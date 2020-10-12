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Посварити Україну і Польщу мріють багато наших недругів: не дочекаєтеся, - Зеленський

Посварити Україну і Польщу мріють багато наших недругів: не дочекаєтеся, - Зеленський

Україна і Польща підписали спільну заяву президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди. Вона фіксує узгоджені позиції і пріоритети стратегічного партнерства і зміцнення співпраці.

Також був підписаний договір про нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об'єкти приватизації між Фондом державного майна України і польською компанією. Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Президент України зазначив, що обговорив з польським президентом ситуацію на Донбасі.

"Радий, що наші погляди з паном президентом щодо шляхів завершення війни збігаються. Я дуже ціную чітку позицію щодо суверенітету і територіальної цілісності України, а також розуміння, що міжнародний тиск і санкції повинні тривати до повної деокупації території України, включно з Кримом", - зазначив він.

Зеленський додав, що у Вроцлаві наступного року запрацює нове українське консульство.

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"Загалом ми з паном Дудою переконані, що Україна і Польща не можуть співіснувати інакше, як у злагоді, мирі та взаємній повазі. Повинні завжди пам'ятати, що посварити Україну і Польщу мріють багато наших недруги. Ми можемо сказати тільки одне - не дочекаєтесь", - заявив український президент.

Дуда додав, що підписана спільна декларація стосується економічних, політичних питань, питань безпеки, а також історичних питань.

"Буду вірити, що це все буде вести наші народи до поглиблення добросусідських відносин ... Перш за все це питання безпеки, якому ми присвятили багато часу", - зазначив Дуда.

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Польща (8666) Дуда Анджей (797)


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Топ коментарі
+2
Все мечтают , все те кто в теме, заработать денег, а ссорить или мирить всем наплевать!!!! Бабло и власть- без власти не сохранить бабло, без бабла не будет власти!!!
Путин убийца- и никто с ним ничего сделать не может!!! Он не мечтает - он убивает!!!!Где хочет и кого хочет!!!
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12.10.2020 14:32 Відповісти
+2
"Не дождетесь, я сделаю это сам, ляпнув какую-нибудь дичь в очередной раз."
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12.10.2020 14:34 Відповісти
+2
Посварити Україну і Польщу мріють багато наших недругів: не дочекаєтеся, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9427
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12.10.2020 14:49 Відповісти
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Все мечтают , все те кто в теме, заработать денег, а ссорить или мирить всем наплевать!!!! Бабло и власть- без власти не сохранить бабло, без бабла не будет власти!!!
Путин убийца- и никто с ним ничего сделать не может!!! Он не мечтает - он убивает!!!!Где хочет и кого хочет!!!
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12.10.2020 14:32 Відповісти
Э-э-э-э... Тарапиться не нада... Помнишь "Кавказскую пленницу"? Это все сучье - одного поля ягоды, тока болеют за разные команды. Тут ты прав: их "Родина" - деньги и еще раз деньги.
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12.10.2020 14:37 Відповісти
"Не дождетесь, я сделаю это сам, ляпнув какую-нибудь дичь в очередной раз."
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12.10.2020 14:34 Відповісти
С каких это пор депутат президентской партии Дубинский стал для Зеленского недругом ?
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12.10.2020 14:46 Відповісти
польша сегодня, это пример того где могла бы быть Украина сейчас, если бы "великий переговорщик" кравчук, предал в своё время компартию, попересажал на колья оголтелых комми с ***********, послал парашу в жопу и взял для страны реальный европейский путь развития. в то время запад бы даже озабоченность по этому поводу не выразил. его политики ещё были не куплены ****** и все там знали, кто есть корень зла в постсовке.
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12.10.2020 14:36 Відповісти
ага, перший би бовтався на гілляці
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12.10.2020 14:50 Відповісти
Україна і Польща це є слов*янськи держави, хоч із складними, але зараз дружніми стосунками, а посварити їх намагаються чужинці мокші, які до слов*ян не мають жодного відношення.
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12.10.2020 14:39 Відповісти
а єврей тут до чого?
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12.10.2020 14:43 Відповісти
Але ж він меньш гірший, ніж кацапський запроданець хоч і українець Мертвечук.
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12.10.2020 14:53 Відповісти
Посварити Україну і Польщу мріють багато наших недругів: не дочекаєтеся, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5923
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12.10.2020 14:55 Відповісти
і "менш гірший")))за рабіновича, бойка, коломойшу та інших євреїв
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12.10.2020 17:31 Відповісти
Сомневаюсь я, однако... ...а сомнение, есть мать мучения и отец огорчения...
Кацапы одномоментно ухайдокали всё польское руководство -- безнаказанно -- вот Зеля и суетится... -- у сраки глаза велики...*)
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12.10.2020 14:45 Відповісти
Это кекие-такие многие наши недруги? Назови, пожалуйста,по именам.
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12.10.2020 14:47 Відповісти
Посварити Україну і Польщу мріють багато наших недругів: не дочекаєтеся, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9427
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12.10.2020 14:49 Відповісти
а хто сказав, що це він вигадав?
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12.10.2020 15:00 Відповісти
Поляки сами с кем угодно поссорятся.
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12.10.2020 15:00 Відповісти
Сказав "многие недруги", как-то застеснялся, а точнее зассал сказать о ГЛАВНОМ ВРАГЕ и Украины и Польши - Х@йлостане и его царе ***** обнуленном.
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12.10.2020 15:01 Відповісти
"та сторона", кароче
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12.10.2020 15:04 Відповісти
Сьогодні відбувається бенєфіс Зебені ! 🤣
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12.10.2020 15:04 Відповісти
 
 