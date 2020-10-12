Упродовж минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 30 людей, на водоймах - 12, - ДСНС

Протягом минулого тижня, з 5.11 по 11.10 під час пожеж в Україні загинуло 30 людей, на водних об'єктах - 12.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 2 тис. 836 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 28 осіб.

Ліквідовано 2 тис. 285 пожеж, врятовано 18 осіб і не допущено знищення вогнем 765 будинків і 52 од. техніки. Під час пожеж загинуло 30 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 547 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 311 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 846 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 12 осіб.

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