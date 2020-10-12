COVID-19: Шкарлет запевнив студентів, що їх не виселятимуть із гуртожитків примусово

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет запевнив українських студентів, що їх не будуть примусово виселяти з гуртожитків, незважаючи на те, що ті є одними з місць поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас із гуртожитків (і я обов`язково буду наголошувати щодо цієі позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС і Уряду). Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу", - написав Шкарлет.

Він зазначив, що в офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому (окрім дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, "червоних" карантинних зон та інших) із зобов'язанням адміністрацій ЗВО щодо збереження місця проживання студента у гуртожитку та з обов'язковим перерахунком сплачених за гуртожиток коштів (у разі виїзду з гуртожитку з 15.10.20 до 15.11.20).

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"Прошу поставитися до рекомендацій не емоційно, а з урахуванням реалій сьогоднішньої небезпеки поширення пандемії. Ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що у гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (спільні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати тощо)", - додав в.о. міністра.