрозуміло, чому вони не дотримуються конституційних норм - вони просто не здатні їх прочитати. Ось ти, наприклад, навіть не зрозумів, про що я написав. 😁
показать весь комментарий
10.10.2020 00:52 Ответить
идиот, поиди покушай чехова и закуси кзотом
показать весь комментарий
10.10.2020 15:50 Ответить
Ідіот, не пропоную всім своє звичне меню. 😊
показать весь комментарий
10.10.2020 15:55 Ответить
Тот редкий случай, когда дурака с ПТУ видно издалека... Ты знаешь, что у нас во многих школах нет учителей информатики (от слова "совсем"), а в ВУЗах преподают те, кто ничего не добился по своей профессии? Чему они могут научить? Успешные же студенты занимаются самообучением и работают со второго-третьего курса. А знаешь до какой поры будет именно так? Пока начальная зарплата в сфере IT будет 1000$, а зарплата учителя 200$. А на бумаге можно все, что угодно, закреплять. Только какой от этого толк?
P.S. Я не гуманитарий, если что.
показать весь комментарий
10.10.2020 07:39 Ответить
ты меня с гросей не путай, я не успешный премьерминистр, я про то что бесплатное образование в айти принесет прибыль в краткосрочной перспективе, и его можно финансировать даже с бюджета дополнительно
показать весь комментарий
10.10.2020 15:54 Ответить
К Гросе у меня претензии были только сначала, когда я только узнал о его образовании. Но по итогу справлялся он со своими обязанностями отлично. Кто преподавать в IT будет? Неудачник, который не нашел себя в этой сфере? А толку? Чему он может научить? К тому же ты уже слегка отстал от жизни. Джуниор программеры уже начинают с 500$ заработной платы. Это много? А конкуренция сильно растет. Вузы, курсы... Они по инерции еще лет 5 будут выпускать программистов, а у нас их уже достаточно. С потока дай Бог ,чтобы процентов 50 устроились по специальности. Думаешь, есть смысл обучать их за счет бюджета? А смысл?
показать весь комментарий
10.10.2020 21:59 Ответить
в том и дело, мотивировать преподов, финансировать их зарплаты с бюджета дополнительно
показать весь комментарий
11.10.2020 16:52 Ответить
Зачем? У нас программистов, админов и прочих уже перебор. Мы ими обеспечиваем не только Украину, но и Запад. У тех, кто сейчас поступил в ВУЗы на IT к моменту их выпуска работы уже не будет. Так зачем их финансировать за счет государства? У нас практически нет своих проектов, мы больше на Запад работаем. Спрос довольно ограничен. И ситуация с увеличением числа работников никак измениться не может.
IT - это преимущественно самообразование. Если ты пару лет после ВУЗа стоял на рынке, можешь считать, что ничего не заканчивал - твой поезд ушел. И наоборот, есть студенты второго курса, работающие над серьезными проектами. Они знают больше на втором курсе, чем 90% выпускников этих же ВУЗов. Вот у них есть будущее, а у остальных - вряд ли.
показать весь комментарий
11.10.2020 17:47 Ответить
Ну от що він несе? Бачу це ще один квантумний диджиталізатор.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:44 Ответить
Він сам розуміє, що каже? Взагалі, досить насилля над конституцією, кожна влада переписує її по 300 разів. Більшість норм там прописаних так і залишаються лише декларативними. В США зміни до конституції надзвичайно рідкісні та складні, майже все регулюється законами та підзаконними актами, як і повинно бути в нормальній країні.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:45 Ответить
Как правило, зеленые не понимают, что несут, поэтому несут даже себе во вред.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:47 Ответить
при Порохе частное лицо типа Ермак не решало внешнюю политику.

