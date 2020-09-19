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"Путин - старичок, выпей "Новичок": Жителі Хабаровська 71-й раз вийшли на протест. ВIДЕО

У суботу, 19 серпня, жителі російського Хабаровська, незважаючи на погану погоду, 71-й раз вийшли на вулиці свого міста на підтримку колишнього губернатора краю Сергія Фургала.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, що мітингарі вимагають відкритого суду над чиновником і висловлюють недовіру владі.

Зазначається, що нинішній мітинг на підтримку Фургала на площі Леніна в Хабаровську виявився незвичайним, оскільки раптово міська влада влаштували на площі концерт класичної музики до 250-річчя від дня народження Людвіга ван Бетховена, хоча композитор і народився в грудні.

"Эшникам — позор!" pic.twitter.com/5RVm96sWmg

— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Не знаем, кому пришла в голову идея сорвать митинг музыкой Бетховена, но гениальность этого человека не знает границ pic.twitter.com/QcKFsOevHW

— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

"Жулики и воры — пять минут на сборы" pic.twitter.com/USzyBNpNNr

— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Музика лунала з усіх динаміків, проте це не завадило участникам акції на захист Фургала озвучувати свої гасла. Вони скандували: "20 років довіри немає", "Путіна у відставку" і "Хабаровськ, виходь". Попри сильний дощ і те, що частина вулиць виявилася затопленою, протестувальники пройшлися ходою центром міста.

Містяни також скандують: "Путин - старичок, выпей "Новичок".

Удивительным образом митинг совпал с днём рождения Бетховена. Поэтому правительство включило музыку на полную мощь, видимо пытаясь классикой перебить протест pic.twitter.com/T70B1T8WTa

— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Провокатор из Челябинска уговаривает граждан разойтись и провести "собрание" вместо митинга pic.twitter.com/xKGox740bH

— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Бетховен добавляет +1000 к драматизму pic.twitter.com/ZTPrOJxHoe

— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Місцева адміністрація оцінила чисельність акції в 600 осіб, проте місцеві журналісти називають цифри від декількох сотень до 2 тисяч протестувальників.

Акція, що відбулася на підтримку Фургала, була вже 71-ю за рахунком.

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Перед її початком активісти збирали підписи за відставку мера Хабаровська Сергія Кравчука. За даними місцевих ЗМІ, зібрано близько двох тисяч підписів.

протест (2398) путін володимир (23869) Хабаровськ (15)


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Топ коментарі
+28
"Путин - старичек, выпей "Новичек": Жители Хабаровска в 71-й раз вышли на протест - Цензор.НЕТ 2851
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19.09.2020 14:58
+16
Если Путин выпьет НОВИЧОК, а в чьи глаза в паРАШЕ тогда заглянет Дурачок?
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19.09.2020 15:29
+12
куйло рано чи пізно таки здохне..але на орді таких саме недоумків на тисячу років вперед наскирдовано..
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19.09.2020 14:57
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МОЛОДЦЫ !!! ГЛАВНОЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДО ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ РЕЖИМА !!!
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20.09.2020 18:03 Відповісти
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