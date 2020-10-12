Посварити Україну і Польщу мріють багато наших недругів: не дочекаєтеся, - Зеленський
Україна і Польща підписали спільну заяву президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди. Вона фіксує узгоджені позиції і пріоритети стратегічного партнерства і зміцнення співпраці.
Також був підписаний договір про нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об'єкти приватизації між Фондом державного майна України і польською компанією. Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
Президент України зазначив, що обговорив з польським президентом ситуацію на Донбасі.
"Радий, що наші погляди з паном президентом щодо шляхів завершення війни збігаються. Я дуже ціную чітку позицію щодо суверенітету і територіальної цілісності України, а також розуміння, що міжнародний тиск і санкції повинні тривати до повної деокупації території України, включно з Кримом", - зазначив він.
Зеленський додав, що у Вроцлаві наступного року запрацює нове українське консульство.
"Загалом ми з паном Дудою переконані, що Україна і Польща не можуть співіснувати інакше, як у злагоді, мирі та взаємній повазі. Повинні завжди пам'ятати, що посварити Україну і Польщу мріють багато наших недруги. Ми можемо сказати тільки одне - не дочекаєтесь", - заявив український президент.
Дуда додав, що підписана спільна декларація стосується економічних, політичних питань, питань безпеки, а також історичних питань.
"Буду вірити, що це все буде вести наші народи до поглиблення добросусідських відносин ... Перш за все це питання безпеки, якому ми присвятили багато часу", - зазначив Дуда.
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Путин убийца- и никто с ним ничего сделать не может!!! Он не мечтает - он убивает!!!!Где хочет и кого хочет!!!
Кацапы одномоментно ухайдокали всё польское руководство -- безнаказанно -- вот Зеля и суетится... -- у сраки глаза велики...*)