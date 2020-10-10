УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8555 відвідувачів онлайн
Новини
50 643 277

"Фашиcти #бані!" - ОМОН у Хабаровську жорстко розігнав протестувальників. ВIДЕО

У російському Хабаровську омонівці побили і розігнали мітинг у центрі міста.

Відео розгону опублікувала журналістка Олена Риковцева, передає Цензор.НЕТ.

"Хабаровськ. Сьогодні. Погралися і вистачить. У місті не вірять, що це свої. Кажуть, що пригнані", - написала вона в коментарі.

Дивіться також: "Путин - старичок, выпей "Новичок": Жителі Хабаровська 71-й раз вийшли на протест. ВIДЕО

Автор: 

розгін (55) росія (68027) ОМОН (66) Хабаровськ (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+61
"Фашиcти #бані!" - ОМОН у Хабаровську жорстко розігнав протестувальників - Цензор.НЕТ 6490
показати весь коментар
10.10.2020 09:58 Відповісти
+52
иш ты халопы бунтовать вздумали. тебе ж киселев с соловьевым сказали что низя ты и сидиш кацапа на жопе ровно а они ж тупые скабееву не слушают
показати весь коментар
10.10.2020 09:48 Відповісти
+47
Знают что бунтуют, а всеравно стоят, подлецы.
показати весь коментар
10.10.2020 09:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Контора вербувала зазвичай або на компроматі, або за якісь "плюшки". Цікаво би дізнатися як це робили грушники?
Коли наприкінці 80-х один конторський намагався до мене підкотитися (спочатку досить грамотно, косив під етнічного мадяра, але я його розкусив). Сказав що потенційну "плюшку", яку він збирається запропонувати, мені пообіцяли зробити друзі-євреї. А сам він погано вивчив мою анкету, тож нехай задовольниться тим що я не порушую кримінальний кодекс , в тому числі за певними "їхніми" статтями. Відчепився. Хоча попросив запам'ятати його телефон (застосував певну мнемотехнику). Я й досі пам'ятаю: 29-19-511.
показати весь коментар
10.10.2020 15:32 Відповісти
ГЛАВНОЕ НЕ ЗДАВАТЬСЯ !!! ПОРА ИХ ГОРЮЧИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЛИВАТЬ !)
показати весь коментар
10.10.2020 13:16 Відповісти
На деякі речі можна дивитися довго і з задоволенням:як тече водичка,як сходить сонечко і як п.здють вЯлікєхь."Тавар"єшьчє" пля....
показати весь коментар
10.10.2020 22:52 Відповісти
"Фашиcти #бані!" - ОМОН у Хабаровську жорстко розігнав протестувальників - Цензор.НЕТ 2232
показати весь коментар
10.10.2020 13:17 Відповісти
.
ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ паРАША,
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля...
Уж лучше из Европы геи,
Чем педофилы из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только... Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна...
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
(с)
показати весь коментар
10.10.2020 13:19 Відповісти
Отличный стишок
показати весь коментар
10.10.2020 15:55 Відповісти
О! про педофилов -
показати весь коментар
10.10.2020 23:09 Відповісти
в википедии написано много. Там про католическую церковь
показати весь коментар
10.10.2020 23:11 Відповісти
На протестовались мирно-то?
показати весь коментар
10.10.2020 13:38 Відповісти
Очінь міррьна-ТА.
показати весь коментар
10.10.2020 22:00 Відповісти
Слопатоедные смотрю в коментах разошлись. Фотки всякие скидывают.
Скрепуасы, а ну марш на бутылку чеченскую...
показати весь коментар
10.10.2020 13:40 Відповісти
А что это они майданить надумали?работать надо!
показати весь коментар
10.10.2020 14:38 Відповісти
Свинособача недодержава . Пофіг на них . Нормальні там не живуть .
показати весь коментар
10.10.2020 14:39 Відповісти
Всі готові вбивати та Молотовим бавити садистів? Перекличка.
показати весь коментар
10.10.2020 15:15 Відповісти
То "хахли" для них фашістамє були,тепер--ці....
показати весь коментар
14.10.2020 23:51 Відповісти
" В городє нє вєрят что ето свои" Правильно не вірять,їх ******* український Беркут,який вони так підтримували в 2014.І чий Крим,панове хабаровчани?
показати весь коментар
10.10.2020 15:30 Відповісти
100% київський полковник кусюк дає їм по загривку...
показати весь коментар
10.10.2020 20:31 Відповісти
тОЧЬНА ПАД МЄЧІНА.
показати весь коментар
10.10.2020 22:01 Відповісти
Тетка що репетує за кадром - досі не зрозуміла, що таке Рашка, що таке херої рашки.
показати весь коментар
10.10.2020 15:51 Відповісти
полицаи, как шавки запуганые, дерганые все, как будто в них сейчас коктелем бросят, мозгов, как у бабочки, еще и промытые политруками.
показати весь коментар
10.10.2020 15:52 Відповісти
Ось і казочці кінець, пофургалили трохи і в стойло! Рабів до раю не пускають....
показати весь коментар
10.10.2020 15:54 Відповісти
Я фигею!
В который раз убеждаюсь, что жить в России - это ты автоматически выхватываешь зашквар серьезный. Ибо в России нет граждан - а есть один бесправный скот, с которым можно вытворять что угодно. Скоту в России дозволяется только лизать сраку Обнуленному и его боярям. Все остальное под запретом. А кто не слушается и пытается мычеть че-то против - тому ровняют ребра дубиносом.
ЛЮДИ ЗЕЛЕНОГО КЛИНА! ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА КАРАТЕЛЕЙ!