Зачем ты сделала так, чтобы внешнюю политику Украины вместо Президента Украины Порошенко решало частное лицо по фамилии Ермак ?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:52 Ответить
Ана за него не галасавала, она голасовала против парашенка
показать весь комментарий
10.10.2020 08:38 Ответить
ПНХ, шоколадная шестера. Мне ни твой пэтя ни зеля не нужны, оба враги Украины.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:31 Ответить
Заметили ? Цифровое. То есть делают цифровых биороботов, и "образовывать" рабов будут бесплатно, потому что это не образование, а деградация и деформация сознания. Вот что эта тварь предлагает украинцам и своей семье, детям внукам и своим родственникам. За копейку это животное мать продаст.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:45 Ответить
При Порошенко такого не было. Зачем ты заменила Порошенко на это ?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:53 Ответить
Я не меняла, я критикую обоих, и ты , падла, это прекрасно знаешь. Оба олигархические твари.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:32 Ответить
да вот никто почему-то не видел твоей критики Зеленского перед вторым туром
показать весь комментарий
10.10.2020 10:03 Ответить
Ботофермі ;ЗЕ!диджитал; потрібні молоді кадри!
показать весь комментарий
09.10.2020 23:46 Ответить
Если закрепим "цыфровое образование", значит другого у нас не будет.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:46 Ответить
В нього немає іт освіти.Він закінчив Запорізький університет (факультет соціологія і управління).Дурять наше населення.що аж гай шумить.Бо зараз модно за іт говорити.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:47 Ответить
Цей Федоров хоча би сам збере пк?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:48 Ответить
А просто бісплатного вже не досить?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:50 Ответить
А потом им счёт за цифровую коммуналку на 0x0FF0 гривен чтоб не расслаблялись и закрепили усвоенный материал
показать весь комментарий
09.10.2020 23:54 Ответить
Новая винда от этого не крашится
показать весь комментарий
10.10.2020 10:56 Ответить
Це локшина для дурників.Коли вже там квантовий комп'ютер зроблять?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:54 Ответить
Кожне новоє літсо немагається накарябати в Конституції щось своє. Щоб пам"ять про нього
залишилась навєка.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:04 Ответить
А армія також буде цифрова? Можна побігати в нову Call of Duty.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:05 Ответить
Главное чтобы выполнялось то что написано в Конституции.В Конституции написано что медицина бесплатная и образование .Ещё в Конституции написано что гражданеУкраины должны жить достойно.А в потребительской корзине написано одна пара носков и трусов на три года .
Врядли это достойно.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:21 Ответить
цифровое образование

**********
Цифровоє обрєзаніє... Обрєзать по самі діджіяйця.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:21 Ответить
В конституции следует закрепить 2 поправку Конституции США
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа.»
- http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/indpndnc.htm Декларация независимости
показать весь комментарий
10.10.2020 03:01 Ответить
ЛУЧШЕ ЧТОБ ДИПЛОМЫ ЦИФРОВЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ БЫЛИ )))
показать весь комментарий
10.10.2020 05:44 Ответить
Таке враженя, що вони приїхали з всесвітнього конгресу збіговиська масонів, де рукоплескали Герману Грефу, який сказав треба ламати осіту, бо освітченим народом важко маніпулювати. Вони ці зелені трутні будуть вчити своїх дітей з вчителем в класах, а дітей рабів будуть навчати складати лего по інтернету. Таке враження, що Україна остаточно лягла під комітет 300 і над нею почали робити експерименти як в нациському концтаборі - президент дурень, депутати олігофрени , землю продали, заводи знищили, залишилось зробити Конституцію під дебілів і знишити країну та її населення і збудувати щось типу аля де Масонський каганат. Я в шоці!
показать весь комментарий
10.10.2020 06:18 Ответить
есть одно "но", эту власть выбрали сознательно, без давления, обдумав свое решение. так что ломать уже нечего в образовании.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:56 Ответить
Когда это тупое гавно будет отодвинуто от власти?
или дебильный "мудрый нарид" включил программу самоуничтожения?
показать весь комментарий
10.10.2020 06:36 Ответить
в конституции и так много всего бесплатного, только вот платить за это бесплатное некому)))
показать весь комментарий
10.10.2020 07:09 Ответить
Ещё в Конституцию нужно внести рецепт борща и сыгранную Бубочкой без рук партитуру на рояле. Это обязательно.
показать весь комментарий
10.10.2020 07:29 Ответить
Требую в Конституции чтобы граждан называли ламерами и ввели термин: ИМХО
показать весь комментарий
10.10.2020 08:29 Ответить
Т.е. самообразование бесплатно?
показать весь комментарий
10.10.2020 09:48 Ответить
"образованию в сфере цифровых навыков" - это школьный предмет. А Географию нужно вносить в Конституцию?
Безграмотность Зелиных министров.....
показать весь комментарий
10.10.2020 09:58 Ответить
Другими словами: "нужно бюджетное бабло для распила"!
показать весь комментарий
10.10.2020 09:58 Ответить
Идиоты хотят уже школу платной сделать?
показать весь комментарий
10.10.2020 10:55 Ответить
 
 