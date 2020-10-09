В Конституции следует закрепить бесплатное цифровое образование, - Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что нужно закрепить в Конституции право на бесплатный доступ украинцев к цифровому образованию.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Еще нужно заложить в Конституцию два вопроса. Первое - это бесплатный доступ украинцев к образованию в сфере цифровых навыков, так как без этого невозможно построить цифровое государство. И доступ к интернету как базовой возможности на уровне Конституции. Если это будет - люди будут развиваться", - сказал он.
По словам Федорова, ряд исследований подтверждают, что развитие интернет-инфраструктуры увеличивает ВВП. Ведь развитие цифрового сегмента дает возможности для развития разных направлений бизнеса.
P.S. Я не гуманитарий, если что.
IT - это преимущественно самообразование. Если ты пару лет после ВУЗа стоял на рынке, можешь считать, что ничего не заканчивал - твой поезд ушел. И наоборот, есть студенты второго курса, работающие над серьезными проектами. Они знают больше на втором курсе, чем 90% выпускников этих же ВУЗов. Вот у них есть будущее, а у остальных - вряд ли.
Зачем ты сделала так, чтобы внешнюю политику Украины вместо Президента Украины Порошенко решало частное лицо по фамилии Ермак ?
залишилась навєка.
Врядли это достойно.
**********
Цифровоє обрєзаніє... Обрєзать по самі діджіяйця.
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа.»
- http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/indpndnc.htm Декларация независимости
или дебильный "мудрый нарид" включил программу самоуничтожения?
Безграмотность Зелиных министров.....