ПОДНИМАЙТЕ ВСЕОБЩЕЕ ВОССТАНИЕ И ОТДЕЛЯЙТЕСЬ ОТ ЭТОЙ ПОЗОРНОЙ ПОМОЙКИ, ГДЕ ЛЮДЕЙ ДЕРЖАТ ЗА КОНЧЕНОЕ СКОТОСТАДО.
показати весь коментар
10.10.2020 15:56 Відповісти
Хм. А скільки "громадян України" вважають такий режим найкращим і плачуть за руськім міром? Думаю, що пару кийків по хребту такі думки швидко б змінили.
показати весь коментар
10.10.2020 16:35 Відповісти
Может им даже приятно получить российским демократизатором от российского омона, это врожденное.
показати весь коментар
10.10.2020 18:01 Відповісти
Они рабы в хренадцатом поколении и там с генетикой и мозгами все очень печально - в основном это потомки нагнанных сцарем и Сралиным крепостных из России.
показати весь коментар
10.10.2020 21:03 Відповісти
В США же воевали идейно черномазые рабы массово на стороне рабовладельцев за свое рабство - исторический факт.
показати весь коментар
10.10.2020 21:04 Відповісти
А русккєє ванькє очінь позбавлєньєю ад кріпаства радєлє?Лє?
показати весь коментар
10.10.2020 22:04 Відповісти
Ты на каком языке мычишь?? Это сербский?
показати весь коментар
11.10.2020 13:40 Відповісти
Ну не можуть всі бути кацапами і гавкати по-собачому,як Ви,вЯлікєй.
показати весь коментар
11.10.2020 21:54 Відповісти
Одним словом - крепостные.
показати весь коментар
11.10.2020 10:15 Відповісти
Они так и не поняли что сказочному деду на них насрать
показати весь коментар
10.10.2020 15:57 Відповісти
"Фашиcты #банные!" - Думаю здесь одна "н" лишняя.
показати весь коментар
10.10.2020 16:16 Відповісти
а мне нравится когда ****** сруских....
показати весь коментар
10.10.2020 16:26 Відповісти
Если протестуют значит фашисты, интересная у них логика.
показати весь коментар
10.10.2020 16:43 Відповісти
вот и хабаровской сказочке конец
показати весь коментар
10.10.2020 16:56 Відповісти
сибтряки зарыганные, вместо того чтобы захерачить мусоров они ходят кричалки кричат.
показати весь коментар
10.10.2020 17:07 Відповісти
Чем отличается от видео под судом в Киеве над патриотами Украины, когда киевские менты избивают людей возле автозака - одним - к ментам обращаются на украинском, а менты, как и здесь - отвечают на руском.
показати весь коментар
10.10.2020 17:14 Відповісти
На противагу їм написали б Ви українською.
показати весь коментар
10.10.2020 22:05 Відповісти
Нужно громко кричать "Пазор, пазор" тогда все мусора испугаются и будет вам счастье
показати весь коментар
10.10.2020 17:22 Відповісти
ватник в стойло раб лаптеногий тащи дальше баржу☝🏻🥴
кацапен рускамен швайне цурюк хрю хрю🥳🐖🐖🐖🐖🐖🐽🐷😃🥴☝🏻
показати весь коментар
10.10.2020 17:42 Відповісти
в пукинстане давно - обыкновенный фашизм, где шизоид пукин - ненавидит всех, кто ему мешает спокойно воровать миллиарды и ресурсы страны со своей кодлой ..
показати весь коментар
10.10.2020 18:29 Відповісти
страшный "бунт" поддерживали всего человек 30 на весь Хабаровск и всю питорашку судя по видео....такой разогнать одним райотделом можно...а вот если после ЭТОГО не выйдут там - все очень тухло.
показати весь коментар
10.10.2020 18:50 Відповісти
Лишний раз убеждаюсь , что кацапы терилы от природы. Их как меняли на борзых щенят так и будут и дальше менять , покупать и продавать как скот .
показати весь коментар
10.10.2020 19:21 Відповісти
...вже пора вводити кріпосне право, холопи взагалі обнагліли нєдавольни тим що для їх блага робить вєлікодушний гаспадін пуйло.
показати весь коментар
10.10.2020 20:30 Відповісти
Начебто й сміливі "братьє" лише шоблою,а тут таке....
показати весь коментар
10.10.2020 22:07 Відповісти
И черт с вами, хорошие русские, вам будут предоставлены хорошие гробы, плохим же русским - плохие
показати весь коментар
10.10.2020 19:25 Відповісти
По сравнению с луковским просто детсад и воспитательницы растаскивающие дерущихся деток
показати весь коментар
10.10.2020 20:09 Відповісти
давно пора, а то берега вконец потеряли
показати весь коментар
10.10.2020 20:48 Відповісти
Жыве Хабараўск!
показати весь коментар
10.10.2020 21:14 Відповісти
А когда украинцы начнут сопротивляться пророссийской банде Зеленского? С другой стороны если сопротивляться украинские менты тоже могут что-нибудь сделать. Тогда уже кацапы начнут смеяться. А такое нельзя допустить.
показати весь коментар
10.10.2020 21:33 Відповісти
Преклоняюсь перед женщиной, - журналистом, которая вела репортаж, - Еленой Рыковцевой, - удачи Тебе родная !
показати весь коментар
10.10.2020 21:43 Відповісти
Ссарасьяти,хвошізди!!
показати весь коментар
10.10.2020 22:08 Відповісти
На уряд брешуть всі ЗМІ на кацапстані.У "Свободи" -високі стандарти незалежної журналістики.На уряд США вони не працюють,а лише ним фінансуються.
показати весь коментар
10.10.2020 23:44 Відповісти
Це знають і визнають всі,крім кацапів.Ви ад туди?Лє?
показати весь коментар
11.10.2020 21:57 Відповісти
пака нарот у пу сасьот -
хвашизьм в расее не прайдьот
показати весь коментар
10.10.2020 21:57 Відповісти
Как то вообще похер на кацапов. Пусть стоят в стойле и не мекают.
показати весь коментар
10.10.2020 22:10 Відповісти
полиция знает что делает. Я за представителей власти
показати весь коментар
10.10.2020 23:26 Відповісти
Ага..."жираф большой - ему видней".
показати весь коментар
11.10.2020 00:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475181

