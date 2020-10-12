Кулеба: Україна домагається звільнення кримських татар, про обмін не йдеться

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона домагається не обміну кримських татар, а їхнього звільнення.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT Russian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Обмін полоненими, ймовірно, є найбільш складною і делікатною частиною всіх переговорів із Росією, бо він стосується долі людей, стосується їхніх родичів, які чекають на новини, тому ніколи не розкриваємо жодних даних ув'язнених, які можуть бути обміняні, або термінів", - сказав міністр.

Він запевнив, що українська сторона готова перейти до наступного раунду обміну.

"Це те, над чим ми активно працюємо (обмін полоненими. - Ред.) І ми готові перейти до наступного раунду обміну. Однак інша сторона не так конструктивна, як ми, тому є багато нових проблем, вирішення яких маємо знайти, перш ніж обмін зможе відбутися. Але ми абсолютно повністю зосередилися на тому, щоб формула "всіх на всіх" була реалізована", - сказав Кулеба.

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Щодо включення до списків обміну кримських татар, він наголосив на тому, що Київ домагається не обміну, а звільнення.

"Коли ми говоримо про кримських татар, йдеться не про обмін. Ми вимагаємо лише звільнення цих людей, і це найскладніша частина, тому що Росія вважає, що Крим під її юрисдикцією", - сказав глава МЗС України.

Він наголосив, що Москва несе відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях.

"Крим був і буде до повернення залишатися незаконно окупованою територією. Відповідно до міжнародного права, РФ, держава-окупант несе всю відповідальність за те, що відбувається на півострові... Кожна її дія, що суперечить її зобов'язанням як держави-окупанта, призведе до її відповідальності, за яку вона нестиме покарання, включаючи різного роду обмеження", - зазначив Кулеба.

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Він також нагадав, що Україна, міжнародне співтовариство і Туреччина, зокрема, вважають Крим незаконно окупованою територією, що визначає складну позицію Росії з цього питання.