УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6979 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 728 13

COVID-19: Шкарлет запевнив студентів, що їх не виселятимуть із гуртожитків примусово

COVID-19: Шкарлет запевнив студентів, що їх не виселятимуть із гуртожитків примусово

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет запевнив українських студентів, що їх не будуть примусово виселяти з гуртожитків, незважаючи на те, що ті є одними з місць поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас із гуртожитків (і я обов`язково буду наголошувати щодо цієі позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС і Уряду). Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу", - написав Шкарлет.

Він зазначив, що в офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому (окрім дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, "червоних" карантинних зон та інших) із зобов'язанням адміністрацій ЗВО щодо збереження місця проживання студента у гуртожитку та з обов'язковим перерахунком сплачених за гуртожиток коштів (у разі виїзду з гуртожитку з 15.10.20 до 15.11.20).

Також читайте: Усім школам рекомендуватимуть піти з 15 жовтня на канікули, а вузам - на дистанційне навчання з обов'язковим виїздом студентів із гуртожитків, - Шкарлет

"Прошу поставитися до рекомендацій не емоційно, а з урахуванням реалій сьогоднішньої небезпеки поширення пандемії. Ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що у гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (спільні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати тощо)", - додав в.о. міністра.

COVID-19: Шкарлет запевнив студентів, що їх не виселятимуть із гуртожитків примусово 01

Автор: 

карантин (18172) гуртожиток (130) студенти (448) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Де Секта Недоумків відкопує такі екземпляри? Шкарлет, Дубілет і прочая, прочая.
показати весь коментар
12.10.2020 08:06 Відповісти
+1
Виганяти не будуть. Але ректори-корупціонери і коменданти знайдуть спосіб на цьому заробити
показати весь коментар
12.10.2020 08:05 Відповісти
+1
COVID-19: Шкарлет заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно - Цензор.НЕТ 6337
показати весь коментар
12.10.2020 08:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виганяти не будуть. Але ректори-корупціонери і коменданти знайдуть спосіб на цьому заробити
показати весь коментар
12.10.2020 08:05 Відповісти
Де Секта Недоумків відкопує такі екземпляри? Шкарлет, Дубілет і прочая, прочая.
показати весь коментар
12.10.2020 08:06 Відповісти
там вся зеленая рать, как на подбор. Биомусор
показати весь коментар
12.10.2020 10:21 Відповісти
COVID-19: Шкарлет заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно - Цензор.НЕТ 6337
показати весь коментар
12.10.2020 08:07 Відповісти
91 хана совку, округляем = 100грм
показати весь коментар
12.10.2020 16:45 Відповісти
Весною ректори виселяли студентів, навіть іноземних (хоча їм в Україні більше ніде жити!), і відключали будинки гуртожитків від опалення, таким чином зберігаючи кошти.
Тепер, якщо там буде навіть п'ять-десять чоловік залишиться, вони не зможуть це зробити, а заставити платити за опалення студентів, які там в цей час не живуть, ректори не зможуть.
І звідки виші будуть брати кошти?
показати весь коментар
12.10.2020 08:32 Відповісти
В одному з вузів Франківська вже оплатили проживання за три місяці наперед.
показати весь коментар
12.10.2020 09:47 Відповісти
Примусово виселять не будуть... Просто не включать опалення, а до того-ж, почнуть усувать неполадки з водопроводом і електрозабезпеченням...
показати весь коментар
12.10.2020 08:35 Відповісти
Ага, "добооаольно-обязательно": санврач сказал "надо", молодежь ответила "есть"!
показати весь коментар
12.10.2020 08:36 Відповісти
Студенти подавайте позови до суду. Нехай ці владні остолопи вам повертають кошти за зірвану програму навчання. Нехай викладачі, ректори, проректори сидять теж дома, але без заплат.
показати весь коментар
12.10.2020 08:38 Відповісти
Юноши и девушки, настойчиво овладевайте друг другом! (первомайский спич)
показати весь коментар
12.10.2020 08:50 Відповісти
Сколько лет тюрьмы тем, кто будет выселять?
показати весь коментар
12.10.2020 08:50 Відповісти
 
 