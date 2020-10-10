"Фашиcты #банные!" - ОМОН в Хабаровске жестко разогнал протестующих. ВИДЕО
В российском Хабаровске омоновцы избили и разогнали митинг в центре города.
Видео разгона опубликовала журналист Елена Рыковцева, передает Цензор.НЕТ.
"Хабаровск. Сегодня. Поигрались и хватит. В городе не верят, что это свои. Говорят, пригнанные", - написала она в комментарии.
Коли наприкінці 80-х один конторський намагався до мене підкотитися (спочатку досить грамотно, косив під етнічного мадяра, але я його розкусив). Сказав що потенційну "плюшку", яку він збирається запропонувати, мені пообіцяли зробити друзі-євреї. А сам він погано вивчив мою анкету, тож нехай задовольниться тим що я не порушую кримінальний кодекс , в тому числі за певними "їхніми" статтями. Відчепився. Хоча попросив запам'ятати його телефон (застосував певну мнемотехнику). Я й досі пам'ятаю: 29-19-511.
ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ паРАША,
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля...
Уж лучше из Европы геи,
Чем педофилы из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только... Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна...
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
(с)
Скрепуасы, а ну марш на бутылку чеченскую...
В который раз убеждаюсь, что жить в России - это ты автоматически выхватываешь зашквар серьезный. Ибо в России нет граждан - а есть один бесправный скот, с которым можно вытворять что угодно. Скоту в России дозволяется только лизать сраку Обнуленному и его боярям. Все остальное под запретом. А кто не слушается и пытается мычеть че-то против - тому ровняют ребра дубиносом.
ЛЮДИ ЗЕЛЕНОГО КЛИНА! ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА КАРАТЕЛЕЙ!
ПОДНИМАЙТЕ ВСЕОБЩЕЕ ВОССТАНИЕ И ОТДЕЛЯЙТЕСЬ ОТ ЭТОЙ ПОЗОРНОЙ ПОМОЙКИ, ГДЕ ЛЮДЕЙ ДЕРЖАТ ЗА КОНЧЕНОЕ СКОТОСТАДО.
хвашизьм в расее не прайдьот
Конечно, из Болгарии виднее, только вот когда полиция тебе ****** начистит и ты будешь размазывать кровавые сопли, окружающие тоже будут согласны
Это реально человек???, получивший такие повреждения..совпадение? , не верю.
Второй зомби придурок некто Владимир Ульянов, который неожиданной становится Николаем!!! Лениным, никак не похожим, на предыдущего исследователя грязных политических технологий. Умело разыграв революцию, оная особь почему то сдрысла куда то, оставив придурковатым россиянам высохшую идола- мумию, похожую уже на первоначального весьма измученного Ульянова.
Ну и наконец тема замены руководящих идиотов миаленькими зелеными настолько понравилась, что они уже вторично подсунули уже махрового придурка Пукина, который уже не скрываясь, прыгает с ростом, и тиражирует себя во все места....иногда уже просто навпопад.
А какая разница, роспипл схавает, проверено историей.
Слышьте россияне, хотите жить хорошо???? - следите, кого вы выбираете, и как он меняется со временем...покадрово!!!!!
- Нет, вы будете давить гусей трактором и торжественно открывать мусорные баки.
Слава журеалістам !