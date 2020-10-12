Посварити Україну і Польщу мріють багато наших недругів: не дочекаєтеся, - Зеленський

Україна і Польща підписали спільну заяву президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди. Вона фіксує узгоджені позиції і пріоритети стратегічного партнерства і зміцнення співпраці.

Також був підписаний договір про нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об'єкти приватизації між Фондом державного майна України і польською компанією. Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Президент України зазначив, що обговорив з польським президентом ситуацію на Донбасі.

"Радий, що наші погляди з паном президентом щодо шляхів завершення війни збігаються. Я дуже ціную чітку позицію щодо суверенітету і територіальної цілісності України, а також розуміння, що міжнародний тиск і санкції повинні тривати до повної деокупації території України, включно з Кримом", - зазначив він.

Зеленський додав, що у Вроцлаві наступного року запрацює нове українське консульство.

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"Загалом ми з паном Дудою переконані, що Україна і Польща не можуть співіснувати інакше, як у злагоді, мирі та взаємній повазі. Повинні завжди пам'ятати, що посварити Україну і Польщу мріють багато наших недруги. Ми можемо сказати тільки одне - не дочекаєтесь", - заявив український президент.

Дуда додав, що підписана спільна декларація стосується економічних, політичних питань, питань безпеки, а також історичних питань.

"Буду вірити, що це все буде вести наші народи до поглиблення добросусідських відносин ... Перш за все це питання безпеки, якому ми присвятили багато часу", - зазначив Дуда.