Конечно, из Болгарии виднее, только вот когда полиция тебе ****** начистит и ты будешь размазывать кровавые сопли, окружающие тоже будут согласны
показати весь коментар
11.10.2020 09:19 Відповісти
ватник в стойло раб лаптеногий тащи дальше баржу☝🏻🥴
кацапен рускамен швайне цурюк хрю хрю🥳🐖🐖🐖🐖🐖🐽🐷😃🥴☝🏻
показати весь коментар
11.10.2020 09:19 Відповісти
Фажисты ...???? Хммм...ну Россия всегда славилась своими зомби ящиками, заметьте, во все времена!!! Нук возьмем некого Григория Распутина, который имел необычайное влияние на царскую семью. Этот зомби молодец випимши стакан цианидного чаю с эклерами, добавил его цианидным вином, и приняв на себя кучу выстрелов, только тогда согласился отдохнуть????
Это реально человек???, получивший такие повреждения..совпадение? , не верю.
Второй зомби придурок некто Владимир Ульянов, который неожиданной становится Николаем!!! Лениным, никак не похожим, на предыдущего исследователя грязных политических технологий. Умело разыграв революцию, оная особь почему то сдрысла куда то, оставив придурковатым россиянам высохшую идола- мумию, похожую уже на первоначального весьма измученного Ульянова.
Ну и наконец тема замены руководящих идиотов миаленькими зелеными настолько понравилась, что они уже вторично подсунули уже махрового придурка Пукина, который уже не скрываясь, прыгает с ростом, и тиражирует себя во все места....иногда уже просто навпопад.
А какая разница, роспипл схавает, проверено историей.
Слышьте россияне, хотите жить хорошо???? - следите, кого вы выбираете, и как он меняется со временем...покадрово!!!!!
показати весь коментар
11.10.2020 10:22 Відповісти
- Алиса, а мы в 2020 полетим на Марс?

- Нет, вы будете давить гусей трактором и торжественно открывать мусорные баки.
показати весь коментар
11.10.2020 11:13 Відповісти
"Фашиcти #бані!" - ОМОН у Хабаровську жорстко розігнав протестувальників - Цензор.НЕТ 8826

Слава журеалістам !
показати весь коментар
11.10.2020 13:17 Відповісти
А білорусам, нажаль, дуже далеко до державності, яку вони отримали з рук Шушкевича і поховали руками луки мудіщєва, ВЗАГАЛІ. Бо чим далі, стає зрозуміліше, що опереткова президентша Тіхановська - валіза без руків'я: викинути-жаль, а нести важко. Ні риба, ні м'ясо. Я не хочу її ображати, вона сама визнала, що на цьому місці вона-випадково і не має ні сил, ні потенцій його займати. Звідси і результат. Все - в пісок. Хоча, дуже сподіваюсь на те, ЩО народ Білорусі ще підніме на щит справжнього, неформального лідера, тому ЖИВЄ БІЛОРУСЬ.
показати весь коментар
15.10.2020 12:09 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 