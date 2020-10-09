В Конституции следует закрепить бесплатное цифровое образование, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что нужно закрепить в Конституции право на бесплатный доступ украинцев к цифровому образованию.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Еще нужно заложить в Конституцию два вопроса. Первое - это бесплатный доступ украинцев к образованию в сфере цифровых навыков, так как без этого невозможно построить цифровое государство. И доступ к интернету как базовой возможности на уровне Конституции. Если это будет - люди будут развиваться", - сказал он.

По словам Федорова, ряд исследований подтверждают, что развитие интернет-инфраструктуры увеличивает ВВП. Ведь развитие цифрового сегмента дает возможности для развития разных направлений бизнеса.